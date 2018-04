Camuflarse en el conflicto La declaración que ETA difundió el pasado viernes, en reconocimiento del daño por ella causado, no ha logrado dejar a nadie satisfecho JOSÉ LUIS ZUBIZARRETA Domingo, 22 abril 2018, 00:51

ETA queda peor cuanto más se explica. Por eso, la declaración que difundió el pasado viernes, en reconocimiento del daño por ella causado, no ha logrado dejar a nadie satisfecho. Ni siquiera, me temo, a sus seguidores. Y es que el razonamiento no ha sido el fuerte de la organización. Cada vez que lo expone, en lugar de convencer, deja más al descubierto sus flaquezas.

Ha sido, sobre todo, un punto de la declaración el que más ha escandalizado a gran parte de la opinión pública. Se trata de la clasificación que hace de las víctimas en dos categorías: las implicadas en el conflicto y las a él ajenas. De las primeras sólo lamenta y respeta el dolor; a las segundas les pide perdón. Pero, siendo éste el punto que mayor escándalo ha causado, no deja de ser una consecuencia del razonamiento que desarrolla a lo largo de todo el documento y que consiste en la utilización de lo que denomina el «conflicto político e histórico» para explicar y justificar la existencia de la organización. De ahí todo lo demás.

No es éste un hecho nuevo. Se trata, más bien, de una constante en la historia de ETA. Pero esta vez, quizá para solemnizar el momento de la despedida, pretende hacer remontar el conflicto a su momento fundacional y emblemático: el bombardeo de Gernika. Y es precisamente la desfachatez que supone decirse heredera de «aquella violencia y aquel lamento» lo que mejor indica cómo ha entendido ETA el conflicto y cómo se ha entendido, en definitiva, a sí misma.

Al remontarse, sin solución de continuidad, al bombardeo de Gernika -y unir a él su causa-, ETA transmite la idea de que el conflicto al que apela es entre España y Euskadi o, mejor, entre la España franquista, de la que la actual sería la heredera, y la Euskadi, por supuesto, democrática de siempre. No hubo para ETA Transición alguna que disociara la España dictatorial de la democrática. La España que la vio nacer sería la misma que está viéndola morir. Los hechos que ocurrieron en 1978 y 1979, con la Constitución y, ante todo, el Estatuto, que no en vano toma su nombre de la villa bombardeada, no fueron para ETA relevantes en orden a su autointerpretación. Y es ahí, en esa ceguera histórica, donde radican su más grave error y su más dramática injusticia. Si ETA hubiera entendido y asumido lo que entonces ocurrió, «nada de todo esto se habría producido jamás», tal y como dice desear en su declaración.

ETA no ha comprendido que «el conflicto», en la medida y términos en que lo hubiere, fue asumido, con el referéndum estatutario, por la propia sociedad vasca, que quedó desde entonces a cargo de su progresivo encauzamiento y, eventualmente, de su definitiva solución. Al persistir y pretender seguir vinculándose directamente con el conflicto político, ETA se interpuso entre éste y la sociedad vasca, convirtiéndolo así, desde ese momento, en un conflicto entre vascos y quedando ella misma alienada de la mayoría social. Se arrogó algo que no era ya suyo, si es que alguna vez lo fue, y legitimó que los demás pudiéramos calificar su persistencia, no como reflejo inevitable o consecuencia necesaria de un conflicto no resuelto, sino como «la expresión más dramática de la intolerancia y del exclusivismo, un inadmisible desprecio de la voluntad popular y un atentado contra los derechos fundamentales de la persona», tal y como lo expresó casi diez años después el Acuerdo de Ajuria Enea. No hubo, por tanto, dos categorías de víctimas. Todas fueron injustamente causadas.

En su declaración, ETA se despide reconociendo errores. Lo que no reconoce, en cambio, es la injusticia de todos sus actos ni la de su propia persistencia. Afirma, en una dicotomía propia de mentes simples, que, si lo hiciera, «deberíamos interpretar que ha existido un daño justo -el causado por «el otro bando», se entiende- que merece aplauso». Pues no. Aún queda en esta sociedad gente capaz de reconocer la injusticia de los unos sin negar la que también han cometido los otros. Tan simple como andar y mascar chicle al mismo tiempo. El Parlamento vasco está ya avanzando en ello. Pero, vista la incapacidad de ETA, habrá que esperar a que aquellos a los que, en otro documento publicado con ocasión del Aberri Eguna, ella misma vino a declarar sus herederos sean capaces de hacer lo que la organización no ha hecho. Quizá ahora, con su desaparición, se sientan más libres. En cuanto a ETA, ohorerik gabeko agurra!