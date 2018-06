Camino hacia ninguna parte Las opciones de entendimiento con el soberanismo catalán mientras lo lideren Puigdemont y Torra parecen casi nulas EFE ALBERTO AYALA Sábado, 23 junio 2018, 01:19

Que sí. Que no. Que tal vez. Al final fue que sí, pero con sonido a portazo y recadito incluidos.

El president de la Generalitat, Quim Torra, finalmente compareció en la tarde del ayer con el Rey y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el acto inaugural de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona. Pero lo hizo tras volver a recitar el ya habitual manual de agravios sufrido por el pueblo catalán, según el secesionismo, y anunciar que la Generalitat rompe con la Corona.

La salida de Mariano Rajoy de La Moncloa y la llegada al poder del socialista Pedro Sánchez -que fue posible entre otras cosas porque todos los diputados nacionalistas catalanes y vascos, del PDeCAT, ERC, PNV y EH Bildu, apoyaron la moción de censura del PSOE-, pareció entreabrir una pequeña puerta a la esperanza de un más o menos próximo enfriamiento del conflicto catalán, como paso previo al inicio del diálogo Barcelona-Madrid.

Esa mínima rendija ni ha quedado taponada tras lo sucedido ayer, ni tal cosa debe ocurrir. El conflicto debe reconducirse hacia la mesa de diálogo, sí o sí.

Cuestión bien diferente es que con las posturas maximalistas que mantienen quienes lideran el movimiento secesionista, el expresident Puigdemont y el actual inquilino del Palau, Quim Torra, más preocupados por mantener viva la llama del conflicto que por apagarla, las posibilidades de algún tipo de pacto parecen casi nulas.

Un Estado consolidado como el español no va a negociar la secesión de una parte del mismo en ningún caso. No cuando, además, quienes la reclaman no representan ni siquiera a la mitad de quienes acudieron a votar en las últimas elecciones.

Sánchez debe reunirse con Torra, según lo previsto. Es más que probable que le ofrezca avances económicos y en el autogobierno para cerrar un acuerdo de convivencia y no de ruptura. Que acepte o no es su decisión.

El soberanismo, que representa a unos dos millones de catalanes, debe abrir un nuevo tiempo de reflexión. Insistir en el todo o la nada, sakltatrse la ley a la torera como sucedió el año pasado, sólo parece el mejor camino para que se perpetúe el problema. Para nada más.

De momento no parece que las cosas pinten bien.