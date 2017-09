Acusan al juntero Arturo Aldecoa de «actitud machista» El juntero del Grupo Mixto Arturo Aldecoa. / Maika Salguero EH Bildu y Podemos abandonan la Cámara vizcaína en protesta digirirse a una compañera abertzale en tono «paternalista» y con un «te voy a dar» EUROPA PRESS Lunes, 18 septiembre 2017, 15:46

EH Bildu y Podemos Ahal Dugu han abandonado este lunes la Comisión de Cultura de las Juntas de Bizkaia en protesta por lo que consideran fue una «actitud machista» del juntero del grupo Mixto Arturo Aldecoa durante la sesión del pasado viernes.

En un comunicado, la coalición soberanista ha señalado que el pasado viernes Aldekoa se dirigió a la juntera de EH Bildu Meritxell Elgezabal durante la comisión de Buen Gobierno y Transparencia en tono «machista y paternalista», moviendo la mano y diciéndole «te voy a dar».

«No es la primera vez que se dirige a las mujeres de la cámara en ese tono y dando lecciones a cualquier miembro. A pesar de haberse impulsado un Plan de Igualdad no se actúa en consecuencia. Las junteras de EH Bildu han solicitado en varias ocasiones que se le llame la atención y que retire sus palabras. No vamos a permitir ningún tipo de actitud machista, sexista y paternalista en las instituciones en las que tenemos representación», ha afirmado EH Bildu. Asimismo, la coalición se ha solicitado al PNV que sea «más beligerante» con Aldekoa «y no le permita esas actitudes totalmente reprobables».

De este modo, y en protesta por la actitud «habitual» del juntero Aldecoa, los representantes de EH Bildu en la Comisión de Cultura han abandonado dicha comisión, iniciativa a la que se ha sumado Podemos Ahal Dugu. «Desde EH Bildu queremos agradecer la actitud de la juntera Neskutz Rodríguez, del grupo Podemos, que fue la única de la cámara que se solidarizó con nuestra compañera Meritxell Elgezabal y que además mostró posteriormente su indignación en redes sociales», ha concluido la coalición soberanista.