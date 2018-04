Casado asegura que aprobó el máster sin «ir a clase ni examinarse» Pablo Casado. El vicesecretario de Comunicación del PP afirma que le convalidaron 18 de las 22 asignaturas y que las otras 4 las superó presentando trabajos EL CORREO Martes, 10 abril 2018, 13:32

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha comparecido ante los medios de comunicación para intentar demostrar que aprobó el máster en Derecho Autonómico y Local en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Según confesó él mismo, lo sacó adelante sin ir a clase ni pasar ningún examen. La universidad le convalidó 18 de las 22 asignaturas y superó las cuatro restantes gracias a los trabajos que presentó. Esa es su versión, que apoyó en numerosa documentación, incluidos los cuatro trabajos.

Casado defendió que hizo «lo correcto» y no recibió «ningún trato de favor». Ha confirmado que su director fue también Enrique Álvarez Conde, el mismo catedrático que con Cristina Cifuentes y ha admitido que no fue a clase ni se examinó. «Hice lo que se me pidió», ha enfatizado.

En un encuentro informal con los medios de comunicación en la sede del PP, Casado ha explicado que tras matricularse en octubre de 2008 en el máster solicitó la convalidación de las asignaturas (ya era licenciado en Derecho por la Universidad Complutense) y ha admitido que no tiene certificado de notas oficial porque «nunca» lo ha solicitado.

Después ha mostrado cuatro trabajos, entre los que ha destacado el trabajo de fin de itinerario (12 créditos) de 55 páginas titulado 'Las competencias de las comunidades autónomas en materia de administración de justicia'. Además, realizó otros tres trabajos más breves que tenían dos o cuatro créditos en tres asignaturas y que llevan por título: 'El concepto constitucional de autonomía local en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional'; 'el reparto de competencias en la Constitución de 1978 y su futuro'; y 'Los principios inspiradores del modelo autonómico y las principales sentencias del Tribunal Constitucional'.

«Tengo la plena conciencia de que he hecho lo correcto», ha manifestado Casado, que ha defendido que a raíz de la polémica por el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la Universidad esté investigando este asunto. A preguntas de la prensa, ha confirmado que no asistió a clase y que no realizó exámenes pero que a cambio realizó esos trabajos.