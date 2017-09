En directo: tensión política en Cataluña tras las detenciones por el 1-O

EL CORREO

La diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel ha exigido mantener la celebración del referéndum el 1 de octubre pese al "golpe de Estado", como ha definido la detención de altos cargos de la Generalitat. "No puede haber ningún retroceso. Es implanteable que el 1 de octubre no haya urnas. Si el 1 de octubre no hay referéndum, el golpe de Estado habrá ganado", ha argumentado.