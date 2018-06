La cruda realidad Los independentistas, el Partido Popular y el inefable Pablo Iglesias se apresurana bajar de la nube al Gobierno Sánchez ALBERTO AYALA Viernes, 8 junio 2018, 00:26

Fue un visto y no visto. El tiempo de gracia para las y los integrantes del primer Gobierno del socialista Pedro Sánchez apenas duró unas horas. El que tardaron en prometer ante el rey Felipe VI sus cargos y guardar el secreto de las deliberaciones del consejo de 'ministras y ministros'. Y el que se prolongó el afable traspaso de carteras con sus predecesores-as en las sedes ministeriales.

Un Ejecutivo, el más feminista pero también el más endeble de Europa, que ha tenido en general una buena acogida. En especial del presidente del Euskadi buru batzar del PNV. Con excepciones, claro.

Andoni Ortuzar dijo ver «muy bien» el primer Gabinete Sánchez. Un Ejecutivo del que, aseguró, está hecho para intentar «durar en el tiempo», pese a su debilidad.

El máximo burukide peneuvista evidenció que el acercamiento de los presos sigue ocupando un lugar destacado en la agenda de Sabin Etxea al mostrar su confianza en que el nuevo titular de Interior, el exjuez bilbaíno Fernando Grande Marlaska, que «conoce perfectamente el fenómeno ETA», sea «capaz de ayudar a cerrarlo bien» con otra política penitenciaria.

De inmediato, casi sin solución de continuidad, el Gobierno del cambio se dio de bruces con la realidad. Llegaron las primeras críticas y exigencias. Del Partido Popular, como cabía esperar. Pero también del independentismo catalán y del vasco, que propiciaron con sus votos la caída de Rajoy y, faltaría más, la del líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias.

Que el nuevo responsable de nuestra diplomacia, el veterano socialista catalán Josep Borrell, no es santo de la devoción del nacionalismo era algo de sobra sabido, y recíproco. Pero Ortuzar no dudó en recordarlo. «Es el ministro más duro, jacobino y centralista que hemos tenido en 40 años», lanzó.

Tampoco cabía esperar mejor recibimiento desde la izquierda abertzale a Grande Marlaska, y no lo tuvo. Pero quien desde el primer momento lleva casi todos los boletos para convertirse en el ministro pim pam pum, por su pasada actividad en la red social Twitter, es el titular de Cultura y Deporte, el periodista y escritor Màxim Huerta. Ayer, desde Junts per Catalunya, la coalición de Puigdemont y Torra, se dijo que Huerta está «desacreditado» para el cargo por sus mensajes de odio al secesionismo.

El PP estaba claro que no iba a dar ni un segundo de tregua a quien le ha apeado del poder. Y así ha sido. Su portavoz, Rafael Hernando, se apresuró a exigir al Ejecutivo entrante que convoque este mes el Debate Anual sobre Política General. Una petición que podría considerarse normal si no fuera porque tal debate no se celebra, por decisión de Rajoy, nada menos que... desde ¡febrero de 2015!

La duda estaba en el comportamiento de Podemos. En si duraría el buen rollito entre sus líderes. Pues bien, Pablo Iglesias soltó ayer sus primeras perlas a Sánchez por conformar un Gobierno 'débil', con ministros 'al gusto de PP y Ciudadanos, y 'olvidarse de quien le ha hecho presidente'. Dicho queda.

El glamour del relevo ya es pasado. Manda otra vez la cruda y tozuda realidad. Esa que indica que Sánchez sólo tiene 84 votos en un Congreso de 350. Y cualquier asunto precisa más 'síes' que 'noes' para ser aprobado. Incluso, en ciertos casos, mayoría absoluta; es decir, 176 parlamentarios. Es lo que hay.