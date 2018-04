Cristina Cifuentes anuncia su dimisión

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado su dimisión horas después de filtrarse un vídeo de 2011 en la que se la ve robando dos cremas de un supermercado de Vallecas, cuando era la número 2 de la Asamblea madrileña. Tras reunirse esta mañana de urgencia con su equipo, la ya exdirigente autonómica ha anunciado que deja el cargo, decisión que, ha dicho, ya tenía tomada con antelación, tras destaparse el escándalo del máster.

Visiblemente nerviosa, Cifuentes ha asegurado estar siendo objeto de una «campaña de acoso y derribo» y que la difusión del vídeo ha «traspasado todas las líneas rojas». «He sido espiada e investigada», ha asegurado en su breve comparecencia sin preguntas ante los medios de comunicación, en la que ha reconocido que ya había sufrido intentos de extorsión por estos hechos.

Ha admitido que se llevó las dos cremas por importe de 40 euros del supermercado, lo que ha atribuido a un «error involuntario» como «muchos otros que he cometido y cometeré a lo largo de mi vida». «También me he saltado semáforos en rojo», ha ironizado. Pero, en este caso, considera que es «el coste» que ha tenido su cruzada contra la corrupción en la Comunidad.

Según ha explicado, ya había decidido renunciar a la Presidencia tras el escándalo del máster al que renunció tras demostrarse que no lo había cursado, decisión que pretendía anunciar el 2 de mayo, tras los actos institucionales de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, la filtración del vídeo ha precipitado los acontecimientos.

Cifuentes ha considerado «injusto» que, por este episodio «sin importancia», «toda mi vida sea puesta en tela de juicio con un interés determinado» y con un objetivo claro: «acabar no solo con el oponente político, sino tamblén con la persona». «Mi tolerancia cero con la corrupción tiene un precio»,ha aseveado. Por último, ha reivindicado su gestión al frente de la Comunidad y ha asegurado que se va «con la cabeza muy alta».