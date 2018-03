Las familias de tres gallegos asesinados en 1973 piden a ETA que revele su paradero José Humberto Fouz, Jorge Juan García y Fernando Quiroga. Las víctimas, residentes en Irún, desaparecieron tras cruzar la frontera para ir a un cine de San Juan de Luz E. C. Sábado, 24 marzo 2018, 00:35

La familia de Humberto Fouz Escobero exigió ayer a ETA que revele dónde se encuentran los restos mortales de este trabajador y de sus dos compañeros, Fernando Quiroga Veiga y Jorge García Carneiro, desaparecidos en 1973 después de cruzar la frontera para ir al cine en San Juan de Luz. Con motivo de la conmemoración hoy del 45 aniversario de la desaparición de estos tres ciudadanos gallegos residentes en el País Vasco, la familia de Fouz Escobero se dirigió a la banda terrorista, a la que se atribuyen los hechos, a que «al mismo tiempo que se disuelve definitivamente señale el lugar donde se deshizo de los cuerpos de Humberto, Fernando y Jorge».

La familia recordó que los tres jóvenes, residentes en Irún, decidieron cruzar la frontera, «una tarde de sábado, el 24 de marzo de 1973», para «ver una película de aquellas que el franquismo censuraba», y aseguró que «en su camino tropezaron con unos criminales etarras que los secuestraron, torturaron y asesinaron porque creyeron que eran policías». «Aunque siempre mantendremos viva una pequeña esperanza de que algún día lograremos encontrar la fosa en la que ETA de deshizo de sus cuerpos, no se aprecian intenciones por su parte de querer contribuir al esclarecimiento de los crímenes sin resolver», lamentó la familia.

Los allegados de Fouz Escobero manifestaron, no obstante, que «el hecho de que la propia izquierda abertzale no quiera asumir algo tan necesario para la deslegitimación de la violencia como que matar estuvo mal, siempre estuvo mal y fue muy injusto» les hace «alejarse» de la esperanza de hallar los restos de los tres desaparecidos. La familia agradeció a todas las personas y medios que se han interesado por su caso, porque «con su atención contribuyen a que no se olvide que esta tragedia ocurrió y que aún hoy sigue sin saberse dónde enterró ETA a esos jóvenes».