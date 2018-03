Bengoa, exconsejero del PSE de Sanidad, no se presenta en el juicio del 'caso Margüello' El exviceconsejero de Sanidad, Jesús María Fernández. / Manu Cecilio Estaba citado a declarar en calidad de testigo, como lo ha hecho el que fuera su viceconsejero, Jesús María Fernández DAVID S. OLABARRI Martes, 20 marzo 2018, 15:49

El exconsejero del Departamento de Sanidad del Gobierno vasco durante el mandato del PSE, Rafael Bengoa, no se ha presentado para declarar como testigo en el juicio del 'caso Margüello', la supuesta trama de corrupción creada en torno al exjefe de Calidad del Hospital de Cruces para beneficiarse de contratos públicos de Osakidetza relativos a las listas de espera. Se da la circunstancia de que fue precisamente el Ejecutivo socialista el que denunció estos hechos en el 2009.

La de Bengoa era la primera comparecencia prevista para hoy en la Audiencia de Bizkaia, donde se celebra la segunda sesión del juicio contra José Carlos Margüello, contra su socia en varias empresas, Edurne Fernández, contra el exviceconsejero de Sanidad, Rafael Cerdán, y contra el ex director de Sanidad en Bizkaia, José Ramón Elorriaga. La Fiscalía pide 11 años de prisión para tres de ellos y 6 años y medio de cárcel para Cerdán. También pide una indemnización de 6,8 millones de euros para el Gobierno vasco.

Bengoa es uno de los diez testigos solicitados por la Fiscalía. Al no declarar, le ha llegado el turno a Jesús María Fernández, que fue viceconsejero con Bengoa. Al término de su declaración, que se ha prolongado durante dos horas, el presidente del tribunal ha preguntado al testigo si sabía por qué no ha comparecido Bengoa. Fernández ha explicado que trató de hablar ayer con él, cuando supo que debía declarar hoy, pero que no lo consiguió. No se descarta, en todo caso, que pueda declarar a lo largo de hoy o incluso podría hacerlo mañana.

El viceconsejero en la etapa del PSE, en lo que se refiere al caso que se está juzgando, ha subrayado que «todo» lo relacionado con las adjudicaciones cerradas que recibió la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI fue «absolutamente irregular». Según ha dicho, era «injustificable» gestionar las listas de espera a través de una empresa, «creada ad hoc» para este propósito, que funcionaba como una mera intermediaria ya que después se encargaba de derivar los pacientes a la clínica. «Lo normal era hacerlo directamente», ha dicho Fernández, que ha puesto un ejemplo: Es como «gestionar las listas de espera con una agencia de viajes». En este sentido, ha recalcado que la adjudicación a esta empresa «puso en riesgo la atención sanitaria, la seguridad y la salud de los pacientes».