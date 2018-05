Cuidar el oasis vasco No está claro si alguien se va a hacer cargo del preámbulo del nuevo Estatuto, o si se trata de un ejercicio de prestidigitación y tanteo a ver qué es lo que sucede KEPA AULESTIA Sábado, 12 mayo 2018, 00:46

La coincidencia en el tiempo del final definitivo de ETA y el momento crítico para el dibujo parlamentario del futuro del autogobierno ha aflorado diferencias que habían permanecido latentes en la política vasca, y devuelve al primer plano las discrepancias que en ambas materias persisten entre el nacionalismo gobernante y la mayoría -PP y Ciudadanos- que sostiene al Ejecutivo central. Precisamente cuando Rajoy y Ortuzar se aproximan al entendimiento en materia presupuestaria, una vez que el independentismo catalán se dispone a regresar al frente de la Generalitat sin retractarse un ápice, pero con claras posibilidades de que sea retirado el 155. Es la foto fija de un momento concreto que se vuelve delicado. El PNV parece decidido a preservar el «oasis vasco» recién inaugurado. El asunto está en cómo lo cuida.

Tras la certificación 'internacional' del final de ETA en Cambó, reaparece esa cruel eufemística que la izquierda abertzale bautizó de «consecuencias del conflicto armado». Sin ánimo de caricaturizar, se diría que la aspiración jeltzale en relación con el Gobierno del PP sería: «tú te haces cargo de las víctimas y yo me encargo de los presos». Pero ocurre que tal reparto no es posible, porque perpetuaría la vertiente más dolorosa de ese 'conflicto'. Aunque no es menos descorazonador que precisamente al final de ETA resurjan las diferencias. Como si días después de 'muerta' ETA, la banda terrorista mantuviera intacta su capacidad de siempre para transferir a los demás la responsabilidad de sus propios actos y omisiones. Como si sus casi únicos integrantes, los presos, se dirigieran a los partidos y a las instituciones espetándoles: «ya está; a ver qué hacéis ahora con nosotros». No ha pasado una semana, y la pretensión jeltzale de abordar la cuestión de manera bilateral -Madrid-Vitoria- exime a los menos de 300 condenados de hacer algo por propia iniciativa.

La polémica del acercamiento se suscita, además, a sabiendas de que en esta coyuntura política -tan igualada electoralmente en España- la existencia misma de la diatriba impide salidas inmediatas. De modo que la pelota regresa al tejado en el que debió estar siempre: en el de los propios presos. Sólo a partir de ahí cabe pensar en 'los' acercamientos como derivada ordinaria, normalizada, del cumplimiento de condenas que buscan la reinserción.

La ponencia sobre el autogobierno va por su segunda legislatura, sin que haya encauzado los desacuerdos para descubrir coincidencias suficientes. Un país que hizo del Estatuto de Gernika algo de casi todos, para que acabara siendo algo de casi nadie, tampoco está en condiciones de alumbrar un texto que dibuje el autogobierno de los próximos treinta o cuarenta años, ni a grandes rasgos. La aproximación, en cuanto a la literalidad de la propuesta de preámbulo, de EH Bildu hacia el PNV resulta tan manifiesta que no persuade a los demás grupos, sino que los disuade de participar en una subasta conceptual o identitaria de muy inciertos efectos.

Hay dos antecedentes que aconsejan prudencia, si de lo que se trata es de preservar el oasis vasco. No tiene sentido dar pábulo alguno a la eventual redacción por mayoría de un preámbulo imposible, que responda al ideario nacionalista, para que acabe inspirando un articulado igualmente imposible y, en definitiva, un clima paralelo en la distancia al que apunta el nuevo candidato a la presidencia de la Generalitat, Quim Torra. Ocurrió ya con el 'Plan Ibarretxe'. Pero también ocurrió cuando Pasqual Maragall sometió a un concurso de ideas, fuera de toda prevención jurídica y de todo sentido político, su intención de reformar en aquel mismo momento el Estatut del 79. ¿Se hace cargo alguien del preámbulo en el que parece coincidir EH Bildu con el PNV? ¿Se hace cargo hasta sus últimas consecuencias? ¿O se trata de un ejercicio de prestidigitación y tanteo a ver qué es lo que sucede después? Hay una pregunta previa a la que los partidos vascos deben responder. Si están interesados en la preservación del oasis, minimizando la repercusión de las legítimas diferencias entre unos y otros; o si prefieren animarse en una confrontación a bulto. Maragall se desentendió de su propia reforma estatutaria. Si de reformar se trata, el proyecto no puede ser ni inviable, ni quedar huérfano antes de nacer.