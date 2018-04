Cifuentes es Rajoy

El principal y único argumento que permite todavía ver el cadáver político de Cristina Cifuentes en escena es el apoyo que le brinda Mariano Rajoy. Ha recibido cuerda, creo que muy corta, para seguir tomándonos por tontos, para hacer el ridículo y, lo que es más grave, para seguir destrozando una universidad pública y minando la reputación del conjunto del sistema universitario. Ayer presentó una carta plagada de mentiras y confesiones en la que renunciaba al uso de su Máster de Derecho Autonómico. Y destacó que no pensaba dimitir porque cuenta con el respaldo del presidente de su partido. Sé fuerte Cristina Cifuentes.

El presidente del PP no sabe nada de la financiación ilegal de su partido, de los sobresueldos, de quién es M.R en los papeles de Bárcenas. Qué más da Púnica, Gürtel o Máster. Se activa el ventilador que descubre que todos los partidos están llenos de tramposos que no dimiten y se defiende que nuestra tramposa no sea la única que pague por una falta de honestidad tan extendida. Los de la clase política somos así, parece que quieren transmitir. Defendiéndose, como siempre, atacando la credibilidad de nuestro sistema democrático. Como si quisieran darle la razón a esa mayoría de ciudadanos que no confía en los partidos y que piensa que los políticos no son honestos.

La estrategia que ha venido desarrollando el Gobierno de Mariano Rajoy para no reconocer su responsabilidad en todos los escándalos asociados a su partido está dañando dimensiones valiosas de nuestro sistema democrático que llevará su tiempo volver a recuperar. No ha dudado en poner en peligro la separación de poderes, la reputación de la clase política, la confianza en la universidad pública o la credibilidad de los medios de comunicación públicos. Todo parece una huida hacia delante agarrado a una recuperación económica que no sirve ya para tapar tantos agujeros. Las encuestas coinciden en señalar una tendencia hacia el hundimiento del que el principal beneficiario sería el partido de Albert Rivera. Ciudadanos hizo bandera de la regeneración de la democracia para acercarse a los electores de toda España antes de que el conflicto político de Cataluña monopolizara la agenda mediática en los últimos tiempos.

Ahora vuelve al centro del debate la línea roja de la decencia política en el peor momento y en el peor lugar posible para sus intereses. Si Cristina Cifuentes no dimite, se tendrá que enfrentar a una moción de censura que obligaría a Ciudadanos a posicionarse donde no quiere. Al lado del Partido Socialista y de Podemos para darle el protagonismo de la regeneración a Ángel Gabilondo, el mejor candidato posible que podría encontrar el PSOE para tener un referente ético tanto en el plano político como en el académico. Mariano Rajoy tendrá la última palabra y decidirá hasta dónde lleva su pulso con Ciudadanos sin tener en cuenta los daños que provoca a la credibilidad de las instituciones su famosa gestión de los tiempos.