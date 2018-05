El pnv se cura en salud La decisión de plantear un preámbulo de máximos para el nuevo Estatuto, que sin duda habrá satisfecho a la parroquia más abertzale, aún revisable a la baja, parece sugerir que los jeltzales ven pocas opciones de que la reforma prospere Iñigo Urkullu y Andoni Ortuzar. / Manu Cecilio ALBERTO AYALA Domingo, 13 mayo 2018, 01:55

Después de seis años de marear y volver marear la perdiz, el debate político para explorar si es posible que Euskadi se dote de un nuevo Estatuto que sustituya al de Gernika -en este momento es la única comunidad autónoma que aún no ha reformado su texto estatutario- ha entrado esta semana en harina. Y lo ha hecho con sorpresa. Relativa, pero sorpresa.

En cualquier negociación política existen al menos dos tipos de estrategias bien diferentes. O arrancar con las propuestas menos conflictivas e ir subiendo el diapasón poco a poco. O hacer justo lo contrario, plantar todas las cartas boca arriba sobre la mesa y luego ir rebajando, poco o mucho.

Ambas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. La primera refuerza la imagen dialogante de quien la practica y pone muy fácil echar la culpa a terceros en caso de fracaso final. Con la segunda, en cambio, se consigue marcar perfil, sin duda, pero en caso de desencuentro definitivo se pone en bandeja al adversario culpar de la ruptura a ese maximalismo.

El PNV de Andoni Ortuzar y del lehendakari Iñigo Urkullu se ha adentrado en el arranque de la fase decisoria de las negociaciones en el Parlamento de Vitoria por esta segunda vía. Los jeltzales han sacado a las primeras de cambio toda su artillería soberanista y han propuesto un preámbulo para el futuro Estatuto que amén de gustar a Joseba Egibar, al exlehendakari Juan José Ibarretxe y a cualquier otro representante del sector más abertzale del partido, ha sido gratísimamente recibido por EH Bildu. Al punto de que la coalición que lidera Arnaldo Otegi lo ha 'fusilado', lo ha hecho suyo, casi en su integridad con la excepción de lo referente a la violencia terrorista.

El PSE de Idoia Mendia y los populares de Alfonso Alonso se han apresurado a poner negro sobre blanco que con semejante punto de partida no hay nada que hacer. En medio se ha situado Elkarrekin Podemos. La formación de Lander Martínez acepta el derecho a decidir, sí, pero no otros muchos conceptos incluidos por los peneuvistas. Además, por interés de política estatal, no quiere aparecer ni poco ni mucho en una eventual foto final sólo con PNV y EH Bildu. Foto sí, pero sólo si en ella está también el PSE.

Los jeltzales exigen bilateralidad y una relación confederal de igual a igual con España. Que el principio de legalidad no se anteponga al principio democrático y se reconozca por tanto el llamado derecho a decidir del pueblo vasco y su ejercicio, por más que la Constitución lo prohíba. Además de proclamar como una verdad, algo que las urnas han demostrado una y otra vez falso, por mucho que figure en el frontispicio del nacionalismo vasco: que los ciudadanos de la comunidad autónoma vasca, de Navarra y del País Vasco francés, es decir de Euskal Herria, tienen conciencia de pertenencia a una misma comunidad nacional vasca.

¿Por qué han dado semejante paso los jeltzales? ¿Por qué lo han hecho si saben que un texto así jamás tendrá el aval de socialistas, populares y previsiblemente tampoco de Podemos? ¿Por qué si son conscientes de que semejante proyecto sí pasaría el corte y recibiría la aprobación de la Cámara de Vitoria, pero jamás del Congreso? ¿Por qué cuando conocen los límites no ya de la política sino también del Tribunal Constitucional tras su fallo anulando algunos artículos del segundo Estatuto catalán?

Evidencias y apariencias

Con su actuación es evidente que los jeltzales refuerzan su perfil más abertzale. Una prioridad constante para mantener a raya a la izquierda abertzale y para que las aguas internas sigan calmadas y no rebrote el enfrentamiento entre moderados y radicales. Para no perder votos por el flanco más autonomista y pragmático de la sociedad vasca ya están el lehendakari Urkullu y pactos como el presupuestario rubricado por segundo año consecutivo con Mariano Rajoy. Esta vez nada menos que a cambio de que todas las pensiones sin excepción suban durante dos años el IPC.

¿Sólo porque su juego político consiste siempre en ocupar el mayor espacio posible? ¿O porque llegados al punto en el que nos encontramos Sabin Etxea ha examinado detenidamente la evolución del mapa político español y ha concluido que con las derechas en alza y las izquierdas divididas y sin ningún tirón político las posibilidades de lograr un Estatuto que suponga un salto relevante en el autogobierno vasco son practicamente nulas?

Ortuzar se ha apresurado a anticipar que están dispuestos a rebajar sus exigencias. En privado, fuentes afines al aparato peneuvista insisten en que no arrojan ninguna toalla y aseguran que seguirán a la búsqueda de un acuerdo transversal en el que estén el PSE y Podemos.

Los hechos irán clarificando o ennegreciendo el horizonte. De momento ni se respira el ambiente de los grandes momentos como parece que requeriría la reforma del instrumento político que ha concedido a Euskadi el mayor poder de su historia. Ni el cortoplacismo que se ha adueñado de lo político, con estrechos marcajes entre el PP y Ciudadanos, entre PNV y EH Bildu, entre el PSOE y Podemos, pero también entre los socialistas y los populares, invitan al optimismo.