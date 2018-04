El PNV extiende sus tentáculos Aitor Esteban, portavoz del PNv en el Congreso. El pacto presupuestario con el PP de Rajoy es, por ahora, la última evidencia del acierto de la estrategia jeltzale de seguir mordiendo espacio a sus adversarios a derecha e izquierda con una política pragmática, transversal y utilitarista ALBERTO AYALA Domingo, 29 abril 2018, 00:25

El pacto presupuestario alcanzado esta semana por el PNV con el Gobierno de Mariano Rajoy ha pillado con el pie cambiado a buena parte de sus adversarios políticos. No sólo porque los nacionalistas lo hayan cerrado sin esperar a que se levante la suspensión de la autonomía catalana, como había avanzado el partido de Andoni Ortuzar. Que también. Sino, sobre todo, por la contraprestación exigida esta vez por Sabin Etxea a La Moncloa a cambio del decisivo respaldo de sus cinco diputados a las Cuentas del Ejecutivo del PP.

A la vista de cómo se desarrolló la negociación del pasado año, que terminó con el desbloqueo del Cupo vasco, quien más quien menos esperaba que los peneuvistas reclamaran transferencias y/o dinero para la financiación de proyectos para Euskadi. Que los jeltzales se hayan erigido en algo así como la mesa negociadora de pensionistas, jubilados y viudas de toda España, y que hayan logrado que las pensiones, todas, vayan a subir el IPC en 2018 y 2019 a cambio de su apoyo a las Cuentas ha causado sorpresa en prácticamente todo el espectro político.

El PNV no sólo decidió qué precio iba a poner a su apoyo al proyecto presupuestario del PP pensando en ensanchar su base electoral. Quería evitar a toda costa unas elecciones generales anticipadas -indeseadas también por el PP, por la izquierda y por el nacionalismo catalán- ya que sólo beneficiarían a Ciudadanos.

El acuerdo sellado en la noche del martes en La Moncloa por Rajoy y Ortuzar, previo visto bueno del ministro Cristóbal Montoro -el mismo que había dicho que la economía española no podía permitirse incrementar las pensiones según el IPC pese al crecimiento continuado en los últimos años-, evita que el líder naranja, Albert Rivera, se convierta en pocos meses en el nuevo presidente del Gobierno, bien con apoyo del PP o del PSOE. Y vuelve a dar una oportunidad a los dos viejos partidos para que recuperen terreno y lo eviten en los comicios previstos para 2020.

Sabin Etxea teme a los liberales como a la peste. Y no lo oculta. Bien al contrario. Entiende que con ellos no sólo no existiría ninguna posibilidad de incrementar el autogobierno vasco, sino que lo probable sería una involución en este terreno. La inquietud todavía es mayor en la izquierda abertzale de Arkaitz Rodriguez y Arnaldo Otegi, conscientes de que si con el PP de Rajoy no habrá ni acercamiento de los presos de ETA ni reducciones de pena a corto plazo, con C's el horizonte aún sería peor, si es posible.

Diez años

Diez años después de que el actual equipo dirigente del PNV -comandado por el lehendakari Iñigo Urkullu, Andoni Ortuzar, Joseba Aurrekoetxea y Koldo Mediavilla- se hiciera con las riendas del alderdi tras derrotar al sector independentista del guipuzcoano Joseba Egibar, que contaba con el apoyo de Xabier Arzalluz, la formación jeltzale sigue quemando etapas con evidente éxito.

Con una política posibilista, en ocasiones transversa, en otras netamente nacionalista, y siempre utilitarista, los de Sabin Etxea primero lograron recuperar Ajuria Enea tras el efímero mandato del socialista Patxi López. Y luego frenaron la eclosión de la nueva izquierda abertzale al calor del adiós definitivo a las armas de la banda terrorista ETA y su órdago por desbancar al PNV como referente electoral abertzale. Desde entonces siguen extendiendo sus tentáculos a derecha a izquierda, incrementando así poco a poco su peso electoral.

Los de Ortuzar todavía no han alcanzado su techo electoral como partido, los 451.000 votos (42% de los sufragios) que lograron en las elecciones al Parlamento vasco de 1984, dos años antes de la escisión de la que surgió EA. Tampoco el récord que obtuvo la coalición PNV-EA en 2001, con Juan José Ibarretxe en Ajuria Enea: 604.222 votos (un 42,72%) y nada menos que 33 escaños en la Cámara de Vitoria de un total de 75.

Pero los resultados obtenidos en 2016 (casi 400.000 papeletas, 37,60% de los votos y 28 escaños) son la quinta mejor marca de su historia, solos o con el partido de Garaikoetxea. Y todas las encuestas que se han difundido en estos dos últimos años coinciden sin excepción en que si hoy hubiera elecciones mejorarían aquel resultado en varios puntos y en escaños.

Todo gracias a una política liberal en lo económico y de apoyo claro al empresariado. Muy próxima a los postulados de la socialdemocracia en lo social. Y a un 'mix' en lo político escasamente coherente pero sigue rentable. Un 'mix' en el que se mezclan autonomismo e independentismo. La reivindicación del derecho a decidir con la defensa de un nuevo pacto con el Estado de convivencia con España. El respaldo al secesionismo catalán y a las actividades de Gure Esku Dago con la búsqueda clara, sobre todo por parte de Urkullu y su gobierno, del votante autonomista.

En el horizonte del EBB un sólo objetivo: seguir incrementando la enorme cuota de poder actual del PNV a costa de todos los demás. De PSE, PP y EH Bildu, y hasta de Podemos. Y una sola china en el zapato, el sindicato ELA que lidera Txiki Muñoz, implacable con los jeltzales. Las opciones de un próximo reencuentro parecen nulas.