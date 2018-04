cubrir TODOS los flancos

Andoni Ortuzar ha avanzado que «probablemente» estará en Cambo el viernes, en el acto político en el que los mediadores habituales harán de notarios de la desintegración de ETA. Una efeméride absolutamente indigna de festejarse si se da por hecho que una banda terrorista con más de 850 muertos a sus espaldas no debería haber existido nunca, y si se tiene en cuenta que esa misma organización dejó de atentar hace ya seis años y ha ido deshaciéndose de sus armas por entregas, hasta quedarse en poco más que una sigla y un puñado de activistas ignorados por la sociedad. El propio presidente del EBB reconoce que no hay nada que celebrar y el lehendakari, muy contundente desde que la banda hiciese pública su humillante petición de perdón selectivo, ya anunció hace una semana que ni él ni su Gobierno acudirán a la localidad vascofrancesa al discrepar del «enfoque ético y político» del acto.

¿Por qué entonces Ortuzar sopesa acudir en persona a Cambo? A nadie se le escapa que, aunque el PNV ya había avanzado que enviará una delegación a la puesta en escena del final de ETA, no es lo mismo que acuda, un suponer, el líder de la territorial de Iparralde que el mismísimo presidente del EBB. La presencia del líder del primer partido del país, aún por ratificar -el PNV espera la confirmación de que los terroristas no tomarán la palabra en el acto del viernes- aumentará sin duda el crédito político y el eco mediático del «evento». Algo tendrá que ver, seguramente, la habilidad del EBB, perfeccionada día a día, a la hora de cubrir todos los espacios, a derecha e izquierda, del espectro político vasco. Y el hecho de que la semana pasada haya satisfecho a sus electores más provectos y 'de orden' al cerrar un pacto presupuestario con el PP a cambio de una subida generalizada de las pensiones. La presencia de Ortuzar en Cambo se explicaría por el interés en no descuidar el flanco más soberanista de la amplia bolsa de votantes jeltzales. Sobre todo si se recuerda que a la 'socialización' del desarme en Bayona acudieron Pako Arizmendi, cabeza del Ipar buru batzar, y el burukide Joseba Aurrekoetxea.

Aun así, Ortuzar ha creído necesario explicar que no irá a «blanquear» el pasado de ETA sino a «certificar su agur» y constatar, una vez más, el acierto histórico del que siempre se jacta el PNV al apostar, en la Transición e incluso antes, por las vías estrictamente políticas. «Acertamos cuando Ekin se escindió de EGI, en Txiberta, en Ajuria Enea y en Lizarra», asegura el presidente del EBB, obviando que en aquel último pacto se halla el germen de la peligrosa polarización de la sociedad vasca en dos trincheras irreconciliables, frenada afortunadamente en la última década. Ni el lehendakari ni el PNV ven con simpatía el acto del viernes, donde temen que se le quiera poner un broche «político» a la siniestra trayectoria de ETA. De ahí que a Urkullu ni se le haya pasado por la cabeza, con o sin coalición con el PSE, viajar a Cambo. Y de ahí que Ortuzar, acuda o no pese a la patente falta de ganas desde que la izquierda abertzale empezó a publicitar el acto, sea consciente de la importancia de acompañar su arrope con un relato exigente y deslegitimador de cuatro décadas de asesinatos. Y de los riesgos de arreglárselas para estar en misa y repicando.