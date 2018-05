«ETA deja a la izquierda abertzale la tarea de asumir el daño injusto causado» El lehendakari Iñigo Urkullu cree que se puede hablar de presos y víctimas si se hace «sin ponerlos en paralelo, sin comparaciones indebidas». / Igor Aizpuru Iñigo Urkullu asegura que no estuvo en Cambo «por dignidad institucional» y evita criticar al PNV. «Solo me ha preocupado ser honesto con mi responsabilidad como lehendakari» OLATZ BARRIUSO Domingo, 6 mayo 2018, 00:53

Ha sido una semana intensa en una Euskadi que ha asistido al adiós por capítulos de ETA. También lo ha sido para el lehendakari, Iñigo Urkullu, convencido de que el «pobre» final de la banda no merecía aplauso ni reconocimiento. Sobre todo porque ha cerrado la persiana sin reconocer su radical injusticia, una «pesada mochila» que deberá «aligerar» ahora la izquierda abertzale.

- ¿Se había imaginado así el final de ETA?

- La escenificación del comunicado final me resultó llamativa por su pobreza. No creo que ni la propia organización pensara que esto iba a terminar así, con un audio. Lo importante es que ha terminado ya.

- Confiaba usted en que, antes de desaparecer, ETA reconociera el daño injusto causado y a todas sus víctimas. ¿Qué supone para ellas el saber que ya nunca lo hará?

- Ésa es una mochila muy pesada que deja al conjunto de la izquierda abertzale. Sigue estando pendiente la construcción de una memoria basada en los principios éticos y en la dignidad de las víctimas. Siempre hemos apelado a que, bien ETA, o bien el conjunto de la izquierda abertzale en la que se disuelve ETA en este momento, tienen una tarea pendiente, que es la del reconocimiento del daño injusto causado. Deben aligerar y vaciar la mochila.

- ¿Tiene algún motivo para pensar que se desharán de ese lastre?

- Hemos puesto en marcha una iniciativa con el Gobierno de Navarra para lograrlo. Y en el Parlamento vasco existe una ponencia de Memoria, y hay, por lo tanto, lugar y opción para que, una vez desaparecida ETA, la izquierda abertzale dé ese paso. Lo ha dado en cierta medida asistiendo a actos en recuerdo de determinadas víctimas, pero es necesario un compromiso firme para reconocer la historia y la memoria. Espero que den ese paso.

- La ponencia no ha registrado avances y el PP no participa en ella.

- Se abre una oportunidad para una convivencia más sentida y para el encuentro social. Y ahí todos somos necesarios. También el PP.

- Hasta ahora ese mundo se ha volcado en justificar la propia existencia de ETA. ¿Por qué van a asumir ahora que nunca debió existir?

- Porque son conscientes de la realidad. Otra cosa es que la quieran disfrazar. Asistiremos todavía a intentos de maquillaje de su propia historia, una historia baldía que no ha servido para nada. Son conscientes también del sufrimiento que se ha generado en la sociedad vasca y de que, sobre el generado por ETA de manera injusta, no se ha hecho todavía autocrítica.

- ¿Es cuestión entonces de tiempo y de gestión interna?

- Sí.

- ¿Usted qué relación tiene con la izquierda abertzale?

- Desde determinados ámbitos mediáticos o redes sociales de ese mundo se me intenta despreciar, pero soy muy consciente de que he de tener una relación con la izquierda abertzale como con cualquier otra fuerza política, y la tengo. Yo no voy a aplaudir el final de ETA y agradecérselo, cuando hemos dicho que nunca debió existir. Tengo un compromiso ético que está por encima.

- ¿Por eso no estuvo en Cambo?

- Con el máximo respeto a quienes acudieron y a quienes decidieron no acudir, yo ya advertí que no asistiría como tampoco asistí al acto de desarme en Bayona. Es necesario poner sobre la mesa los gestos que hemos hecho cada uno: siendo lehendakari yo arriesgué al máximo en el acompañamiento a la primera escenificación de desarme por parte de la Comisión Internacional de Verificación e incluso acompañé a sus miembros a Madrid cuando fueron citados ante la Audiencia Nacional. También pedí la liberación de los miembros de Louhossoa detenidos. Pero ahora dije que no estaría por una cuestión ética y política. Y añado: por una cuestión de dignidad institucional.

«Rajoy necesita liberarse del discurso intoxicado del PP sobre los presos» Posible mesa

- Explíquese.

- Por una cuestión ética porque se ha utilizado un orden inverso al de Aiete, una pista de aterrizaje en la que sí colaboré como presidente del PNV en 2011. El acto era un aval para dar por finiquitado lo que ETA ya había anunciado. Además, había venido observando en los comunicados que no había una referencia suficiente a las víctimas. No he entendido que tuviera que ser en Iparralde cuando la incidencia principal de la acción de ETA ha sido en la comunidad autónoma. Lo lógico habría sido hacerlo aquí o en el Estado español. Por una cuestión política: no me pareció oportuno que nadie pueda dar pautas de actuación política que no sean las que los propios representantes políticos en su ámbito puedan acordar. Y por dignidad institucional: ETA siempre ha menospreciado al Gobierno vasco como símbolo durante décadas del particionismo de la unidad del pueblo vasco. Como el reflejo del autonomismo frente al deseo de independencia. Y a pesar de todo hemos ofrecido planes para el final dialogado y ordenado de la violencia, y hemos sido criticados por ETA por ello. Por eso no debía estar en Cambo.

- ¿Y entendió que sí estuviera el presidente de su partido, Andoni Ortuzar?

- Insisto en lo que he dicho antes: respeto los criterios de los que asistieron y de los que no. No entro en esas consideraciones.

- ¿Se ha sentido lejos del PNV?

- No, no. Me he sentido en mi posición. Creo que he sido honesto con el ejercicio de mi responsabilidad institucional y eso es lo único que me ha preocupado.

- ¿Hubiera asistido de suceder esto en su etapa de presidente del EBB?

- No sé qué proceso se habría seguido, qué conversaciones. Además, yo tampoco he recibido ninguna invitación personal, directa y formal para participar en el acto. Recibí una comunicación genérica como participante en los procesos de Loiola.

- ¿Ha habido dos sensibilidades en el PNV a la hora de acercarse a este final de ETA?

- No lo creo. Por ser militante del PNV no tengo por qué valorar lo que hace el PNV. Quiero ser honesto con mi función como lehendakari.

- ¿Fue un acto propagandístico de la izquierda abertzale?

- Esas consideraciones las tendrán que hacer quienes asistieron. Yo no y, por lo tanto, no me siento condicionado por lo que allí se dijera. Me reitero en que lo importante no fue Cambo, sino el comunicado de la disolución. A partir de ahí, entiendo que hubo un propósito de internacionalización. Siempre lo han intentado ETA y la izquierda abertzale.

- ¿Le molestó que se insistiera en la teoría del conflicto?

- Me pareció una distorsión de la realidad. No lo tomo en consideración.

- ¿Se ha quebrado su sintonía con el presidente de Iparralde, Jean-René Etchegaray?

- No he tenido comunicación con él. Si se sentía anfitrión lo respeto. Eso no condiciona la relación que yo pueda o quiera tener con él. Fui el primero en visitarle cuando fue elegido presidente de la Mancomunidad.

- Y, a todo esto, muchos se preguntaban allí quién paga el dispendio.

- Pues mire, desde luego yo no lo subvenciono. El Gobierno vasco, no.

Mensajes con Zapatero, Imaz, Eguiguren y Rajoy La Fundación Henri Dunant reconoció a Urkullu su labor en el final de ETA. El lehendakari insiste en que el logro de la paz ha sido «gracias a muchísimas personas» y desvela que con algunas ha «cruzado mensajes de ida y vuelta» en los últimos días, entre ellas José Luis Rodríguez Zapatero y Jesús Eguiguren, también mencionados por la organización suiza, Alfredo Pérez Rubalcaba, Josu Jon Imaz y Mariano Rajoy. También ha escrito a los verificadores, a los grupos de Currin y Powell y a la propia Henri Dunant.

- ¿Se sentará el Gobierno de Rajoy en esa mesa sobre presos que buscan usted y Barkos?

- Vamos a trabajar por ello. He dicho y mantengo que el presidente del Gobierno es sensible a este tema. A pesar de todos los condicionantes que tiene. Rajoy necesita liberarse de una contaminación, de una intoxicación que se ha querido hacer durante muchos años. Se ha querido hacer ver que pedimos una modificación de la legislación penintenciaria, cuando estamos hablando de su cumplimiento, de la individuación de las penas, de los beneficios penitenciarios a los que tienen derecho los presos. Se ha interpretado que el acercamiento persigue la impunidad, la amnistía o el reagrupamiento y no hay nada de eso. Todo eso le condiciona. Son muchos años los que llevamos hablando de esto.

- El marcaje de Ciudadanos augura, sin embargo, que el Gobierno se mantendrá en un discurso duro.

- Sí. Ciudadanos tiene un discurso que es el que articuló en su día el PP. El terrorismo como nacionalismo y como ruptura de la unidad de España. Ahí se mezcla todo, incluida la política penitenciaria, y el PP está condicionado por ese discurso que generó y no ha ido aliviando. Aunque también se ha dicho, por boca de un ministro de Interior, que para modificar la política penitenciaria hacía falta que ETA se disolviera. Ya se ha disuelto. ¿Ahora qué pasa? ¿Que no se puede abordar esta cuestión tampoco?

- ¿Es inevitable en este país poner sobre la mesa las reivindicaciones de los presos cada vez que se habla de las víctimas?

- No, depende de lo que hablemos. Si hablamos de convivencia y encuentro social tenemos que contemplar todos los ámbitos. Sin ponerlos en paralelo, sin hacer comparaciones indebidas. Primero es la memoria y el reconocimiento del daño injusto. Pero también hablamos de cómo construir una sociedad en la que la convivencia sea plena. Insisto, desde el cumplimiento de la legalidad vigente.

- ¿Tiene previsto reunirse con Rajoy en persona para abordar todas estas cuestiones?

- Estoy a la espera de la agenda del presidente. Disposición tengo desde el minuto cero. La interlocución ya está abierta y se gestiona de manera discreta, como debe ser. Pero hay que profundizar en esa relación y llegar a compromisos.

Urkullu responde a una de las preguntas en uno de los despachos de Lehendakaritza. / Igor Aizpuru

«El PNV ha sido inteligente al darse por liberado de la condición del 155»

- ¿Ha contaminado ETA el derecho a decidir al reivindicarlo en su comunicado final?

- A mí no me ha gustado nada. El derecho a decidir, que no existe como principio jurídico, es un principio democrático. Que ETA haga valoraciones políticas sobre cómo debe construirse el futuro no me gusta.

- ¿A qué se refiere cuando pide reformular el concepto?

- El derecho a decidir necesita una reorientación porque ya se ejercita de manera permanente cuando se convocan elecciones. Por eso habrá que hablar de consultas que aborden el ámbito de relación entre la comunidad autónoma vasca y el Estado español. Siempre de una manera legal y pactada. Necesita ser explicado y matizado.

- ¿Para que no se tome por independentismo?

- Claro. Es que ésa también es una confusión. Démosle la vuelta. El derecho a decidir, desde una formulación legal práctica, podría ser también que, si como consecuencia del Brexit, Escocia quisiera seguir perteneciendo a la UE pudiera hacerlo. El derecho a decidir es todo: cabe la independencia, la autonomía, la soberanía, la soberanía compartida...

- ¿Confía en que haya Gobierno en Cataluña antes del 22 de mayo?

- Tengo mi inquietud y mi preocupación. Observo con satisfacción que hay formaciones, el PDeCAT y ERC, que optaron por la vía unilateral y ya no lo hacen, y que defienden investir a un candidato limpio de causas judiciales. Pero me queda la preocupación de lo que vaya a hacer la CUP. Se van agotando los tiempos y vamos muy forzados.

- ¿Cree que el PNV acertó al saltarse su propia línea roja y negociar un acuerdo presupuestario con Rajoy aun con el 155 en vigor?

- Observo desde la distancia que en el planteamiento del PNV hay una postura inteligente que se ha refrendado con el compromiso de Rajoy al manifestarse públicamente a favor de levantar inmediatamente el 155 cuando haya Govern. No podemos olvidarlo. Una vez que existe ese compromiso y disposición a elegir otro candidato limpio, entiendo que el PNV se sienta liberado de esa condición de la aplicación del 155.

- O sea, que si los catalanes no se pusieran de acuerdo, el PNV podría sentirse con manos libres para actuar como quiera.

- Personalmente pienso que absolutamente. Es una decisión de los partidos catalanes.

- ¿Hay fecha para la convocatoria de la Comisión Mixta?

- No.

- ¿Cree que el tiempo que se ha ganado favorecerá movimientos sobre las transferencias pendientes?

- Habría que haber aprovechado el tiempo antes. Llevamos 39 años sin completar el Estatuto.