Felipe González ve solución a la crisis catalana pero «entre demócratas»

El expresidente del Gobierno Felipe González ha asegurado hoy que la situación que se vive en Cataluña le preocupa "mucho". Es más, ha admitido que es "lo que más" le ha preocupado en los últimos 40 años, es decir, en todo el periodo democrático.

En una breve declaración, antes de participar en el Foro Empresarial Madrid en el Hotel Wellington, González ha matizado aun así su pesimismo y a la pregunta de si cree que la crisis abierta por el desafío independentista tendrá solución ha respondido: "Sí, entre demócratas".

No es la primera vez que el expresidente del Ejecutivo se pronuncia sobre este asunto. El pasado 5 de julio, durante el 'Foro 40 años de democracia' organizado por Vocento, el veterano dirigente socialista ya acusó a Carles Puigdemont de estar actuando como el venezolano Nicolás Maduro, pisoteando la Constitución para imponer su voluntad.

Entonces, apeló al artículo 155 de la Constitución pero también subrayó que habría que explorar la via del diálogo político. "Al menos -dijo admitiendo su escepticismo ante la posibilidad de que ese diálogo dé frutos-, nadie nos ganaría en la nobleza del empeño, como parece que está ocurriendo".

El expresidente puso además límites a ese diálogo: que los independentistas renocozcan la nación española y asuman que Cataluña no va a ser un Estado. "España no se va a suicidar; el 'demos' no va a cambiar ni se va a poner en Almoneda. Pero a partir de ese reconocimiento, sentémonos", dijo.