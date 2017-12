Una Cataluña fracturada afronta hoy las elecciones más importantes de su historia Los candidatos -excepto Junqueras y Puigdemont- en el debate de TV-3 el lunes. / E.C. Si la participación roza el 80%, como auguran los sondeos, se abren opciones a todas las quinielas políticas ALBERTO AYALA Jueves, 21 diciembre 2017, 01:16

Las jornadas de reflexión en Cataluña, además de servir para que descansen los candidatos y para que el conseller de Interior de turno informe de los detalles técnicos del día de la votación, han tenido históricamente una nota característica: los líderes de los partidos posaban juntos para los tres principales periódicos de la comunidad y luego para el resto de los medios gráficos.

Esta campaña, sobra decirlo, no ha sido precisamente una más. Hemos vivido la carrera hacia las urnas más atípica y triste desde la restauración de la democracia. Y el de ayer tampoco fue un día al uso.

Los candidatos que pudieron descansaron, sí. Los detalles del 21-D los desgranó a la prensa el delegado del Gobierno central en Cataluña, Enric Millo, porque el Govern está cesado por saltarse la ley a la torera, y el convocante de los comicios es el presidente Mariano Rajoy y no el expresident Carles Puigdemont. Y, claro, no hubo foto de familia porque uno de los candidatos, Oriol Junqueras (ERC), está en prisión y otro, Carles Puigdemont (Junts per Catalunya), huido en Bruselas. A cambio, tres de los exconsellers excarcelados, los neoconvergentes Rull y Turull, y el republicano Mundó, viajaron hasta Estremera y Soto del Real para transmitir ánimos a Junqueras, al extitular de Interior Quim Forn y a los líderes de ANC y Ómnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

La clave La advertencia de Rajoy. El secesionismo está avisado que si gana y se salta otra vez la ley se volverá a aplicar el 155

Los catalanes eligen hoy nuevo Parlament. Pero, sobre todo, lo que deciden es si quieren o no más 'procés'. Y, claro, quién va a gobernar la comunidad los próximos años y para hacer qué. Si es que los partidos son capaces de ponerse de acuerdo. De momento, los vetos cruzados entre las diferentes formaciones expuestos durante la campaña harían casi imposible formar un nuevo Govern, lo que forzaría la repetición de las elecciones a finales de mayo. Con el consiguiente desgaste añadido para Cataluña y para España. Porque hoy solo votan los catalanes, pero su decisión afecta y mucho tanto a la imagen como a la economía españolas.

Si estos malos augurios no se cumplen, la autonomía catalana dejará de estar intervenida, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, tan pronto se forme el nuevo Govern. Lo que no sucederá, dictaminen lo que dictamen las urnas esta noche, es lo que buena parte del independentismo, con el expresident Puigdemont a la cabeza, ha reclamado durante la campaña aún a sabiendas de que es un imposible: que la Justicia archive graciosamente los expedientes contra el último Govern, parte de la Mesa del Parlament y los 'jordis' por saltarse la ley.

Secuelas penales

Las consecuencias penales del 'procés' marcarán notablemente la nueva legislatura. Y puede que desde el principio. Si el próximo president de la Generalitat que elija el Parlament es Junqueras o Puigdemont, lo probable es que ninguno pudiera acudir a diario al Palau a realizar su trabajo por hallarse en prisión. Y si finalmente hubiera condenas en firme es igualmente evidente que pesarán como una losa sobre la política catalana.

ERC es el gran favorito a la victoria, según la mayoría de los sondeos. Ciutadans parece que tendría posibilidades de arrebatarle el triunfo si hay una participación récord que supere de largo a la de 2015 (que alcanzó un 74,95%) y se sitúe por encima del 80%. Los sondeos colocan a la lista del expresidente Puigdemont, tercera; al PSC, cuarto; y al PP, último.

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, informó ayer de que el voto desde el extranjero se ha incrementado en un 81% respecto a los anteriores comicios, hasta alcanzar los 39.521. En 2015 el 64% de ellos apoyaron a candidaturas 'indepes'. En cambio, el voto por correo español ha caído un 26,5% hasta quedarse en 78.876 frente a los 107.000 de hace dos años.

Pero con ser importante qué sigla es la más votada, de cara al futuro resulta más determinante conocer si los 'indepes' revalidan o no su mayoría en votos y, sobre todo, en escaños. El nacionalismo ha obtenido la mitad más uno de los diputados del Parlament en las once elecciones autonómicas que se han celebrado. En cambio solo ha aventajado en votos a los no nacionalistas en siete de ellas. No lo logró en 1980, ni en 1999, 2003 y 2006, lo que hizo posible los gobiernos tripartitos de los socialistas Maragall y Montilla. En 2017, planteadas, como un plebiscito, más de un 52% de los catalanes respaldaron opciones contrarias a la secesión mientras que no llegaron al 48% los que lo hicieron a las dos planchas soberanistas -Junts pel Sí y CUP-.

Si ahora ERC es la fuerza más votada y los soberanistas disponen de mayoría habrá que ver si Puigdemont apoya la investidura de Junqueras. Durante toda la campaña ha exigido que se le reponga en el puesto sí o sí. Si no, la llave quedará en manos de los comunes, que tendrán que decidir si prefieren permitir un Govern 'indepe' y que se repitan las elecciones.

Rajoy -al que un gran resultado de C's y un batacazo del PP podría complicar sus planes de agotar la legislatura en España- ya ha avisado de que no le temblará la mano en volver a aplicar el 155 a Cataluña si un eventual Ejecutivo soberanismo volviera a las andadas y retomara la vía unilateral con desprecio a la ley.

Por cierto que los soberanistas han anunciado un recuento paralelo al oficial para intentar ensuciar la imagen del Estado.