Cataluña, seis meses polarizada por el 'procés' Banderas catalanistas junto a emblemas españoles en una concentración convocada por Sociedad Civil Catalana. Medio año después de aplicarse el artículo 155, la región se gestiona a medio gas. No hay conflictos pero «se está perdiendo el futuro porque no se ve salida» ANTONIO CORBILLÓN Viernes, 27 abril 2018, 01:24

El viernes 27 de abril se cumplen seis meses desde que Mariano Rajoy anunciara el cese del Gobierno de Cataluña y la intervención desde Madrid de su gestión con la entrada en vigor, por primera vez en democracia, del artículo 155 de la Constitución. Aquel 27 de octubre abrió una nueva etapa que, lejos de los temores iniciales, ha estado marcada por una gestión calmada y pacífica. En la Delegación del Gobierno de Barcelona insisten en que «el Estado no ha entrado a saco» y que entre los trabajadores públicos «hay alivio y buena cooperación».

A la cabeza de ese equipo se sitúa el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro (Huesca, 46 años), hombre de confianza de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Llegó acompañado por apenas cuatro personas. Reacio a comparecer en público, este jueves reconoció en la cadena Ser que empezó con «preocupación por cómo iban a reaccionar los funcionarios». Pero enseguida encontró «muchísima gente a nuestra disposición». Medio año después de asumir el reto, admite su «desgaste personal» para afrontar «un problema que dura 30 años».

La prueba de esa templanza en la toma del control la da el hecho de que el cese del considerado 'arquitecto' de todo el 'procés', el director de la Escuela de Administración Pública, Agustí Colomines, no llegó hasta el pasado viernes. Incluso los propios independentistas se han sorprendido de que «haya resistido hasta ahora».

El cesado declaró el mismo viernes a elnacional.cat, un digital cercano al secesionismo, que «no han podido con la caza mayor y nos van liquidando uno a uno». Junto a Colomines fue relegada la directora general de Relaciones Exteriores, Marina Borrell. Con ellos suman ya 254 ceses. La cuarta parte (unos 60) constituyen todo el entramado de 'embajadas' exteriores, Diplocat. Por contra, 9 de los 13 secretarios generales de las consellerias siguen en su puesto.

Pero en la Cataluña de hoy siempre hay dos lentes distintas para mirar las cosas. La Plataforma ServidorsCat, integrada por funcionarios entregados al independentismo, actualiza cada poco lo que llaman 'Inventario de daños'. Sólo coinciden con el Estado central en el número de cesados. Denuncian que se han disuelto 24 organismos, intervenido 16, hay 21 líneas de ayuda atascadas y 12 actividades canceladas y se han perdido 8 importantes proyectos económicos. Todo ello «está causando graves daños y perjuicios a la Generalitat y a la población en Cataluña», denuncia su portavoz, Yolanda Hernández.

1. Banderas españolas junto a señeras y símbolos republicanos en el centro de Barcelona. 2. Una turista mira un cartel con la bandera nacional. 3. Boicot en un peaje de la A-7 cerca de Barcelona.

Desde el otro lado insisten en que al llegar se encontraron un Gobierno «paralizado y monopolizado por el objetivo de lograr la independencia». Por eso se entregaron al reto de mantener en funcionamiento las cuatro patas fundamentales del Estado de bienestar: educación, sanidad, servicios sociales y seguridad (justicia). La gran novedad en esta burocracia es que cada semana hay un informe de la Intervención de la Generalitat para certificar que ningún gasto ha sido desviado a partidas extrañas, como las que se supone que usó Puigdemont para camuflar los gastos públicos del referéndum del 1 de octubre. Y que ahora provocan cruces de explicaciones entre el Ministerio de Hacienda y el Tribunal Supremo.

Educación «La inmersión lingüística tiene apoyo mayoritario»

Desde el año 2010 Cataluña ha perdido más de 12.000 profesores. Ahora gasta en Educación el 2,17% de su Producto Interior Bruto (PIB), cuando su ley de Educación establece que debe ser el 6%, según denuncia el portavoz nacional del Sindicato de Enseñanza Ustec, Ramón Font. Después de la Sanidad, Educación ocupa el segundo lugar en gastos presupuestarios, pero acumula un déficit de unos 7.300 millones de euros. Los sindicatos habían firmado un acuerdo con la Generalitat en 2017 para la entrada en plantillas de 3.000 docentes que debían salir del 'ejército' de interinos (31% del total) que cubren las plantillas. «Está paralizado porque dicen que no hay presupuesto», añade Font. Lo que sí ha agilizado el equipo de Bermúdez de Castro son las oposiciones para cubrir 2.000 plazas y que la Generalitat tenía congeladas.

Aquí se ha producido uno de los grandes triunfos del independentismo después de que el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, anunciara en febrero que el Gobierno se planteaba, al rebufo del artículo 155, introducir una casilla en los formularios de preinscripción escolar para que los padres escojan si quieren que la lengua vehicular de la enseñanza de sus hijos sea el catalán o el castellano. El rechazo desde sectores ajenos al secesionismo (PSOE, Podemos, asociaciones de padres) llevó al Gobierno a dejarlo como está. «Meterse en inmersión es oponerse a una mayoría social que va más allá del bloque independentista», insiste Font.

Sanidad Cerca del colapso y con 800 médicos sin cubrir

Junto con la Educación, es el sector más sensible y castigado por años de duros ajustes que aplicaron los últimos gobiernos autonómicos. El sector «está cerca de decir basta», asegura Josep María Roig, secretario general de Metges de Catalunya, sindicato médico nacionalista y que se ha escindido de la confederación estatal. Los nuevos gestores heredaron una Conselleria paralizada, que lleva nueve meses sin reunir a su Comisión de Sanidad (tampoco ahora), que ha perdido en los últimos tiempos 800 médicos de Atención Primaria y en la que «no se sustituyen las bajas de nadie, tampoco las jubilaciones», lamenta Roig ante el diario regional 'LaXarxa'.

La aún reciente campaña de gripe invernal llevó casi al colapso a muchos centros sanitarios. Por eso, la nueva directora de la Unió Catalana d'Hospitals, Roser Fernández, denuncia que «se están prorrogando las cuentas anteriores y no podemos negociar el escenario económico de los próximos años».

Servicios Sociales ONG que cierran y convenios a crédito

La Renta Garantizada de Ciudadanía, por la que quienes carecen de ingreso alguno recibirían 564 euros, era el programa social estrella de Puigdemont. Se puso en marcha a la vez que era cesado su Gobern. Seis meses después, los datos bailan. Los funcionarios han tratado de dar prioridad a los miles de expedientes por aprobar. Se habla de 71.000 nuevas solicitudes. Otras 15.000 han sufrido el silencio administrativo con el traspaso de poderes. La Comisión de Seguimiento de este plan tan sensible todavía no se ha reunido.

«No se empieza nada nuevo, nadie te hace un convenio. Muchas organizaciones nos comentan: 'No podemos más'». Así resume la presidenta de la Taula (Mesa) del Tercer Sector, Francina Alsina, la realidad de las 3.035 organizaciones sociales y 35 federaciones unidas en su plataforma. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, les dejó de lado en el primer balance de partidas de gasto a liberar. «Eso provocó que algunas hayan cerrado -lamenta Alsina- y otras están pidiendo créditos a los bancos y firman pólizas de seguro para sobrevivir». Eso significa dedicar una parte de sus recursos a cubrir los costes de gestión de partidas destinadas a los sectores más desfavorecidos de la sociedad catalana.

Las cifras 254 personas han sido cesadas de sus cargos en estos seis meses de intervención. El Gobierno central ha aplicado una cirugía «lo menos invasiva posible». Ha esperado hasta el pasado viernes para cesar a Agustí Colomines, que diseñó todo el entramado del 'procés' desde la Escuela de Administración Pública. 4.558 empresas han traslado su sede social fuera de Cataluña en los últimos seis meses, según la Estadística Mercantil del Colegio de Registradores. El fracaso en la llegada de la Agencia Europea del Medicamento y la suspensión de la Barcelona World Race (el Mundial de vela) han dejado una fuerte decepción en la sociedad. 20% de caída de las contrataciones turísticas en la Ciudad Condal, el primer destino turístico penínsular. A pesar del drástico recorte de tarifas (hoteles de 'alto standing' han bajado sus precios hasta un 40%), las reservas de turismo nacional cayeron un 21% el primer trimestre. 7,2 millones de rosas esperan mañana a los catalanes en la primera fiesta de Sant Jordi desde la intervención del Gobierno autonómico.

Según la memoria de la Taula de 2017, el 69,7% de las familias catalanas se benefició de algún tipo de ayuda social. Desde los sectores dedicados a la asistencia y las emergencias sociales consideran que la verdadera crisis de Cataluña «no es política, sino de supervivencia». En la batalla política, la factura «la están pagando los más débiles», denuncia Francina Alsina, que procede de Arrels Fundació, dedicada a la atención de personas sin hogar. Desde Cáritas Diocesana de Cataluña han advertido contra los riesgos de que «a la tensión política se añadan los efectos de la inestabilidad social».

Este sector es particularmente sensible a la fiscalización estatal para que ninguna partida se desvíe al proyecto secesionista. Su presidenta reconoce que «el Gobierno central pone empeño, pero ahora todo es auditado y la lentitud nos ahoga». La Taula del Tercer Sector cambió de cúpula casi a la vez que se anunciaba la aplicación del artículo 155, después de que los anteriores dirigentes cesaran por su implicación en el proyecto separatista.

Economía Camino de las 5.000 empresas en fuga

La última fuga de capitales importante se conoció el viernes. Anpora Patrimonio, con 900 millones de activos, se marcha a Luxemburgo. Ni el 155 tapona la herida abierta en la economía catalana con la inestabilidad política. Solo en el primer trimestre de 2018, 1.350 sociedades han trasladado su sede social de Cataluña. Se suman a las más de 3.200 que lo hicieron entre el referéndum del 1 de octubre y el 31 de diciembre, según la Estadística Mercantil del Colegio de Registradores.

Ni siquiera los anuncios del Fondo Monetario Internacional de esta semana, que mantienen el crecimiento español en el 2,8% para este año y limitan los efectos del problema catalán, tranquilizan al mayor motor de la economía nacional. Como resume el presidente de Sociedad Civil Catalana, José Rosiñol, «costó muchos años ganar el 'poder blando' de la imagen emprendedora a nivel internacional y ahora podemos perderla».

Cataluña todavía respira optimismo. Esta semana ha reunido a 4.500 empresas en Alimentaria, una de las mayores ferias del mundo. «Esto empieza a ser como ir a la guerra -enfatiza el empresario hostelero Juan Mari Idoiate el día que se va de la Feria-. Las reservas hoteleras han bajado un 20%. Y eso que los precios están cayendo. Nadie sabe por dónde tirar porque esto (por el conflicto político) no parece que se acabe nunca».

El turismo es uno de los sectores que más están sufriendo esta inestabilidad. Barcelona y la Costa Brava siguen llenas de visitantes. Pero esta semana se conoció que las reservas de viajeros nacionales se han desplomado un 21% en el primer trimestre del año.

Seguridad Alivio y más coordinación frente a los CDR

Los Mossos d'Esquadra estaban en el ojo del huracán por su ineficacia en los incidentes del referéndum ilegal de octubre. El cese del mayor Trapero y la sustitución por un hombre del cuerpo como Ferrán López ha traído «alivio, incluso entre compañeros de corte nacionalista», admite Valentín Anadón, portavoz del sindicato mayoritario en la Policía autonómica, Sap Fepol (integrado en UGT). Sus 17.000 efectivos perciben que el 155 ha supuesto una intervención «mínima y de tipo quirúrgico». Una de las primeras actuaciones fue reactivar la cobertura de 455 plazas pendientes, un cupo que «no será suficiente para cerrar el déficit de más de mil agentes que sufrimos», advierte.

Su gran reto es recuperar el sistema operativo conjunto de todos los cuerpos policiales (CECOR), aún sin reactivar. Les ayudaría a controlar a los 405 Comités de Defensa de la República (CDR), el 'músculo' del activismo independentista que ha participado en las acciones más agresivas en calles y carreteras. Fuentes de los Mossos admiten que entre ellos «hay gente con nociones de guerrilla urbana». Pero Adanón considera «exagerado compararles con el terrorismo».

«Aquí hace falta coraje para ser moderado»

Un joven de un Comité de Defensa de la República se enfrenta a un Mosso en la estación de Sants. / R. C.

Qué tiempos más extraños en los que hay que tener más coraje para ser moderado que para ser extremista!». El presidente de la Fundación Círculo de Economía de Barcelona, el catedrático de Economía Antón Costas, refleja el agotamiento de la sociedad catalana, instalada ya con resignación en el desprecio del diálogo frente a la buena salud que muestra el conflicto entre sus dos realidades sociales y políticas. La institución que preside Costas es, desde hace treinta años, actor relevante en el debate sobre el futuro de la democracia y la economía. Hace unos días reunió a diez catedráticos de Derecho Constitucional que analizaron un futuro territorial que 'desatasque' Cataluña sin enfrentarla al resto de las comunidades.

Los que piden diálago son silenciados. La gente se ha resignado a vivir en el conflicto permanente. 'República o colapso' se lee en alguna pancarta

El pasado miércoles, Antón Costas invitó a dos 'versos libres' que no sólo se han salido de las filas de la confrontación, sino que se han atrevido a publicar su 'traición'. Santi Vila, exconsejero de Cultura del Gobierno de Carles Puigdemont, se hizo a un lado a finales de octubre pasado y cuenta su experiencia en 'De héroes y traidores' (Ed. Península). Convertido en esto último y despreciado por todo el nacionalismo, Vila lamenta tras el debate la 'sordera' colectiva de su sociedad cuando «si algo tenemos que practicar este 2018 son las explicaciones».

- ¿Cree que la gente está dispuesta a escuchar y a reclamar esas explicaciones?

- Los catalanes actuamos hoy movidos por los sentimientos y nada es racional. El resultado es una rudeza diaria inviable. El lenguaje que se maneja es tan visceral que lo hace todo impracticable.

Comparte charla con él Joan Coscubiela, abogado laboralista, exparlamentario y exsecretario general de Comisiones Obreras en Cataluña. Mañana, Barcelona se llenará de estanterías en la festividad de Sant Jordi también con su libro 'Empantanados' (Ed. Península). El título lo dice todo. Coscubiela profundiza en la descripción de esa crudeza del día a día. «La degradación del escenario y los mensajes es absoluta. Todo es violencia verbal, hablar de agravios, zanjar cuentas pendientes. Está destrozando a familias, amigos... Se está trasladando a las asociaciones, los sindicatos... El efecto social empieza a ser transversal y dramático».

- ¿Ve un límite a esta situación?

- Tenemos un gran problema. Cada vez que hay una oportunidad de cambiar las cosas es sistemáticamente bombardeada. Entre todos hemos creado un caballo desbocado que ya no puede domar nadie. Unos y otros están en el discurso de 'no podemos hacer otra cosa'.

Otra voz autorizada del pensamiento catalán, el catedrático de Filosofía de la Universidad de Barcelona Manuel Cruz, corrobora los síntomas de una realidad que «ya sólo se entiende como una patología colectiva marcada por el autoengaño». Lamenta con desánimo «el hartazgo y la enorme fatiga general» de una sociedad rota, con un día a día «enrarecido y viciado», que ha derivado en distintas formas de «violencia y rechazo social de baja intensidad». Y en la que Cruz sólo encuentra un dramático punto de coincidencia: «Que la fractura entre los dos bloques es irreconciliable». Y ese «'chapoteo' en el que vivimos va a durar y se ha convertido en estructural. Pura rutina».

El próximo viernes se cumplen seis meses de la intervención del Estado en Cataluña y la imagen que proyectan las calles de Barcelona puede despistar. Medio año atrás, o incluso antes, se impuso la eclosión de mensajes en las aceras. Pero el 'maquillaje' urbano de pancartas y banderas, sin desaparecer del todo, se ha diluido. Salvo los omnipresentes lazos amarillos en muchas solapas, coches, mochilas, se supone que cada cual ha tomado partido. O se ha visto obligado a ello.

La cartelería ha desaparecido de muchas plazas y edificios, pero no en el Ayuntamiento de Barcelona, en la plaza Sant Jaume.

Y cada cual mira la realidad desde su prisma. «Lo más asombroso es la normalidad actual», asegura el presidente de Sociedad Civil Catalana, José Rosiñol. Recién aterrizado de una gira por Berlín para defender ante la prensa germana la salud de la democracia española, Rosiñol cree que los catalanes viven hoy «en dos planos: el de la realidad y el de la gesticulación».

O todo, o nada

En los bares y restaurantes aledaños a la Plaza Cataluña esa gesticulación también se ha acabado. En la enorme barra del Itapa Catalunya ya no hay charlas para analizar el día a día. «Dejando de lado los turistas, que van a lo suyo, hace mucho que no oigo a nadie de la clientela local debatir de política, salvo cuando hablan todos de lo mismo», confiesa Joan al otro lado de un generoso mostrador lleno de 'delicatessen'.

En esa misma plaza, la Guardia Urbana desalojó entre el miércoles y el jueves, con exquisito tacto, dos acampadas de indigentes y activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) que han permanecido un mes allí. Se acercaba Sant Jordi, un día para el abrazo, la rosa y el libro, y el Ayuntamiento no quiere imágenes feas de la ciudad. Los indigentes se dispersan pacíficos por barrios del extrarradio.

Integrados en la plataforma Defendem a Republica, los activistas de los CDR pactan marcharse si les dejan mantener un punto informativo las 24 horas. Casi a medianoche, esa plaza, simbólico 'kilómetro cero' de la realidad catalana, está casi desierta. Rodeado de fotos de los líderes independentistas clasificados en tres grupos -procesados, exiliados y encarcelados- y con una barretina (gorro rojo) monta guardia Manel. Forma parte de uno de esos 405 CDR, de rápida movilización callejera, que ya tienen 'fichados' los Mossos d'Esquadra. Fuentes de este cuerpo policial reconocen que son «asociaciones muy plurales, en las que hay gente tentada de cruzar las líneas rojas». Aunque también consideran «absurdo que se les compare con el terrorismo».

En todo caso, Manel (seguramente es un apodo) sabe que están en el punto de mira. Por eso no le gusta hablar con periodistas que no conoce. Finalmente concede unas palabras con un poco de enigma: «Nosotros no queremos que haya violencia, y por eso hemos levantado el campamento. ¿Después de Sant Jordi? Ya veremos». En algunas pancartas que no han desaparecido aún se lanza el reto: 'República o colapso'.