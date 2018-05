Las derechas van ganando

El último barómetro del CIS nos trae el peor registro de la historia del PP. El agua sigue entrando en tromba en su deriva y sus votantes siguen saltando al barco que les ofrece Ciudadanos, despreciando los demás. El bloque de la derecha cada vez tiene más apoyos que el que forman las fuerzas progresistas. Destacaría tres datos que consolidan los escenarios del giro conservador que la política está sufriendo desde que aparecieron las banderas españolas en los balcones de muchos barrios obreros de varias ciudades del país como respuesta al independentismo catalán:

1. Ningún tema le viene bien a la izquierda. Hace unos meses, cuando la agenda pública estaba monopolizada casi en exclusiva por el conflicto político en Cataluña, se pensaba que la derecha jugaba en casa rentabilizando su credibilidad y reputación en la defensa del nacionalismo español. La izquierda tendría todas las de perder en una batalla política articulada en esa dimensión territorial. El caso es que en los últimos tiempos el debate público ha sido colonizado por otros temas que tampoco están beneficiando electoralmente al bloque de las izquierdas. Ni la movilización de los pensionistas, ni la lucha feminista en todos los frentes, ni la corrupción ligada al 'caso Cifuentes' y el consecuente destrozo de la reputación de las universidades públicas han contribuido a que los partidos de izquierda recobren la iniciativa y se conviertan en alternativa al hundimiento del Gobierno de Mariano Rajoy. Se consolida la idea de que el liderazgo tanto de Pablo Iglesias como de Pedro Sánchez no sirve para ampliar el espacio electoral del bloque de izquierdas.

2. Los españoles, contrarios a la ampliación del autogobierno. El CIS pregunta tradicionalmente por la organización territorial favorita de los españoles y se vuelve a confirmar en este último CIS de abril que son una minoría los ciudadanos a los que les gustaría ir más allá del Estado de las Autonomías profundizando en su autogobierno. Concretamente se ha estabilizado en un pírrico 20% el porcentaje que recoge a los partidarios de que las autonomías tengan más poder de decisión que en la actualidad. Un 30% declara abiertamente sus preferencias recentralizadoras y un 35% es reacio a cualquier tipo de cambio en cuanto al modelo territorial. Este escenario cierra la posibilidad de un rearme de la sensibilidad tradicional de las izquierdas hacia la plurinacionalidad y el derecho a decidir y dificulta cualquier camino hacia la bilateralidad que puedan desarrollar los parlamentos legítimos autonómicos, entre ellos el vasco.

3. La tendencia Ciudadanos llega al CIS. Aunque el CIS no se ha atrevido a colocar a Ciudadanos delante del Partido Popular, el empate técnico le sitúa ya como el único beneficiario del colapso a cámara lenta del PP. Al igual que la mayoría de las encuestas que se han publicado en 2018. Es una tendencia que se consolida y que ya no puede ser comparada a anteriores escenarios en los que Ciudadanos dominaba momentáneamente el escenario preelectoral. Es el primer partido que le come espacio en la derecha al PP desde su fundación, al mismo tiempo que recibe fugas de votantes socialistas y en menor medida de Podemos.