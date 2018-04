Una exposición de tres etarras rechazada en Sopela recala en Pasaia

Pasaia acogerá hasta este domingo una exposición de esculturas realizadas por el exresponsable del aparato de extorsión de ETA Zigor Merodio. La muestra se completa con bertsos compuestos por otros dos destacados miembros de la banda terrorista, Alaitz Areitio y Jon Troitiño. La primera fue considerada la jefa de captación de ETA, mientras que el segundo fue condenado a 268 años de cárcel por su participación en varios atentados.

La exposición, de carácter itinerante, no es nueva. Ya generó una fuerte polémica a finales de 2015 en Sopela. El Gobierno local, en manos de EH Bildu, había previsto su exhibición en la casa de cultura de la localidad. Pero tras las elecciones municipales de mayo de ese mismo año, el Ayuntamiento pasó a manos del PNV. Los jeltzales decidieron paralizarla al considerar que se trataba de «un tema sensible». En todo caso, para entonces ya había sido presentada al público en diversas localidades gobernadas por el PNV, como Durango y Gernika. Recientemente ha pasado por Oiartzun.

Ahora llega a Pasaia, cuya alcaldesa es Izaskun Gómez, del PSE. La obra se expondrá en la casa que dio hospedaje al escritor francés Víctor Hugo durante su estancia en Pasaia Donibane, reconvertida en un museo. Es un edificio del siglo XVII, propiedad de Kutxa, de cuya gestión se ocupa la Agencia de Desarrollo Comarcal Oarsoaldea, en la que se integran los ayuntamientos de Pasaia, Lezo, Renteria y Oiartzun. Los dos últimos están en manos de EH Bildu, mientras que Lezo está gobernado por el PNV. Se trata de una sociedad de capital público y sin ánimo de lucro que ofrece actividades de interés general de forma mancomunada.

Se podrá ver en un local público gestionado por una agencia de desarrollo comarcal Municipio gobernado por el PSE

La muestra, bajo el nombre 'Zorroztarri', reúne cerca de una veintena de esculturas en piedra. Merodio asegura plasmar su «pensamiento, convicciones y corazón» en los «afilados» bordes de estas creaciones. La piedra se combina con alambre de espino, madera, metal o cuerda. 'Askatasunaren garrasia' (El grito de libertad), 'All the power to the people' (Todo el poder para la gente) o 'Kalera kalera' son algunos de los nombres de las obras.

En Francia

Nacido en Bilbao en 1974, Merodio fue detenido en Burdeos en 2006 -llevaba diez años huido- por su relación con el aparato de extorsión económica de ETA. Dos años después de su entrada en la prisión de Fresnes fue cuando empezó a realizar esculturas en arcilla. En 2012 fue trasladado a Saint Martin de Ré, cárcel en la que se encuentra en la actualidad y donde hace esculturas con piedra.

Areitio, considerada jefa de captación en ETA, detenida en 2007, fue acusada de disparar contra dos gendarmes. En estos momentos está internado en la cárcel de Rennes. Troitiño fue arrestado en Francia en 2005. Cinco años después fue entregado a España para cumplir una pena de 268 años por su participación en varios atentados. Está en la prisión de Murcia.