En directo: todas las reacciones al comunicado de ETA

El comunicado de la banda elimina el tradicional anagrama blanco y azul de ETA y, como anunció, lo sustituye por una escultura elaborada en el franquismo. Este cambio no es gratuito ni estético, afirma el redactor de EL CORREO Óscar Beltrán de Otálora, que asegura que el objetivo es retrotraer los símbolos de la organización terrorista al franquismo -época en la que fue tallada esa pieza de madera mientras su autor estaba exiliado en Francia-. Es un intento de modificar sus emblemas para representarse en el relato histórico como unos luchadores contra la dictadura y no como unos terroristas que intentaron destruir la democracia. [El artículo íntegro]

11.15: análisis Alberto Ayala: «ETA llega hasta donde nunca, pero hasta en su petición de perdón es injusta»

El subdirector y analista política de EL CORREO analiza el comunicado de ETA y afirma que «tanto los terroristas, como quienes les han apoyado durante décadas desde la política, saben que tras el adiós a las armas se juega ya la batalla del relato. La declaración de hoy sobre el daño causado busca que la historia encuentre comprensión a sus desmanes» [El artículo completo].

11.09: padre de una víctima de ETA José de Jesús Encinas: «Es una pantomima»

El padre del joven guardia civil de Talavera de la Reina (Toledo), José Ángel de Jesús Encinas, asesinado en el año 2000 en la localidad de Sallent de Gállego (Huesca) junto a su compañera Irene Fernández, ha considerado que el comunicado es una «pantomima más» al considerar que «no es suficiente con pedir perdón cuando se han llevado a un hijo por delante». En su opinión, «esto es más de lo mismo y no me sirve de nada absolutamente», porque le quitaron a un hijo, que «es lo más grande que puede haber».

11.04: presidenta del Parlamento vasco Tejeria cree que el comunicado es «importante» y demuestra que la violencia «no conduce a nada»

La presidenta del Parlamento Vaco, Bakartxo Tejeria, ha afirmado que el reconocimiento de ETA del daño causado por su actividad terrorista es un paso «importante», que demuestra que «la violencia no conduce a nada» y solo genera «más sufrimiento». Respecto a la posibilidad de que la decisión adoptada por ETA contribuya al acercamiento de los presos de la banda a cárceles próximas a Euskadi, ha recordado que el propio Gobierno central ha manifestado que la desaparición de la organización terrorista «podría facilitar» una medida de esas características.

10.54: exconsejero de Interior Atutxa cree que el comunicado es «un pasito», pero no cree que ETA tenga voluntad de disculparse

El exconsejero de Interior del Gobierno vasco, Juan María Atutxa, cree que es un «pasito adelante» que ETA reconozca el daño, aunque no cree que tenga «voluntad de disculparse», por lo que considera que es «una más de aliño». Atutxa ha indicado que «nadie, ni ellos si quiera se hubiesen imaginado que nunca jamás pudiesen decir» que «sienten de veras» el daño causado, algo que, a su juicio, es «tan sencillo». A su juicio, ha considera una «barbaridad» que ETA distinga entre víctimas que pudieron tener alguna responsabilidad en el conflicto y otras personas. «Quiénes son estos para determinar qué vida mereció ser respetada y cuál no. Sigue el disparate, sigue la intención del aliño porque en este momento han visto que no hay otra salida que cerrar la persiana», ha asegurado.

10.52: líder de Ciudadanos Albert Rivera: «Ni hubo un 'conflicto', ni hay víctimas de primera y de segunda»

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado que «ni hubo un 'conflicto' ni hay víctimas de primera y de segunda, como dice ETA» en el comunicado. «Los demócratas españoles hemos derrotado a la banda por no plegarnos a su plan totalitario, separatista y violento», ha señalado en su cuenta personal de Twitter. «Todas las víctimas del terrorismo merecen para siempre memoria, dignidad y justicia», añade en el mensaje [Aquí todas las declaraciones].

10.44: declaraciones del lehendakari Urkullu pide a ETA que «tenga la misma consideración con todas las víctimas»

El lehendakari ha pedido a ETA «o a quien redacte sus comunicados» que en su final definitivo «tenga en la misma consideración a todas las víctimas y reconozca el daño injusto causado». Urkullu pide a la banda terrorista que corrija sus palabras de hoy respecto a las víctimas y aporte un documento de adiós con «fundamentos éticos». [Sigue leyendo]

10.41: líder del PSE Mendia: «ETA ha tardado demasiado en reconocerse la única responsable»

La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, ha considerado que con su comunicado ETA «asume un daño del que es la única responsable y que ha tardado demasiado en reconocer, aunque sea una noticia positiva». «Mi recuerdo para todas las víctimas y nuestro compromiso con una memoria que les haga justicia», ha añadido. [Lee las declaraciones completas].

10.33: falsedades en el comunicado La nota explicativa de ETA: los crímenes ocultos y los asesinatos sin resolver

El redactor de EL CORREO Óscar Beltrán de Otálora analiza el comunicado del banda terrorista y revela la falsedad que esconde respecto a la reivindicación de todos sus atentados, ya que hay varios crímenes que se niega a asumir. [Lee aquí toda la información].

10.26: Daniel Portero Dignidad y Justicia asegura que solo buscan el acercamiento de los presos

El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ha dicho que con el comunicado ETA solo busca el acercamiento de los presos etarras al País Vasco y es un gesto para que el PNV se lo exija al Gobierno a cambio de aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Portero ha manifestado que no le vale el «perdón político» que con este único interés reflejan en el comunicado los etarras ya que tras 18 años desde el asesinato de su padre, el entonces fiscal jefe de Andalucía, Luis Portero, los autores nunca se lo pidieron. Además ha calificado de «cinismo al más alto nivel» que comparen en el comunicado a las víctimas del terrorismo con los muertos que la banda dice que ha tenido cuando quedan «379 crímenes de ETA sin resolver» respecto a los que no han sido condenados sus autores tras 60 años del comienzo de la actividad criminal de la banda.

10.20 horas. Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite considera inaceptable que ETA divida a las víctimas entre culpables e inocentes

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) considera inaceptable que ETA divida a las víctimas entre culpables e inocentes y «pida perdón» solo a aquellas que «no tenían una participación directa en el conflicto». Para el Colectivo, esta postura implica la justificación del asesinato de centenares de personas en el contexto de un «conflicto inexistente que ETA se empeña en mantener para fundamentar su historia y difuminar su responsabilidad sobre los crímenes cometidos». «ETA trata a las víctimas como daños colaterales en la imposición de un proyecto totalitario al que ni los terroristas ni su brazo político han renunciado».

9.08 horas: Asociación Víctimas del Terrorismo La AVT dice que «ETA justifica su actividad terrorista una vez más»

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha dicho, en relación con el último comunicado de ETA, que la banda «justifica su actividad terrorista una vez más». En una nota de prensa, la AVT manifiesta que «se trata de un paso más en la estrategia orquestada por ETA desde que declarara en 2011 el 'alto el fuego' por diluir su verdadera responsabilidad, justificar el uso de la violencia para la imposición de su proyecto totalitario y manipular la historia».

8.43 horas: comunicado del Ejecutivo El Gobierno dice que el comunicado es «consecuencia de la fortaleza del Estado de derecho»

El Gobierno cree que «está bien» que ETA pida perdón a las víctimas, pero considera que su comunicado de hoy reconociendo el daño causado «no es más que otra consecuencia de la fortaleza del Estado de derecho» que ha vencido a la organización terrorista «con las armas de la democracia». «Está bien que la banda terrorista pida perdón a las víctimas, porque las víctimas, su memoria y su dignidad, han sido determinantes en la derrota de ETA», han señalado fuentes del Ejecutivo.

8.35 horas: víctima de ETA Rosa Rodero: «Yo miro más por el futuro y porque no vuelva a ocurrir»

Rosa Rodero, también víctima de ETA, que asesinó a su marido, un miembro de la Ertzaintza en 1993, afirma que el comunicado «no compensa pero por lo menos, da un respiro». «Ya no tiene solución, lo que ha pasado ha pasado. Yo miro más por el futuro y porque no vuelva a ocurrir. Mi marido no está y no me lo pueden devolver, lo que siempre he pensado es en el futuro en mis hijos mis nietos, esa paz que hemos querido toda la vida y ahí la tenemos», ha señalado.

8.34 horas: periodista y víctima de ETA Gorka Landaburu ve el comunicado de ETA como el «más importante»

El periodista y víctima de ETA Gorka Landaburu, considera que el comunicado difundido este viernes por la banda terrorista es «el más importante y crítico» que ha hecho la organización, aunque considera que aún «falta crítica política» y emplaza a la izquierda abertzale a hacerla.

8.28 horas: secretario general del PSOE Pedro Sánchez: «Estamos ante el gran paso para la paz definitiva»

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha destacado que el comunicado de ETA en el que reconoce el daño causado supone «el gran paso para la paz definitiva», tras un «largo y duro camino». «Estamos ante el gran paso para la paz definitiva: el reconocimiento del terrible daño y el dolor causado. Nuestro sentido recuerdo es para las víctimas y sus familias. Ha sido un largo y duro camino», ha escrito Sánchez en la red social Twitter.

7.07 horas: COMUNICADO DE ETA ETA reconoce «el daño causado» y solo pide perdón a una parte de las víctimas

La banda terrorista ETA ha publicado este viernes, a quince días de que se produzca su anunciada disolución definitiva, un comunicado en el que reconoce «el daño que ha causado en el transcurso de su trayectoria armada» y muestra «su compromiso con la superación definitiva de las consecuencias del conflicto y con la no repetición». Dice que «ojalá nada de eso hubiese ocurrido» y apela a «la reconciliación».