La duración de un abrazo

Esta legislatura durará lo que dure el abrazo que se dieron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tras la moción de censura que terminó con la era de Mariano Rajoy. Lo que parecía imposible dos semanas antes se producía con una naturalidad ausente durante demasiado tiempo. La conexión del deseo popular con el Congreso produjo ese ambiente que raras veces se olfatea, ajeno a estadísticas, tendencias demoscópicas, estrategias y tácticas y que suele venir acompañado de la vivencia de un momento histórico de los de verdad. La alegría en el Parlamento era compartida con la misma intensidad por los 84 diputados del PSOE y los 67 de Unidos Podemos y sus confluencias.

La izquierda celebraba una victoria basada en una alianza inmemorialmente reclamada por la mayoría de los votantes de izquierda de ambos partidos y eternamente aplazada por las dos fuerzas políticas. La competición por el espacio electoral de la izquierda había consumido demasiadas energías tanto en Podemos como en el PSOE para estar en condiciones de crear una alternativa viable al bloque de la derecha formado por el PP y Ciudadanos, felices con la desmovilización y desmoralización dentro de la izquierda. Los podemitas eran demonizados por buena parte de la élite gobernante socialista. No tienen experiencia, no saben, se creen que están inventando el Mediterráneo cada minuto, no son de fiar. Por otro lado, los socialistas eran estigmatizados como parte de ese bipartidismo turnista con el que había que acabar. El PSOE es lo mismo que el PP, son cómplices de la trama que tiene secuestrada la democracia, son reformistas de los que quieren cambiar todo para que todo siga igual, no son de fiar.

La lista de agravios y reproches entre ambas formaciones ha sido inabarcable. Si construimos las expectativas en función de sus estrategias del pasado, habría más probabilidades de que el abrazo entre Pedro y Pablo fuera corto. Unidos Podemos puede caer en la tentación de ponerse maximalista y extremar el celo en su vigilancia del Gobierno de Pedro Sánchez guardándose el inútil papel de guardián de las esencias de la izquierda. El PSOE puede ceder ante el vértigo de la nueva situación y de la presión que sufrirá por parte de las fuerzas conservadoras y renunciar a poner en marcha medidas que sea frontalmente rechazada por el Partido Popular y Ciudadanos.

La nueva etapa que se abre puede servir o para empezar a dibujar una alternativa real que pueda enfrentarse al modelo territorial, social y económico propuesto por el Partido Popular y Ciudadanos, o para dar la razón a los agoreros que anuncian tempestades y hundimientos para un Gobierno minoritario dependiente de socios que no son de fiar. Para lo primero, es muy importante que el diálogo y la confianza aparezcan en la relación entre las dos fuerzas políticas que cuentan con más peso electoral y parlamentario dentro del bloque que ha aupado al poder a Pedro Sánchez. El abrazo será puesto a prueba en sus inicios por muchas decisiones no compartidas que puede que no sean las mejores, pero que pueden permitir llegar a las próximas elecciones con por lo menos dos modelos diferentes de España con posibilidades reales de sumar una mayoría parlamentaria. Algo impensable hace dos semanas.