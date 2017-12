ETA desiste de la negociación sobre sus presos Imagen de archivo de una movilización sobre los presos. / EL CORREO La banda hace público un comunicado en el que anuncia que los reclusos ya no responden a consignas de la organización y que pueden acogerse a beneficios penitenciarios ÓSCAR B. DE OTÁLORA Sábado, 2 diciembre 2017, 10:58

ETA ya ha desistido de cualquier negociación sobre sus presos y deja en sus manos la fórmula que emplearán para «vaciar las cárceles», según se desprende de un comunicado difundido este sábado por la organización terrorista. En el texto, remitido al diario Gara, la banda afirma: «No hace falta decir que ETA no dirige la acción de los presos y que estos no responden a las consignas de la organización». La nota realiza también un anuncio simbólico. Los dos últimos jefes de la organización -David Pla e Iratxe Sorzabal- ya no son los interlocutores de ETA sino que pasan a ser los representantes de los presos. En la práctica supone decir que ya no hay nadie de la organización con la que hablar y que toda la banda son sus miembros en prisión.

El comunicado de la banda se produce en un momento en el que la iniciativa sobre los reclusos de la banda está centrada en la manifestación del 9 de diciembre en París, con los que la izquierda abertzale pretende demandar que el Gobierno galo continúe en la senda de los tímidos pasos que ha comenzado a dar sobre los internos en cárceles francesas. Pero además se encuentra sobre la mesa el debate interno sobre la disolución -«desmovilización» en la jerga de ETA-. Esta discusión, tal y como adelantó este periódico, está marcada por la existencia de más de un centenar de reclusos con largas condenas que no saldrán de prisión en varias décadas y que confiaban que su libertad se acelere con una negociación. El paso que ETA anuncia en su comunicado supone que la banda da por hecho que no hará nada por su situación. El texto supone la asunción de que no es posible la negociación ante la firmeza del Gobierno y que, al igual que el desarme fue unilateral, la situación de los presos se resolverá sin diálogos ni negociaciones.

Debate de los presos

ETA sí se refiere al debate llevado a cabo por los presos este año en el que, tal y como había propuesto la izquierda abertzale, se decidió que los internos se sometiesen a la legislación penitenciaria y, al igual que el resto de reclusos, utilizasen el reglamento para salir de las cárceles. La banda hace una alusión a esta iniciativa y afirma: «ETA tiene interiorizado totalmente que los presos y presas políticos vascos están unidos a ese Colectivo, que comparten el proyecto político de la izquierda abertzale y que desde esa perspectiva harán su aportación al proyecto popular, nacional y de Estado de Euskal Herria».

En el documento no se menciona para nada el debate sobre la disolución de la organización. Sí que hay una referencia a los «retos» de los próximos años en las que se cita el proceso de desarme llevado a cabo en abril y al acompañamiento que le dieron algunos grupos civiles como los denominados 'artesanos de la paz' y a las declaraciones institucionales para apoyar la entrega de las armas. ETA parece que solicita una implicación similar. «La opción de que la sociedad civil, la sociedad civil, los sectores populares y las instituciones vigentes en Euskal Herria hagan suya esta agenda le daría a este reto una dimensión mayor», indica.