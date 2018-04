PNV, EH Bildu y Podemos participarán en Cambo en el acto previo a la disolución de ETA Representantes institucionales de Iparralde y los colectivos que promueven la cita de Cambo comparecieron ayer en Bayona. / Reuters El Gobierno vasco hará público hoy si envía algún representante a la reunión del 4 de mayo en Iparralde DAVID GUADILLA Bayona Martes, 24 abril 2018, 00:28

PNV, EH Bildu y Podemos acudirán el próximo 4 de mayo a la localidad vascofrancesa de Cambo, al acto con el que los impulsores de la conferencia de Aiete, celebrada en 2011, quieren escenificar el final de ETA. Al «evento», tal y como lo definieron ayer sus promotores, no asistirán representantes del PSE ni del PP. El Gobierno vasco hará público hoy si envía a algún representante. Parece poco probable que acuda el lehendakari, Iñigo Urkullu.

El encuentro de Cambo fue presentado ayer de manera oficial en Bayona en una comparecencia que pretendía dar solemnidad al acto que servirá para que, horas más tarde, ETA comunique su «desmovilización». Convocada por el Foro Social, Bake Bidea y el Grupo Internacional de Contacto, a la cita acudieron, entre otros, los alcaldes de Bayona y Hendaya, Jean René Etchegaray y Kotte Ezenarro, así como diversos cargos públicos vascofranceses de Los Republicanos (centroderecha) y el PSF.

Una presencia que demuestra que todo el proceso puesto en marcha por ETA para 'cerrar la persiana', con el apoyo de diferentes colectivos sociales y expertos internacionales, cuenta con un importante respaldo institucional en Iparralde. De hecho, Etchegaray preside la Mancomunidad de País Vasco francés y Ezenarro es el vicepresidente.

La cita había levantado una gran expectación mediática. Sabido con anterioridad que el final sería el día 4 en Cambo, se esperaban más novedades. No hubo ninguna. En realidad, dejó más interrogantes. Los impulsores se limitaron a calificar lo que sucederá dentro de quince días como un «evento». La declaración que leyeron no mencionaba siquiera a ETA. Los promotores del encuentro de Cambo, en un texto de apenas tres párrafos redactado en castellano, francés, euskera e inglés, no apelaron a la banda terrorista. Simplemente, recalcaron que lo que sucederá el 4 de mayo será «un hito» que servirá para lograr una «paz justa y duradera» y resolver «el último conflicto violento en Europa».

¿Quién asistirá? Tampoco se desveló. Lo único que se hizo fue poner en valor la conferencia de Aiete de 2011, la 'pista de aterrizaje' que sirvió para que ETA anunciase el cese definitivo de su actividad armada. En San Sebastián estuvieron presentes el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan; el ex primer ministro de Irlanda, Bertie Ahern; la exprimera ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland; así como el expresidente del SinnFein,Gerry Adams; y Jonathan Powell, exjefe de gabinete de Tony Blair. Es factible que estos dos últimos también estén en Cambo. Eso por la parte internacional.

Qué hará el Ejecutivo vasco se sabrá hoy, tras la reunión del Consejo de Gobierno. En Aiete no estuvo, pero por aquel entonces estaba en manos de Patxi López. En esta ocasión, los tres consejeros socialistas en el gabinete de coalición tampoco asistirán, pero queda por ver si habrá algún representante de la parte dirigida por el PNV. Todo apunta a que no.

Durante las últimas semanas, sobre todo a raíz de que el pasado viernes ETA hiciera público un comunicado en el que distinguía entre las víctimas a la hora de pedir «perdón» por sus acciones, el lehendakari no ha ocultado su decepción. Urkullu, incluso, ha pedido a la banda, «o a quienes redactan sus comunicados», que de aquí al día 4 suprima esa diferenciación y eleve el listón ético. Algo que, en principio, no va a ocurrir.

El Gobierno vasco sí tuvo una cierta presencia en los preparativos del desarme del año pasado, pero fuentes del Ejecutivo subrayan que entonces contó con un papel de apoyo institucional que en esta ocasión no se producirá.

«Nada que nos invite»

Sí estará el PNV, aunque no ha decidido a quién ni de qué nivel será. Desde el EBB aludieron a la ambigua comparecencia de ayer en Bayona. «No hay detalles, no se sabe qué se espera de nosotros», recalcan desde el PNV, aunque subrayan: «Aportaremos nuestro granito de arena para la convivencia en Euskadi». La escasez de datos concretos hizo que Podemos también optase por la prudencia, aunque dan por hecho que sí enviarán una delegación a Cambo, al igual que EH Bildu. En este último caso se espera que de primer nivel.

En el lado opuesto de la balanza están el PSE –que sí estuvo en Aiete– y el PP. Fuentes socialistas fueron rotundas: «No hay nada que nos invite a pensar que debamos estar ahí». Aun así, no confirmaron de manera oficial su ausencia. La formación liderada por Alfonso Alonso tampoco se lo plantea al considerar que todo forma parte de una escenografía con la que ETA quiere diluir su 'derrota'.