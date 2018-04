UNA CONVENCIÓN CON GOTERAS Cifuentes no logra apagar el incendio de su máster y contamina la fiesta del PP en Sevilla para relanzar a Rajoy y al partido ALBERTO AYALA Miércoles, 4 abril 2018, 22:21

Cristina Cifuentes tenía ayer oportunidad de zanjar con documentos irrefutables la polémica que colea hace dos semanas por las presuntas irregularidades de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. No lo logró.

La comparecencia de la presidenta de Madrid ante la Asamblea regional, forzada por la oposición, terminó con casi las mismas interrogantes con las que empezó. La dirigente conservadora negó las presuntas irregularidades, denunció ser objeto de una cacería y aportó documentos, sí, pero no el definitivo: el Trabajo de Fin de Máster, que sigue siendo un ‘ovni’.

Si Cifuentes, una de las aspirantes a suceder a Rajoy, sigue políticamente viva a estas horas es porque el partido que propició su investidura y que le ha sostenido hasta la fecha, Ciudadanos, así lo quiere. ¿Por prudencia? ¿Porque espera que la presidente termine ahogándose a sí misma? ¿O por temor a que votantes populares que podían estar sopesando apoyarles en futuras elecciones den marcha atrás si se unen a la izquierda para tumbar a la sucesora de Esperanza Aguirre?

A C’s no le convenció Cifuentes. Lo mismo que a la izquierda. Pero la formación naranja evitó pedir la dimisión de la presidenta y se limitó a reclamar una comisión de investigación.

Da igual. El PSOE confirmó anoche que presentará una moción de censura contra la política conservadora, que apoyará Podemos. Ciudadanos no tendrá más remedio que retratarse, sí o sí.

Después de meses y meses de inacción, Rajoy accedió hace unas semanas a las demandas de sus barones y convocó para este fin de semana una convención nacional en Sevilla que sirviera para relanzar al partido.

La incapacidad de Cifuentes para apagar el incendio de su máster y la negativa del PNV a negociar su apoyo al proyecto de Presupuestos del Estado para 2018 en tanto no se levante la suspensión de la autonomía catalana, lo que los condenaría al fracaso, dibujan negros nubarrones sobre el cónclave popular.

Veremos qué trato dispensa Rajoy a la presidenta madrileña en Sevilla. Y si aprieta o no las tuercas a ese PNV que el año pasado no tuvo empacho en pactar con el PP de los escándalos, pero que éste no lo hará si antes no se levanta el 155. Y esa llave, ya saben, la tiene Puigdemont.