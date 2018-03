El calvario catalán Los partidos han perdido el norte y el control real de la situación y se muestran incapaces de ejercer un mínimo liderazgo XABIER GURRUTXAGA Viernes, 23 marzo 2018, 00:06

La situación política catalana está resultando un auténtico calvario para todos, especialmente para los catalanes y sus formaciones políticas, que han perdido el norte y el control real de la situación y se muestran incapaces de ejercer un mínimo liderazgo. Esta situación de agotamiento estratégico tiene que ver directamente con lo sucedido en los últimos seis meses y especialmente con los resultados de las elecciones, así como con la intervención de los tribunales.

El bloque unionista tenía depositadas grandes esperanzas en las elecciones del 21-D. Estaban convencidos de que existía en Cataluña una mayoría silenciosa, cifrada en más de tres millones y medio de votantes, que iba a responder con entusiasmo al desafío independentista otorgando al unionismo la mayoría tanto en votos como en escaños. A pesar del excelente resultado de Ciudadanos, este bloque constitucionalista no consiguió sus objetivos, pues ni alcanzó la mayoría electoral ni la parlamentaria. A partir de ese momento se ha limitado a mirar más que actuar.

El bloque independentista aspiraba a seguir teniendo la mayoría parlamentaria, reforzada con un mayor respaldo electoral para poder legitimar la estrategia desarrollada hasta entonces. Los resultados, en su conjunto, estuvieron por debajo de lo esperado debido al retroceso importante de la CUP, pero lograron una representación diversa y con fuertes divergencias pero que sumada supone la mayoría absoluta. El problema del independentismo, ahora mismo, no está en el resultado sino en la profunda crisis que padece este espectro político e ideológico, que representa a más de dos millones doscientos mil ciudadanos. No tienen legitimidad democrática, computada en número de votos, para interpretar los resultados como un mandato para construir unilateralmente la república. A falta de eso, carecen de hoja de ruta común.

La política ha desaparecido tanto en el bloque independentista como en el unionista. Los primeros, porque no son capaces de ponerse de acuerdo. Los segundos, porque han renunciado a la iniciativa, dejando que sea el Tribunal Supremo quien asuma con sus decisiones la tarea de neutralizar al independentismo, aunque para ello tenga que adoptar resoluciones que están fuertemente viciadas por los acontecimientos políticos. Son más una respuesta al independentismo que a las necesidades derivadas de una correcta instrucción.

Esta es la triste realidad que se viene repitiendo desde que se conocieron los resultados electorales. El debate de investidura que se inició ayer con la candidatura de Jordi Turull expresa con claridad la enorme capacidad atenazadora que tienen estos dos factores. La CUP haciendo valer una fuerza que la ciudadanía no les ha otorgado. El magistrado Pablo Llarena anticipando unos autos de procesamiento cuya urgencia y justificación no derivan de la instrucción del sumario sino de la interiorizada necesidad de inmiscuirse en el debate de investidura con la pretensión ilegítima de condicionarlo, probablemente decretando la prisión de Turull para que así, una vez firme el auto de procesamiento, en virtud del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pueda dictarse la suspensión automática en el cargo, aunque el término «individuos terroristas o rebeldes» que menciona dicho precepto nada tenga que ver con el delito de rebelión que se les imputará a los procesados. Es cierto que el poder del Supremo es muy grande, pero sin embargo no lo puede todo. En estos momentos, si los diputados de la CUP estuvieran por la labor, no podría evitar que Turull fuera investido president. Otro debate es si es el mejor candidato para conducir la política catalana a una situación de normalidad democrática.