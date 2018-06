«Las familias de los presos tienen igual derecho que las víctimas a recordar a los suyos» Arkaitz Rodríguez sustituyó a Arnaldo Otegi al frente de Sortu el año pasado. / Lusa El secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, descarta que la izquierda abertzale tenga que reconocer el injusto daño causado porque eso significaría asumir «un relato de buenos y malos» Lunes, 4 junio 2018, 00:13

Arkaitz Rodríguez (San Sebastián, 1979) lidera Sortu desde el año pasado. Tomó el relevo de Arnaldo Otegi, que pasó a ser el coordinador general de EH Bildu. Ambos fueron detenidos a finales de 2009 en la operación 'Bateragune'. Rodríguez salió de prisión en 2015 y desde entonces se ha convertido, con un discurso ortodoxo, en el principal referente de la izquierda abertzale. Sitúa el terrorismo de ETA dentro de un conflicto que, como poco, se remonta a 1936.

-¿Por qué la izquierda abertzale no reconoce la injusticia del daño causado por ETA?

-La izquierda abertzale ha hecho algo muy importante: sacar al menos una de las violencias presentes en este país de la ecuación política vasca.

-¿Pero por qué no se reconoce esa injusticia?

-Se está tratando de imponer un relato de buenos y de malos, de justos y de injustos, que en ningún caso se corresponde con lo sucedido en este país. Un relato sobre el que a nuestro modo de ver no cabe construir una convivencia y una paz, justa, estable y duradera.

-¿Pero usted cree en la injusticia del daño causado por ETA?

-Repito. Lo que pensamos es que se está tratando de imponer un único relato, una única visión de las cosas y una única valoración que no solo no contribuye a construir la convivencia y a una solución estable, más bien al contrario. Le diré más, la izquierda abertzale no pretende imponer a nadie su visión de las cosas, su valoración de lo sucedido. Y de la misma manera, entendemos que no es justo ni razonable que otros agentes traten de imponer a la izquierda abertzale qué tiene que decir o pensar o lo que es peor aún, qué tiene que sentir.

«La política de dispersión es una manifestación de violencia aún en vigor»

-Tres de cada cuatro vascos les exigen que reconozcan esa injusticia, según una encuesta hecha pública esta misma semana por ETB.

-Esos mismos sondeos señalan que la sociedad vasca en su inmensa mayoría no es partidaria de ese relato de vencedores y vencidos al que me he referido antes.

-¿Comparte la distinción que hizo ETA a la hora de pedir perdón a las víctimas?

-Siendo honestos, hace diez años nadie hubiera imaginado que ETA hubiera llegado a decir lo que dijo en ese comunicado. ETA reconoció absolutamente a todas las víctimas, evidentemente a las víctimas fruto de sus acciones armadas. Y ETA manifestó a todas ellas su respeto y su pesar o sentir.

«Al PNV le resultará difícil explicar a sus bases que no acuerdan con nosotros el nuevo Estatuto»

-Pero a muy pocos les pareció suficiente.

-Lo importante de ese comunicado fue eso, que reconoció todo el daño causado por ella. Pienso que es muchísimo más de lo que nadie podría imaginar hace diez años.

-El comunicado de ETA parecía indicar que hubo víctimas injustas y otras que estarían justificadas. A unas les pido perdón y a otras no.

-Repito. Lo importante es que ETA reconoce a todas ellas y a todas les manifiesta respeto y les traslada su pesar. Eso es lo importante de la posición de ETA y no todo eso que usted me comenta.

«Una dictadura feroz»

-¿Han servido para algo 60 años de violencia de ETA?

-Hace 60 años, y eso es un hecho incontestable, el pueblo vasco estaba condenado a la desaparición, que agonizaba, víctima de una terrible opresión que ejercía el régimen franquista, una de las dictaduras más feroces conocidas en Europa, sobre este pueblo. Se encarcelaba a la gente por hablar euskera, la conciencia nacional estaba en proceso de disolución... Hoy es el día en que el independentismo de izquierdas es la segunda fuerza de este país, en que hay una mayoría social e institucional favorable al derecho a decidir... Esa es la foto que hay ahora y la que había hace 60 años.

-Pero en ese relato histórico que hace usted parece que todo eso fue gracias a ETA y no menciona que la mayor parte de sus asesinatos se cometieron en democracia.

-La propia ETA ha manifestado que ojalá nada de eso hubiera sucedido. Y nosotros pensamos lo mismo. Lo que es difícil de entender o difícil de explicar es cómo es posible que no se le haya dado una solución política y democrática a un conflicto que es preexistente a ETA y que desaparecida ETA, persiste. Y la causa del conflicto es la naturaleza profundamente antidemocrática del Estado español.

-¿Usted cree que ETA tiene que pasar a la historia como una organización terrorista?

-Eso lo dirá el tiempo. Es pronto para saber qué juicio le merece a la sociedad vasca ETA y su existencia.

-¿Se desprenderá alguna vez la izquierda abertzale de esa «mochila» de la que hablaba el lehendakari?

-Hay quien continúa proyectando exigencias sobre la izquierda abertzale en lugar de asumir sus propias responsabilidades. En este país no solo ha existido la violencia de ETA. Otros agentes también la han ejercido o han hecho uso de ella con fines políticos. La política de dispersión, que es una manifestación de violencia, sigue en vigor. Negar a los vascos y catalanes su capacidad para decidir su futuro también es un ejercicio de violencia. La violencia de ETA ha desaparecido, la del Estado, no. En este país ha existido guerra sucia, terrorismo de Estado organizado... La sociedad vasca exige que otros agentes hagan algo tan sencillo como lo que ha hecho la izquierda abertzale: reconocer a las víctimas de esas otras violencias y ayudar a reparar en la medida de lo posible a todas las víctimas.

-¿No es desproporcionado comparar la política de dispersión con los 850 muertos de ETA?

-He hablado de varias violencias. Muy graves. Una violencia patrocinada por el Estado no deja de ser la más grave de las violencias. Y en este país, para empezar, venimos del 36, de un levantamiento fascista que genera centenares de miles de muertos. Venimos de 40 años de dictadura que deja en las cunetas a 100.000 personas, en este país hay cerca de 10.000 torturados según algunos informes… Es evidente que han existido múltiples violencias.

-¿Está dispuesta la izquierda abertzale a ir más allá en la ponencia de Memoria?

-La izquierda abertzale reconoce todos los sufrimientos y se compromete a que nada de lo sucedido en el pasado vuelva a repetirse. A partir de ahí, si el objetivo de determinados agentes es que la izquierda abertzale suscriba ese relato único de vencedores y vencidos, de buenos y malos, eso no va a suceder.

-¿Y ayudan a la convivencia los homenajes a ex presos de ETA?

-Lo que no ayuda es la utilización de las víctimas de ETA por parte de algunos sectores. Los familiares de los presos y su entorno tienen su perfecto derecho a manifestar su alegría. El mismo derecho que tienen las víctimas de ETA a recordar a los suyos.

«Queremos decidir nuestro futuro sin que en el puerto de Bilbao haya miles de policías armados hasta los dientes»

-La diferencia es que esos ex presos, en muchos casos, están condenados por cometer asesinatos. Y los recibimientos no se hacen de forma privada, sino que son impulsados por la izquierda abertzale.

- En su momento ya hicimos una reflexión. Que esos recibimientos podrían herir la sensibilidad de las víctimas de ETA y añadir un plus de sufrimiento, y por eso adoptamos un formato diferente, más íntimo, en el que solo participan sus allegados. Hay que recordar que a estos presos se les han alargado sus condenas, que han cumplido sus penas... Lo que revictimiza a las víctimas no son los 'ongi etorris' a los presos, sino la utilización espuria y partidista que determinados agentes están haciendo de ellas.

-Quienes protestan no son los partidos, sino las propias víctimas y asociaciones como la AVT y Covite.

-Pero esos colectivos no son representativos de todas las víctimas ni siquiera lo son de la mayoría de las víctimas, que no están afiliadas a ninguna asociación.

-En esa búsqueda de una convivencia entre vascos está la elaboración de un nuevo Estatuto. ¿Hay opciones de que el acuerdo alcanzado con el PNV sobre el Preámbulo se consolide?

-No entenderíamos que sucediese lo contrario. Si no hay acuerdo, no será por EH Bildu, será porque el PNV se desdice de sus promesas electorales. Al PNV le resultaría muy difícil de explicar a sus bases que no hay acuerdo.

El PNV y el nuevo Estatuto

-¿Es lo más adecuado que se apruebe solo con los votos nacionalistas?

-Pues si al final solo lo apoyan PNV y Bildu, tendría un respaldo muchísimo mayor que el actual Estatuto.

-¿Creen realmente que ese texto pasará el filtro del Congreso?

-Es que lo que no pasaría en las actuales condiciones de involución sería el actual Estatuto de Gernika.

-Da la sensación de que lo que buscan en realidad, más que un acuerdo plural, es un choque con el Estado.

- Es que la pregunta que hay que hacerse es si debe prevalecer la ley o la voluntad democrática de la ciudadanía. Dicho de otra manera, si la ley puede ejercer de camisa de fuerza de la voluntad popular. Si la legalidad y la voluntad popular entran en contradicción, hay que cambiar la ley.

-¿Sienten envidia de lo que sucede en Cataluña?

-Lo que deseamos es que la sociedad vasca pueda decidir libremente su futuro sin que por ello deba tener fondeados en el puerto de Bilbao un crucero con miles de policías armados hasta los dientes para tratar de impedirlo.

-¿Mantiene su apuesta por la vía unilateral para lograr la independencia?

-Lo que debería ser posible es que este pueblo se pueda pronunciar. Algo que fue posible en Escocia y no en las condiciones que se dieron en Cataluña. Nosotros apostamos por un dialogo no paralizante, tender la mano al Gobierno español para acordar los términos en que esta sociedad pueda decidir su futuro. Pero si esa negativa es continuada, este pueblo tiene derecho a materializar esa voluntad.