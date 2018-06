Aitor Esteban: «Las enmiendas del PP castigarían a la sociedad vasca, no al PNV» El secretario general del PSOE Pedro Sánchez, saluda al portavoz del PNV Aitor Esteban, en el Congreso tras el debate de la mociión de censura presentada por su partido. / EFE El portavoz del PNV en el Congreso ha asegurado que su partido ha sido «leal y transparente» con el PP. Por su parte, el presidente del EBB, Andoni Ortuzar espera que el PP no haga cambios en los PGE «como venganza» EFE | EUROPA PRESS Lunes, 4 junio 2018, 11:18

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha dicho hoy que las posibles enmiendas que el PP presente en el Senado a su propio Presupuesto para 2018 «castigarían a la sociedad vasca, no al PNV», partido que respaldó la aprobación de esas cuentas y la moción de censura que desalojó al PP del Gobierno.

Las enmiendas «igual satisfacen el cabreo y el calentón de algunos», tras el voto afirmativo del PNV a la moción socialista, pero después el PP vasco «tendrá que explicar en Euskadi» la retirada de las inversiones previstas en Euskadi en los presupuestos estatales. «Les sacará aún más del tablero político», ha opinado en una entrevista en Radio Euskadi.

Esteban ha asegurado que el PNV ha sido «leal y transparente» con el PP en todo el proceso político desde el apoyo de las cuentas estatales para 2018 hasta el voto a favor de la moción de censura, y que este partido «no se siente traidor». «Apoyar unos presupuestos no significa una adhesión a todo. No les hemos ocultado nada de cómo veíamos las cosas, ha habido un diálogo constante con Moncloa y les dimos tiempo a reaccionar, pero no hicieron nada de nada», ha relatado.

Ha remarcado que la sentencia de la trama Gürtel «lo cambió todo, tuvo un impacto decisivo, tremendo, en la sociedad, y el PP ni se dio cuenta, ni lo acaba de entender». Ha asegurado también que el PNV no sufrió «ninguna presión ni por parte del PP ni por parte del empresariado vasco» a la hora decidir su postura sobre la moción de censura, y ha afirmado que «fue duro, por relaciones personales y por el diálogo iniciado con el PP. Lo más práctico hubiera sido decir no».

Ortuzar: «Cachetazo a los vascos»

También el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar espera que el PP no haga cambios en los PGE como «venganza» porque «el cachetazo» se lo dará a los vascos.

Además, ha asegurado que su partido es «consciente de la fragilidad con la que empieza» el Gobierno de Pedro Sánchez y cree que «hay que ayudar a que esto no salga mal».

«Entiendo que el PP pueda estar disgustado, irritado, contrariado con nosotros. No tendría ningún inconveniente en charlar con alguno de ellos porque también tienen que hacer autocrítica de por qué se ha llegado a esta situación, pero la realidad es que, en política, la venganza y revancha no suelen ser una buena herramienta», ha asegurado Ortuzar.

Por ello, confía en que no haya cambios en los PGE. «Me gustará ver con qué cara vota el senador (Iñaki) Oyarzábal en contra de las enmiendas que favorecen a Álava», ha asegurado. Andoni Ortuzar ha destacado que, «si se ha llegado a esta situación, no es porque el PNV es volátil o maquiavélico», sino porque el PP «no ha tenido capacidad de reacción ante situaciones gravísimas que le afectaban», como la sentencia de la 'Gürtel' por corrupción. «Se ha quedado paralizado y no ha hecho nada para ayudarnos a ayudarle», ha indicado.

PP vasco

En cuanto al PP vasco, cree que «es normal que se hable por la herida todavía abierta» y ha apostado por «dejar el tiempo de reposo». «Si rompe relaciones con el PNV, ¿qué va hacer, echarse en manos de Bildu y de Podemos para hacer una alternativa que se cargue al Gobierno de Urkullu?, ¿va a entender su electorado ese giro?», ha preguntado

«En cambio, si siguiera manteniendo la tónica de la colaboración, el PP mantendría un espacio político que no es ninguna tontería en unos momentos en los que vienen cambios políticos en el Estado, pero que también puede venir un cierto cambio político en Euskadi. Ellos decidirán», ha indicado.