En caliente Los legisladores que surgieron del frío el pasado jueves son hijos de esa época en la que lo legislaron todo entre bomba y bomba Vista del Congreso de los Diputados. IÑAKI EZKERRA Lunes, 19 marzo 2018, 00:26

Es la frase que se ha repetido hasta la saciedad la semana pasada con motivo del pleno del Congreso de Diputados sobre la prisión permanente revisable: «No se puede legislar en caliente». Lo curioso es que eso es lo que estaban haciendo todos los partidos en esa Cámara, pues legislar es tanto aprobar una ley como derogarla. Lo curioso es que los más fervientes detractores de las altas temperaturas legislativas eran los que se mostraban más calentaditos con el debate. La verdad es que, puestos a poder, se puede todo. Se puede hasta hacer un encendido e incendiario discurso contra el calor mientras te sale el humo por las orejas.

Con el calor, con el ardor, con el bochorno legislativo, pasa como con el amarillismo mediático y con el populismo político. Nos da lecciones contra él hasta el que lo inventó. Hasta el que ha hecho del fuego una ideología. Y es que no parece compatible estar contra la legislación en caliente y a la vez caldeando el ambientillo nacional en los medios, en la calle y en las redes sociales. Se supone que quien está contra el calor a la hora de hacer leyes lo está por la trascendencia que tienen éstas y debería estarlo en general contra la hipertermia a la hora de votar toda clase de decisiones que van a tener una trascendencia a un largo plazo en la vida de una sociedad. Quien está contra la ley votada ardiente y precipitadamente debería, en fin, estar contra el resultado de unas elecciones generales que se producen tres días después de un atentado en el que han muerto 193 personas, como las del 14-M de 2004, o contra un movimiento antisistema que surge con una acampada en Sol una semana antes de unos comicios municipales como los del 22-M de 2011, o contra dos referendos convocados ilegalmente como el del 9-N de 2014 y el del 1-O de 2017. ¿Qué ley hay más caliente que la de un referéndum ilegal?

El pasado jueves debutó en el Congreso de Diputados una nueva figura más literaria que jurídica: el legislador que surgió del frío, como el espía de la novela de Le Carré. Surgió para decir que la prisión no tiene un objetivo punitivo ni el de proteger de un peligro a la sociedad, sino sólo la reeducación del condenado, planteamiento por el cual el Código Penal debería de llamarse Código Escolar. Surgió para tomar la parte por el todo de un artículo de la Constitución, que es lo que siempre hace el populismo. Uno no es un forofo de la legislación caliente, pero se acuerda de unas cuantas décadas en las que el asesinato cotidiano en este país no permitía legislar ni en templado. Los legisladores que surgieron del frío el pasado jueves son hijos de esa época en la que lo legislaron todo entre bomba y bomba, entre tiro y tiro. Son hijos del calor del 11-M, del 15-M, del 9-N, del 1-O… Uno teme a la legislación en caliente, pero más aún a la utilización social, política y jurídica del hielo.