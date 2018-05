El chalet ¿Cuánto debería costar como máximo la casa de Iglesias y Montero? Y ¿cuánto cuesta en realidad la casa de Rajoy, Rivera y Sánchez? Imagen del chalet adquirido por Iglesias y Montero. FERNANDO LUIS CHIVITE Sábado, 19 mayo 2018, 00:32

Veo que en los informativos del jueves y en muchos de los periódicos se ha dado categoría de noticia importante al hecho de que Irene Montero y Pablo Iglesias se hayan comprado una casa en Galapagar, un pueblo de la provincia de Madrid por 600.000 euros. Así que, vamos a ver, a bote pronto: ¿qué opino yo de esto? La cosa tiene su gracia porque, de primeras, no opino nada. Busco la edad de ambos: él tiene 39 años y ella 30. Está embarazada de mellizos. La cuestión es que se han comprado una casa, la noticia se ha publicado en todos los sitios y ellos han salido (por separado) a dar explicaciones: que si han pedido una hipoteca, que si la van a pagar a medias, etc. A mí me parece bien que a los políticos se les ate corto. Y con esto me refiero a que, desde los medios de comunicación, se les someta a un escrutinio constante, se les hagan preguntas incómodas, se les enfrente a su propia hemeroteca y se les exija honradez y, al menos, un mínimo de coherencia. Tienen que saber (dirán que ya lo saben) y tienen que recordar en todo momento (hasta la hiperconsciencia) que son representantes nuestros. Porque a veces parece que se les olvida. Cada vez que cometan una falta, un delito o incurran en cualquier tipo de corrupción hay que ponerles en evidencia: sea del partido que sea, sin distinción. La sociedad se ha puesto seria desde hace tiempo. Así que me pregunto: ¿Es posible que Montero e Iglesias hayan recibido algún trato de favor? Esa sería una noticia interesante ¿Quizá han pagado en metálico, aunque solo sea una parte del precio? Eso también tendría jugo. Yo me imagino (conociendo de ellos lo que veo en los medios) que, antes de dar este paso, Montero e Iglesias lo han pensado bien, han previsto las reacciones que iba a provocar su decisión y los comentarios que iba a suscitar entre todo tipo de gente. Estoy convencido de que han ido con pies de plomo. El verdadero busilis de las noticia debe de estar en el hecho de que la casa cueste 600.000 euros. Al parecer hay quien piensa que para unos líderes de izquierda es demasiado lujo. Y puede que lo sea: ese podría ser un bonito debate y seguro que daría mucho juego en alguna de esas apasionantes tertulias de la tele: lanzo la idea. ¿Cuánto debería costar como máximo la casa de Iglesias y Montero? Y siguiendo por ese camino, ¿cuánto debería costar y cuánto cuesta en realidad la casa de Rajoy, la de Rivera, la de Sánchez? No sé si Iglesias y Montero son ricos o no: no tienen pinta. A mí, si fuera solo por curiosidad, me encantaría conocer el patrimonio de los miembros del gobierno. Pero el verdadero, ¿eh? Porque entiendo que a los líderes no les haga mucha gracia este tema, pero hablando de transparencia, algunos han llegado a hacer unas declaraciones de bienes vergonzosas. Para eso, mejor guardar silencio.