La Eurocámara acorrala a 'La Manada' AGENCIAS Todos los grupos exigen que se equipare el delito de violación en toda la UE durante un debate impulsado por Podemos y que rechazó el PP ADOLFO LORENTE Miércoles, 2 mayo 2018, 21:13

Tarde o temprano, todo llega a Bruselas, y el caso de 'La Manada' tenía todas las papeletas para hacerlo. Así fue. A última hora de la tarde y a propuesta de Podemos y varios grupos de izquierda como IU o Los Verdes, el pleno de Parlamento Europeo debatió sobre la polémica sentencia para poner el grito en el cielo tanto por lo ocurrido en aquel portal como por lo dictado en la polémica sentencia. Todos, sin excepción, recordaron la necesidad de equiparar el concepto de violación en los 28 Estados miembros de la UE basándose en el Convenio de Estambul, que la define como todo acto sexual que no es consentido. Punto. Sin embargo, sólo seis países lo han ratificado y entre ellos, no está España.

«Es una sentencia delirante. Una mujer de 18 años es introducida en un portal por cinco hombres, sometida a una violación múltiple y no se ve una agresión sexual porque no existe violencia ni intimidación», lamentó la eurodiputada de Podemos Tania González. Al final, el PP votó en contra de la celebración del debate. No porque estén en contra de este argumento, sino porque no querían señalar a España, sino debatir sobre la situación en todo la UE, como recalcó Rosa Estarás.

No lo lograron. Al final, el título del debate fue «la aplicación por parte de España de los estándares internacionales sobre violencia sexual a raíz de la sentencia de 'La Manada'». No hubo resoluciones, sólo un debate en el que la gran mayoría de de los ocho intervinientes tenía DNI español. Durante la noche del miércoles, el Congreso se ha trasladado a Bruselas. De hecho, el salón de plenos estaba vacío más allá de los intervinientes y pocos más.

El Parlamento pide acatar el Convenio de Estambul, que define la violación como todo acto sexual que no es consentido

Por parte de la Comisión intervino la comisaria de Justicia, Vera Jourova, quien advirtió de que no estaba en el Parlamento para criticar a España ni para comentar las sentencias de un poder que es independiente, pero sí señaló que espera que cuando sea analizado el recurso en instancias superiores «tenga un resultado lo más rápido y justo posible». «Permítanme que desee personalmente a la víctima su recuperación anímica y física lo más rápidamente posible de un hecho tan violento», recalcó recordando que una de cada veinte mujeres en la UE ha sido violada.

En este mismo sentido se expresó la representante del Consejo Europeo, la búlgara Monika Panayotova, quien condenó toda violencia contra las mujeres, incluso el caso de 'La Manada', pero descartó posicionarse sobre un procedimiento judicial que está en curso.

Críticas a los jueces

Intervinieron una quincena de eurodiputados, la gran mayoría españoles, y todos mostraron su indignación con los hechos protagonizados por los cinco detenidos y no ocultaron su rechazo al fallo. «¿Que no hay violencia ni intimidación? Es un auténtico escándalo que fomenta la cultura de la violencia contra las mujeres. Traslada la responsabilidad a ellas. Hay que pedirle a la justicia española que rectifique. Y claro que se puede criticar a los jueces como servidores públicos», recalcó Ernest Urtasun, de ICV. «Hay que trabajar para convertir este terrible error en una oportunidad y seguir denunciando a gritos la injusticia», recalcó la peneuvista Izaskun Bilbao, que en euskera y castellano recordó a la víctima que «no está sola».

La socialista Iratxe García llamó a respetar las decisiones judiciales pero advirtió de que «no vamos a permitir ataques a la dignidad, la integridad y la libertad de las mujeres». Estarás, del PP, denunció esta lacra y recordó que «las mujeres tenemos derecho a vivir sin miedo».