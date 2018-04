EL PNV, ENTRE LA ESPADA Y LA PARED

Los emplazamientos públicos a los grupos susceptibles de ser socios presupuestarios no parecen el método más idóneo para lograr el objetivo. Pero forma parte del juego. Es la versión más agria de la ‘ceremonia del apareamiento’. Una actitud que se repite cada vez que el Gobierno minoritario del PP necesita sacar adelante sus Cuentas públicas, aunque le resulte más eficaz airear qué se pueden perder los ciudadanos si los prejuicios de algunos partidos como el PNV impiden contar con la lluvia de millones que el Ejecutivo central ha previsto invertir en Euskadi también para este ejercicio, cuatro meses después de la rebaja del cálculo del Cupo.

Pero ni el esfuerzo inversor, que se traduce en un incremento del 32%, consigue mover al PNV de su casilla. A Andoni Ortuzar y al lehendakari Urkullu les inspiran otros números: el 5 y el 155. Sus cinco escaños en el Congreso de los Diputados (de los 350 del hemiciclo) y el artículo de la Constitución que permite al Gobierno de Rajoy tener intervenida Cataluña y que se ha convertido en un muro infranqueable para la negociación porque así lo ha querido el PNV.

En otras circunstancias habrían dicho, como hicieron el año pasado, que no había que mezclar los planteamientos políticos con la negociación presupuestaria. Pero en plena vorágine secesionista catalana, influido por la presión ambiental y arrastrado por el empecinamiento de Puigdemont de seguir bloqueando la legislatura, el PNV, como el PP, espera poder apurar los tiempos. Y de eso han hablado los dos partidos. Pero no tienen mucho margen hasta el 26 de abril, que es cuando se librará la prueba de fuego con el debate de las enmiendas a la totalidad. En este interregno sube de intensidad la presión sobre los nacionalistas vascos, los aludidos saben que solo les puede sacar del atolladero el propio expresident. Porque no se puede derogar el artículo 155 hasta que en Cataluña no haya un Ejecutivo con garantías jurídicas para echar a andar la legislatura. Y eso no depende del Gobierno del PP. Depende de los secesionistas catalanes que hoy se volverán a conjurar en el Parlament para fingir el apoyo a una investidura virtual de Puigdemont que no acabará en otro destino más que en el Tribunal Constitucional al que se le va acumulando el trabajo desde que el pasado mes de octubre los independentistas declararon la república de forma unilateral, dando un golpe a la Constitución.

Y como el tiempo apremia, el PNV ha cambiado de táctica. De poner especial acento en el «nacionalismo rancio» (el español, dicen) en plena exaltación de Aberri Eguna, a dirigirse a los soberanitas catalanes para que se «pongan las pilas» y formen ya un Gobierno presentable transcurrió un solo día.

Al PNV le interesa apoyar los Presupuestos de Rajoy. Descartado el apoyo del PSOE de Pedro Sánchez ,la alternativa sería la prórroga de las cuentas. En ese caso, las partidas destinadas a pensionistas, funcionarios y prestaciones públicas volverían al punto de partida. Recaería, pues, sobre los nacionalistas vascos la responsabilidad de haber provocado la congelación de las Cuentas y, a medio plazo, la convocatoria de nuevas elecciones generales, con Ciudadanos con muchas posibilidades de alcanzar La Moncloa. Por eso miran a Cataluña. Le dicen a Rajoy que retire el artículo 155. Pero son conscientes de que quien tiene la llave para abrir esa compuerta no es otro que Puigdemont.