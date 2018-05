El exlehendakari Ibarretxe participa en Llodio en la consulta a favor del derecho a decidir Ibarretxe, esta mañana en Llodio emitiendo su voto. / Manu Cecilio «Es solo un paso, pero el apetito viene comiendo», ha manifestado tras participar en la convocatoria planteada por la plataforma Gure Esku Dago EUROPA PRESS Domingo, 6 mayo 2018, 12:46

El exlehendakari Juan José Ibarretxe ha participado este domingo en la consulta en favor del derecho a decidir que se desarrolla en Llodio (Álava) -junto a otros 13 municipios de Euskadi y nueve navarros-, organizada por la plataforma Gure Esku Dago.

Ibarretxe ha acudido a votar a primera hora a una de las urnas instaladas en el municipio de donde es natural y en el que están llamados a participar 15.895 vecinos mayores de 16 años. En la consulta se pregunta a los participantes si quieren «ejercer el derecho a decidir nuestro futuro sin más límite que la voluntad de la ciudadanía de Euskal Herria, expresada libre y democráticamente». En total, de 87.814 vecinos mayores de 16 años de 14 municipios de Álava y Bizkaia pueden votar este domingo. Las consultas se completan con las organizadas también esta jornada en nueve localidades navarras.

Ibarretxe, que no ha realizado declaraciones tras votar, sí se ha posicionado en su cuenta personal de Twitter: «Acabo de votar en Laudio. Es solo un paso, pero el apetito viene comiendo. Me he acordado de aita y de muchas personas... Qué felicidad!», ha afirmado.