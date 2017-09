EH Bildu advierte a Urkullu de que «dar oxígeno al PP es incompatible con defender la democracia» Maddalen Iriarte durante el pleno. / Blanca Castillo La portavoz de la coalición abertzale, Maddalen Iriarte, ha cargado con dureza contra el Gobierno vasco por no mantener una posición clara respecto a la situación de Cataluña LORENA GIL Jueves, 21 septiembre 2017, 18:00

EH Bildu ha exigido esta tarde al lehendakari a rectificar su apoyo al PP porque, ha advertido, «darle oxígeno es incompatible con defender la democracia». La portavoz de la coalición abertzale, Maddalen Iriarte, ha cargado con dureza contra «la gravísima actitud» Iñigo Urkullu y su Gobierno por no mantener, han considerado, una posición clara respecto a la situación de Cataluña. Así le han afeado que se «descolgara con aquello del respeto a la legalidad» el día de la Diada o «con el presidente Puigdemont querellado», «venga a explicarnos que el referéndum catalán no tiene garantías». «Haciendo amigos, señor Urkullu, haciéndolos en Madrid», ha criticado Iriarte.

EH Bildu ha aprovechado su intervencién en el pleno de política general para reiterar su cerrado respaldo a la consulta catalana y ha emplazado al lehendakari a decir «dónde se siúa él y su partido». «¿Con la democracia o con la imposición? Cuando habla de un modelo cofederal, ¿habla usted de un Estado libre? ¿Habla de pasar de un régimen de autonomía a otro de soberanía? ¿Cree que esto es posible con quienes envían tropas a Cataluña?», le ha planteado la portavoz abertzale. «Yo de usted me habría esperado que hablara de un país independiente», ha añadido.

Iriarte, que ha remarcado que «no hay sitio para la ambigüedad» -«o se está con Cataluña o con el Gobierno de Rajoy»- ha acusado, asimismo, al PNV de vivir «en una realidad paralela». «Hay mucha gente con problemas económicos, dificultad para acceder a una vivienda, el paro va en aumento, jóvenes que no se atreven a tener hijos... Y no podemos decidir sobre nuestro futuro. No es solo el PP, no hay opción de democratizar España», ha lamentado.

Iriarte se ha referido, asimismo, a los «avances» que desde noviembre se han realizado en materia de pacificación, pese a la «dejadez y negligencia del Gobierno de Rajoy», a quien reprochó «la actitud incomprensible que tiene hacia los presos». «Es algo que no ocurre en ninguna parte del mundo», ha denunciado.