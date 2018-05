La continuidad del 155 «complica» la decisión del PNV de apoyar los Presupuestos El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y el burukide Joseba Aurrekoetxea con Quim Torra en Barcelona en septiembre de 2013. / E. C. La apuesta de Torra por la confrontación al nombrar consejeros huidos y encarcelados sitúa a los jeltzales en un escenario no previsto y endiablado OLATZ BARRIUSO Lunes, 21 mayo 2018, 00:46

El peor de los escenarios. Así contempla el PNV el inesperado giro de los acontecimientos en el inacabable culebrón catalán, que ha forzado a Mariano Rajoy a prometer a Pedro Sánchez y Albert Rivera que mantendrá el 155 en vigor tras la «provocación» que supone el nombramiento anunciado por Quim Torra de dos consellers encarcelados -Josep Rull y Jordi Turull- y otros dos huidos en Bélgica -Toni Comín y Lluís Puig-. La decisión del Gobierno central de no publicar por el momento el decreto de designación de los miembros del nuevo Govern a la espera de «estudiar su viabilidad» supone en la práctica el alargamiento de las medidas de intervención en Cataluña, que, según el acuerdo alcanzado por el Senado el 27 de octubre, decaerán en cuanto tome posesión un nuevo Gabinete.

El problema es que si no se publica el decreto no hay Govern, y si no hay Govern sigue vigente el 155. Una realidad que choca frontalmente con la promesa de Rajoy -que el PNV exhibió para difuminar la 'línea roja' que ellos mismos habían trazado para apoyar los Presupuestos- de levantar «de inmediato» el artículo en cuanto hubiera nuevo Gobierno de la Generalitat y «complica» por lo tanto, según admiten en privado en el partido, la decisión de dar su plácet a las Cuentas, que se daba ya por descontada como un mero trámite.

Rajoy había resistido hasta ahora a las presiones de Ciudadanos para prolongar el 155, y la aprobación de las Cuentas en el Pleno que arranca a las tres de esta tarde -las votaciones están previstas para el martes y el miércoles- parecía garantizada sin mayores sobresaltos. Hasta que Carles Puigdemont -otra vez, a través de su 'elegido' Torra- decidió lanzar un envite a Rajoy con el anuncio de un Gabinete con miembros fugados y en prisión que sabía que el presidente, marcado estrechamente por los naranjas, no podría dejar pasar sin más. Sabin Etxea guardó silencio ayer sobre el fondo del asunto, con el argumento de que no han recibido ninguna «comunicación oficial» sobre el mantenimiento del 155, del que se hizo eco ayer toda la prensa citando fuentes de La Moncloa, y no pueden actuar o expresar opiniones asentadas en «informaciones periodísticas».

Consciente de la 'patata caliente' que tiene entre manos, el EBB ganó tiempo hasta su reunión de hoy para analizar el endiablado escenario, que les ha pillado por sorpresa cuando ya se felicitaban por haber logrado sus propósitos al anticipar el acuerdo presupuestario. Según el PNV, su decisión había sido beneficiosa no solo para los intereses de Euskadi por los casi 600 millones en inversiones, y para todos los pensionistas por la subida generalizada de las prestaciones que arrancaron al PP, sino también para Cataluña, al favorecer la estabilidad y dar tiempo para que los soberanistas propusieran a un candidato viable y sin cargas judiciales. La decisión de Moncloa de no recurrir el voto delegado de Comín y Puigdemont, que los jeltzales achacaban a su influencia, permitió en la práctica que dieran los números para investir a Torra y, previsiblemente, levantar automáticamente el 155.

Pero con lo que no contaba el PNV era con la decisión de Puigdemont de mantener el pulso al Estado. Un órdago que vuelve a dejarles de nuevo en manos de un tercero -el expresident y Torra, porque ni el PDeCAT ni Esquerra participan de su estrategia- y a los pies de los caballos. Los jeltzales tenían prevista la posibilidad de que Puigdemont insistiera en su restitución y forzara la repetición electoral, un escenario en el que habrían podido responsabilizar al independentismo de la ausencia de Govern y apoyar igualmente los Presupuestos. También el que estaba desarrollándose hasta ahora, la constitución de un Gabinete «legítimo» que devolviera la soberanía a las instituciones catalanas.

Legales pero inoportunos

Pero no una maniobra de la que responsabilizan en parte a Torra. «En circunstancias normales se habrían publicado los nombramientos porque son legales», apuntan, «pero los catalanes sabían que en estas circunstancias» su apuesta suponía 'de facto' mantener las espadas en alto en Madrid. «Es el peor de los escenarios», resumen las fuentes consultadas. También porque es de esperar que la disyuntiva haga aflorar las presiones internas -Joseba Egibar se opuso a cerrar un pacto con Rajoy con el 155 en vigor- y externas, que llegaron ayer sobre todo desde la izquierda abertzale. El líder de Sortu, Arkaitz Rodríguez, advirtió al PNV de que si tiene «palabra» debe rechazar las Cuentas y en Twitter se multiplicaron los avisos, incluido un vídeo publicado por Arnaldo Otegi de Ortuzar proclamando que con el 155 «no se juega». El PSE se limitó a subrayar que «no cabe en ninguna cabeza» nombrar a consellers encarcelados. Incluso, hay quien apunta ya, en Euskadi y en Madrid, a una posible intervención del PSOE, que podría prestar parte de sus escaños para impedir que las Cuentas sean devueltas. Los aludidos, de momento, lo niegan.