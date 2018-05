Destinatarios de la carta de ETA dudaron de su autenticidad Los impulsores del acto de Cambo, en el momento en que fue convocado. / AFP La misiva tenía como objetivo buscar apoyos para el acto de Cambo ÓSCAR B. DE OTÁLORA Miércoles, 2 mayo 2018, 23:52

La carta conocida ayer en la que ETA anuncia que ha puesto fin a sus días y dice que «ha disuelto completamente sus estructuras» tenía como objetivo buscar apoyos para el acto con el que la banda quiere poner el fin a su historia. Según fuentes consultadas por este periódico, los terroristas, a la vista del escaso apoyo internacional y local que están recibiendo, redactaron esta misiva. El problema es que muchos destinatarios, al leerla, incluso dudaron de que fuera cierta.

Interlocutores conocedores de la situación recalcan a este periódico que ETA y la izquierda abertzale no han conseguido apoyos relevantes para el acto previsto para mañana en Cambo, con el que pretenden poner punto final a la organización terrorista. No al menos al mismo nivel que en Aiete en 2011. De los partidos vascos, solo el PNV, EH Bildu y Podemos han confirmado su asistencia. Los gobiernos vasco y navarro ya han comunicado que no estarán presentes.

La comparación con la conferencia de Aiete es cruel. Ese foro se reunió en San Sebastián en octubre de 2011 para secundar el anuncio de la banda de abandonar la violencia. A él asistieron, por ejemplo, el expresidente de Naciones Unidas Kofi Annan. En cuanto a la representación local, estuvieron en Aiete, además de los partidos nacionalistas, el PSE, el Partido Socialista francés y Confebask, entre otros.

Un 'fake'

La banda y la izquierda abertzale llevan meses intentado conseguir un quórum similar para su acto de Cambo-les-bains, aunque de manera no del todo satisfactoria para sus intereses. Es en ese contexto en el que ETA decidió remitir su carta a agentes sociales y partidos políticos vascos. Según las fuentes consultadas, en ese plan para convencer a quienes les estaban dando de espalda se incluye también la petición de perdón parcial que hicieron pública el 20 de abril. La organización, según esta tesis, en vez de buscar una gran potencia en su actuación final, dosificó sus mensajes para lograr un respaldo que se le estaba negando.

Cuauhtémoc Cárdenas y Bertie Ahern irán a Cambo El político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas y el exprimer ministro irlandés Bertie Ahern encabezarán la delegación internacional que respaldará el final de ETA en Cambo. Junto a ellos, repetirán como en Aiete el histórico líder del Sinn Féin irlandés Gerry Adams y el británico Jonathan Powell, exjefe de gabinete de Tony Blair. La principal novedad, según ha podido saber este periódico, será la llegada de Cárdenas (México D. F., 1934), tres veces candidato a la presidencia de México y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Se trata de una de las principales figuras políticas del país azteca. De 84 años, es hijo del que fuera presidente mexicano en los años treinta Lázaro Cárdenas. Podría ser el encargado de leer en castellano la declaración internacional. Su firma ha aparecido en los últimos años en varios manifiestos favorables a un proceso de paz en Euskadi, junto a otros dirigentes latinoamericanos como el expresidente de Uruguay José Mújica. Su llegada al País Vasco francés está prevista para última hora de hoy.

Sin embargo, uno de los problemas a los que se enfrentaron los propios impulsores de la disolución es que algunos de lo receptores de la misiva llegaron incluso a considerar que era falsa, uno de tantos de los 'fake' actuales. La carta, en este sentido, está desprovista de la liturgia habitual de los comunicados de la organización.

Frente a la habitual referencia en tercera persona a ETA con la que los terroristas han encabezado sus comunicados de forma histórica, su última carta comienza con un extraño «estimados/as señores/as». Además, todas las referencias sobre la decisión de la banda eran que se iba a oficializar el 4 de mayo. Muchos de los receptores no entendieron que se les remitiera una carta a finales de abril en la que ya se daba por hecha una disolución que no era pública.

La simbología tampoco ayudó a darle credibilidad. En septiembre del año pasado, ETA decidió que su sello oficial sería una talla de madera con el hacha y la serpiente. En su última misiva incluye una foto de la escultura. Muchos de los destinatarios, que no se habían enterado de la decisión de la banda, desconocían ese cambio y creyeron que la carta era falsa al incluir esa imagen.