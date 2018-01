El PNV desmiente que cerrara un acuerdo presupuestario con Montoro en diciembre Urkullu y Rajoy, en una imagen de archivo. / Afp La diputada canaria Ana Oramas desvela que los jeltzales se echaron atrás ante la situación política en Cataluña OLATZ BARRIUSO Lunes, 15 enero 2018, 18:09

¿Cerró el PNV un acuerdo presupuestario con el Gobierno del PP en diciembre y después se echó atrás? Según la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas, sí. Según el PNV, es «radicalmente falso» porque ni siquiera se han producido «negociaciones o conversaciones» con el PP de cara a un eventual respaldo a las Cuentas de 2018. El mismo día que Mariano Rajoy ha confiado en sacar adelante un Presupuesto «sensato y adecuado a la realidad de España» y en que el consejo de ministros pueda dar luz verde al proyecto antes de marzo, los jeltzales se han visto obligados a «desmentir tajantemente» a la portavoz de los nacionalistas canarios, con quienes el PNV mantiene una «excelente» y cercana relación y ha concurrido en coalición a las elecciones europeas.

Incluso, en el reciente viaje a Roma que Andoni Ortuzar y el lehendakari Iñigo Urkullu hicieron para participar en el consejo del Partido Demócrata Europeo (PDE) ambos compartieron mesa y mantel con la delegación de CC y se fotografiaron con el presidente de las islas, Fernando Clavijo, invitado también a la toma de posesión de Urkullu en Gernika.

No obstante, este lunes Ortuzar ha descolgado el teléfono para trasladar su «malestar» a la ejecutiva de Coalición Canaria ante la información desvelada por Oramas en ‘Los Desayunos de TVE’ con todo lujo de detalles. Según la diputada canaria, que en otras ocasiones ya ha aireado interioridades políticas y vaticinios con mayor o menor acierto, los jeltzales cerraron un acuerdo presupuestario con Cristóbal Montoro «un jueves de diciembre a las 13.30 horas». La idea, según Oramas, era que el Gobierno aprobase al día siguiente en consejo de ministros el proyecto de Cuentas públicas para sacarlo adelante en el trámite posterior con el respaldo de Ciudadanos, PNV y los dos diputados canarios del Congreso. Pero el ministro de Hacienda, ha relatado la portavoz de CC, la telefoneó ese mismo jueves ya por la tarde para explicarle que el PNV se había echado atrás ante la situación política en Cataluña, que celebró elecciones el 21 de diciembre. «Me llama el señor Montoro y me dice ‘Oye, hemos hablado con el PNV y se aplaza’», ha revelado.

La versión de Oramas choca frontalmente con la que ha mantenido el PNV desde la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Sabin Etxea siempre ha sostenido que no ha existido ninguna negociación con el Gobierno del PP no existirá hasta que Cataluña recupere la «normalidad» política. Es más, los jeltzales aseguran que Rajoy sabe «por cauces oficiales» que el PNV no entrará a negociar las Cuentas hasta que no sea elegido un nuevo Govern en Cataluña. Según algunas fuentes, el propio Andoni Ortuzar habría telefoneado al presidente del Gobierno, acuciado por el auge de Ciudadanos en las encuestas, para dejárselo claro. «Con las instituciones catalanas intervenidas por parte del Gobierno español, el PNV considera que no se dan las condiciones políticas para iniciar ningún tipo de conversación acerca de los Presupuestos Generales del Estado. Así se lo ha trasladado al propio Gobierno español y así lo ha comunicado también públicamente», ha asegurado hoy en una nota enviada para desmentir a Oramas.

En círculos jeltzales ha extrañado la información relatada por la diputada, pero no tanto la intención de Rajoy –finalmente frustrada– de aprobar el proyecto de Presupuestos inmediatamente después de las elecciones catalanas. El triunfo de Ciudadanos el 21-D obligaba a Rajoy a recuperar la iniciativa ante la debacle en las urnas de su candidato Xavier García-Albiol. Oramas se ha mostrado convencida de que habrá Presupuestos si «se levanta» el 155 porque «ni a Ciudadanos ni al PNV les interesa en estos momentos que haya elecciones anticipadas». Será en 2019, ha dicho Oramas, cuando se prorroguen para ya ir a las urnas en 2020. La diputada canaria vaticinó en su momento que el PP gobernaría en Coalición con Ciudadanos y que Rajoy se retiraría como candidato. También desveló tras reunirse con el Rey en abril de 2016 que Podemos sopesó durante cuatro días abstenerse para permitir la investidura de Pedro Sánchez.