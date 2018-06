El 'zasca' de Imanol Arias a Pablo Motos sobre las inversiones para Euskadi Imanol Arias, en un momento de la entrevista con Pablo Motos. / Antena 3 «El Concierto vasco, cuando has vivido allí, hay que entenderlo, ¿eh? Que no se llevan 500 millones porque sí», manifestó el actor SOLANGE VÁZQUEZ Miércoles, 6 junio 2018, 15:37

Primero fue Ana Rosa, sugiriendo que, debido al apoyo del PNV a la moción de censura que ha desbancado a Mariano Rajoy, los 540 millones que el PP «iba a dar» al PNV se destinen a aumentar las pensiones o, si no, «a Extremadura o Andalucía». Unas manifestaciones que realizó el lunes en su programa y que el propio portavoz del PP, Rafael Hernando -que era su entrevistado- se tuvo que esforzar en suavizar y matizar. Y ayer le tocó el turno a Pablo Motos, quien volvió al tema en 'El Hormiguero'. En esta ocasión, su interlocutor era el actor Imanol Arias, nacido en tierras leonesas, pero con una biografía muy ligada a Euskadi. En un momento del programa, al que Arias había acudido para hablar de su vuelta a los escenarios -a finales de este mes en el bilbaíno Teatro Campos Elíseos con 'La vida a palos'-, Motos se puso didáctico con el actor: «El PNV, ya sabes, que apoyaba a Rajoy, a la semana siguiente lo echa... eso sí, con sus 540 millones, que se los llevan... que ahora veremos si no hay una enmienda y entonces se los vuelve a quitar, porque el PP ya ha dicho que va a ser una oposición dura».

En ese momento, Imanol Arias, responde, todo elegancia, todo mesura, como es él: «El concierto vasco, cuando has vivido allí, hay que entenderlo, ¿eh? Que no se llevan 500 millones porque sí». Entonces, a continuación, explica el por qué. «Eso está sujeto a algo que pasa en el País Vasco: muy poca corrupción en el Gobierno vasco, mucho fondo social, no hay tanto trabajo basura -la sociedad está más estructurada- y un cumplimiento con Hacienda brutal... y eso me consta». Tras sacar la cara a Euskadi, el actor añade que a él lo del Concierto no le parece nada extraño y que, quizá porque es «histórico», lo tiene «asumido». Pero a Motos no parecen convencerle las palabras de su interlocutor. Y vuelve al tema, preguntándole al actor si, entonces, el Concierto vasco no es «tan poco ético como parece». Entonces, Arias -ya no se sabe si con segundas, con resignación o con un poco de todo- apunta que «España está como el resto de los países, hay que estar continuamente en la pelea mediática».

Este asunto ha llenado Twitter de reacciones de personas que alaban la actitud de Imanol Arias y que le agradecen sus palabras sobre Euskadi y su esfuerzo por realizar estas aclaraciones en un espacio que ese día tuvo dos millones y medio de espectadores.