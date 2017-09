Los dos bandos municipales en los que se divide Cataluña La decisión de ceder o no locales para el referéndum ha colocado a los alcaldes en el centro del conflicto entre la Generalitat y el Gobierno de España Despliegue de una gigantesca bandera catalana durante un acto político. / EFE LORENA GIL Lunes, 18 septiembre 2017, 03:06

El ‘cuerpo a cuerpo’ que mantienen la Generalitat y el Gobierno de España a raíz de la convocatoria ilegal del referéndum del 1 de octubre ha situado a los alcaldes catalanes en el ojo del huracán. La decisión del Tribunal Constitucional de suspender las dos leyes de ruptura, la de la consulta y la de transitoriedad, ha abierto una brecha entre los 948 municipios que dibujan el mapa de Cataluña. A un lado se sitúan los que han anunciado su disposición a ceder espacios propios en los que colocar las urnas -712- y, al otro, los que no -más de cien-. Sin olvidar a los que todavía no han ofrecido un posicionamiento claro. La ‘campanada’ la dio el jueves la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al anunciar el acuerdo alcanzado con el Govern para facilitar el voto haciendo uso de las escuelas públicas no municipales y sin funcionarios locales.

Las otras tres capitales se dividen entre la participación y la no implicación: Girona, gobernada por PDeCAT, colaborará cediendo sus locales, mientras que Tarragona y Lleida no lo harán. Estas dos últimas están regidas por el PSC, que lidera las principales ciudades y es contrario al 1-O. Los socialistas ostentan 122 alcaldías en toda Cataluña y hasta el momento solo siete han decidido desobedecer la consigna de la dirección. Se trata principalmente de municipios pequeños.

Desde que hicieran público su rechazo al referéndum varios de los alcaldes socialistas del ‘no’ han denunciado las presiones de las que están siendo objeto para que «saquen las urnas». Y no sólo a nivel social, con pintadas y escraches a la entrada de los consistorios. Muchos han puesto el grito en el cielo por la actitud del propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a quien afean que, en lugar de templar los ánimos, los haya encendido más. Una postura que le ha valido algún que otro reproche en público.

La decisión de la Fiscalía de llamar a declarar a todos los alcaldes que apoyan el referéndum ha echo subir la temperatura varios grados. De no responder a esta citación, podrían acabar detenidos. La Asociación de Municipios Independentistas afirmó esta semana que responderán al requerimiento judicial porque no «tenemos nada que esconder». Desde la CUP, por contra, ya han anunciado que sus regidores -una treintena- no irán a declarar.

No facilitará espacios para la consulta

«Ni con Pujol he visto esta manera de tratar a los alcaldes» Teresa Padrós-Palau Solità i Plegamans

Teresa Padrós lleva muchos años de regidora de Palau Solità i Plegamans (Barcelona) -dos décadas- y ha conocido a muchos presidentes. «Pero ni siquiera con Pujol hemos visto esta manera de tratar a los alcaldes», lamenta. El 11 de septiembre, día de la Diada, su Ayuntamiento amaneció repleto de pintadas contra su persona. Se le comparaba con Adolf Hitler y el régimen nazi por no ceder espacios municipales para la celebración del referéndum independentista y se le exigía que «saque las urnas». A Padrós, que ha presentado una demanda por estos actos vandálicos, le dolió especialmente. Y no solo como política. «Mi abuelo tuvo que marcharse de Cataluña en la época franquista precisamente por defender las libertades y fue apresado por los alemanes. Le llevaron a Münchhausen, pero estaba lleno... Al final acabó torturado y en la cámara de gas», relata.

Los interventores y demás funcionarios municipales de Palau Solità i Plegamans, de alrededor de 14.500 habitantes, han recibido cartas que les advierten de las consecuencias que tendría su colaboración el 1 de octubre. «Nos dicen que nos inhabilitarían y que tendríamos que pagar una multa considerable», revela su alcaldesa. Teresa culpa a ambas partes, tanto al Gobierno de Rajoy como a la Generalitat, de la situación que vive Cataluña. Al primero, por «no escuchar» y al segundo, por «no saber dialogar». «Dos no se pelean si uno no quiere. No se pueden hacer las cosas con nocturnidad y alevosía, una negociación es el arte de saber ceder», reprocha.

Palau Solità i Plegamans Provincia: Barcelona. Habitantes: 14.494. Alcaldía: PSC. Firmaron un acuerdo con CiU.

Padrós no entiende que se «haya trasladado la presión a los alcaldes». «Se han vuelto locos, Cataluña y Madrid», dice. En su localidad, apunta, «todas las escuelas son de la Generalitat, así que pueden asumir ellos la responsabilidad». La regidora socialista se muestra especialmente crítica hacia la actitud de Carles Puigdemont. «Es de muy mal gusto que el president diga que los alcaldes que somos cobardes dejemos paso a otros y emplace a los ciudadanos a increparnos. ¿Pero qué es esto?». Teresa Padrós, que agradece el apoyo que ha recibido de personas independentistas tras el ataque que sufrió su Ayuntamiento, llama a «reivindicar las ideas políticas con honestidad y democracia». «La gente está cansada de este espectáculo. Yo, si quiero ir al teatro, me compro una entrada», apostilla.

Sí facilitará espacios para la consulta

«No se puede fiar al ámbito judicial un tema que es político» Jaume Dulsat i Rodríguez-Lloret de Mar

Ante la pregunta de por qué ha decidido dar un paso al frente y ceder espacios municipales para que sus vecinos voten en el referéndum del 1 de octubre, Jaume Dulsat i Rodríguez responde con otra pregunta: «¿Por qué no?». Para el alcalde de Lloret de Mar (CiU) la razón es «sencilla». «Por un principio de radicalidad democrática no me puedo negar. Creo en esta consulta, en el derecho de autodeterminación. Y aunque no creyera, actuaría igual, puesto que soy el alcalde de todos. Yo cedo siempre los locales a quienes me los solicitan, aunque no comparta su opinión. ¿Cómo no se los voy a dejar al Gobierno de mi país, que es Cataluña?», argumenta.

Es su primera legislatura como regidor de uno de los municipios más conocidos de la costa gerundense, de 37.000 habitantes. Cabeza de lista por CiU en los últimos comicios municipales, lidera un gobierno de coalición con el PSC, cuya mayoría de alcaldes ya han anunciado que no respaldarán el referéndum. «Consideran que no hay garantías democráticas y, pese a que yo respeto su postura, no la comprendo. Sobre todo, por el partido que es», reconoce. «Yo entendería que, aunque no aprobaran la consulta, cediesen por su pueblo. Los espacios no son míos, son de la ciudad». «Otra cosa -puntualiza- es que quieran quedarse en España, lo que me parece absolutamente legítimo».

Lloret de Mar Provincia: Girona. Habitantes: 37.042. Alcaldía: CiU. Tienen un pacto de gobierno con el PSC y ERC.

Ni reproches ni presiones. «Cuando te pones la ‘camiseta’ de alcalde empatizas con el resto, es algo que te sale. Les respeto mucho, faltaría más», expresa Dulsat i Rodríguez. Asegura que el aire que se respira en Lloret de Mar es de «normalidad, sin crispación», pero también de «expectación». «Estamos en un punto de no retorno», dice. Su duda no es tanto qué ocurrirá el día 1, sino el 2. Critica los intentos de la Fiscalía para que no se celebre la consulta. Si algo tiene claro es que «una democracia como la española no puede permitirse la imagen de tener a la Policía en los colegios el día de la votación». «Estamos en alerta 4 por terrorismo y están buscando papeletas...», censura. El alcalde de Lloret de Mar, que califica de «valiente la actitud de Reino Unido» -en alusión al Brexit-, cree firmemente que el día 1 habrá referéndum. «Si hay una persona que no querría ser en estos momentos es Mariano Rajoy. No puede fiar al ámbito judicial un tema que es político».

No facilitará espacios para la consulta

«Nosotros prometimos cumplir la ley y hacerla cumplir» Pilar Díaz-Esplugues de Llobregat

El pasado viernes Pilar Díaz respondió por escrito a Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras que no colocaría urnas el 1-O en dependencias municipales. El Constitucional ha suspendido las dos leyes de desconexión. «Ya no es que no consideremos oportuna su celebración, sino que no podemos. Sin ley no hay democracia y votar está regulado. Nosotros prometimos cumplir la ley y hacerla cumplir. Seríamos malos responsables si no fuéramos los primeros en dar ejemplo», argumenta.

Alcaldesa por el PSC de Esplugues de Llobregat, uno de los municipios más grandes de Barcelona -unos 46.000 habitantes-, tiene claro que «el día 1 no habrá referéndum ni el 2 va a haber una república catalana». Considera que «el president no ha estado a la altura» y que el Gobierno de España les ha «ignorado». «Por eso ahora estamos así». Díaz recuerda que los regidores municipales «no ponen ni quitan urnas, somos solo facilitadores». En este sentido, devuelve «la pelota» a Puigdemont. «Es él quien ha prometido algo que no puede cumplir». «Ningunearon a la oposición para sacar adelante la ley en el Parlament. Si yo hiciera la mitad de lo que ellos hicieron, tendría pancartas en mi Ayuntamiento todos los días», añade. Lamenta la «terrible presión» que están sufriendo compañeros del PSC. «Las posiciones se han radicalizado. En las redes sociales, el día de la Diada... Yo estoy muy empeñada en que el ambiente esté tranquilo porque: ¿Es democrático votar pero no lo es respetar al que piensa diferente?», se pregunta.

Esplugues de Llobregat Provincia: Barcelona. Habitantes: 45.733. Alcaldía: PSC. El PDeCAT ha roto su pacto de gobierno.

Los socialistas gobernaban en Esplugues en coalición con el PDeCAT, pero el pasado martes estos últimos hicieron oficial su ‘divorcio’. La razón, según justificaron, la oposición del PSC al referéndum. «Desde abril es conocido que tienen una discrepancia interna muy grave. De hecho, la decisión de romper la adoptaron en julio. Es un anuncio que nada tiene que ver con el 1-O», considera Pilar Díaz. La Fiscalía ha ordenado interrogar a los alcaldes que han decidido ceder espacios municipales. «Pero la solución -advierte la regidora de Esplugues- no es jurídica, es política». Díaz aplaude la creación de una comisión en el Congreso para debatir sobre la situación de Cataluña. «Olvidar lo que ha ocurrido en los últimos cinco años es difícil, pero lo que pedimos a los gobiernos es que se sienten y que miren por preservar la convivencia».

Sí facilitará espacios para la consulta

«Pueden citarme a declarar, pero yo estoy tranquila y sigo muy firme» Dolors Sabater-Badalona

Para Dolors Sabater, el pueblo catalán se halla entre «dos legalidades: una defiende el derecho a votar y otra lo prohíbe», señala. Encabezó la lista de Guanyem Badalona en Común, que agrupa a la CUP y Podemos, y resultó elegida alcaldesa de dicho municipio gracias al pacto acordado con PSC, ERC, ICV-EUiA y CDC, poniendo fin a los cuatro años de mandato del popular Xavier García Albiol, que fue el más votado en los comicios. La decisión de ceder espacios para la celebración del referéndum «no es mayoritaria» en el conjunto del Ayuntamiento -no se ha llevado a pleno-, «pero yo siento que tengo que estar al lado de los ciudadanos, creo que es la mejor forma de servir a la pluralidad de la sociedad y que nadie se quede al margen en un debate tan importante», argumenta.

Badalona Provincia: Barcelona. Habitantes: 215.634. Alcaldía: Guanyem Badalona en Común (CUP y Podemos).

La regidora de Badalona considera que «estamos ante el derrumbe del sistema democrático». «Es necesario sobrepasar el régimen del 78 porque si algo hay que tener en cuenta es que estamos ante un problema político, una cuestión que ha sido reivindicada por el pueblo, no por los partidos ni las instituciones. Y lo que ha hecho el Estado es judicializarlo», critica. Preguntada sobre las presiones que sufren los alcaldes que han anunciado que no colaborarán el 1 de octubre, es clara: «No me gusta la descalificación. La amenaza y el insulto nunca están justificados. Hace falta un marco de serenidad», mantiene. El mismo «respeto», añade, que pide para los trabajadores de su consistorio. «Desde la Delegación del Gobierno en Cataluña se les está llamando para intimidarles. Y eso también es grave», denuncia.

La alcaldesa de Badalona, que reconoce que «todos habríamos preferido otro referéndum» -en alusión a las garantías democráticas-, es consciente de que puede ser citada por la Fiscalía por su respaldo a la consulta. «Esa es la respuesta del Gobierno a una Diada multitudinaria, sin conflicto alguno... Persecución, más mano dura. Forma parte de la estrategia del miedo, pero yo estoy tranquila y firme. Nos estamos preparando para tener una estrategia conjunta», asegura. Sabater nunca antes había militado en un partido. «Me sumé a Guayem porque era algo distinto», dice. «Si hay que criminalizar a alguien es al Estado. Rajoy ha tocado fondo».

No facilitará espacios para la consulta

«Si la Generalitat quiere convocar un referéndumno tiene por qué meternos» Nuria Marín-Hospitalet de Llobregat

Nuria Marín atrajo, sin buscarlo, todos los focos el pasado 11 de septiembre al solicitar al presidente de la Generalitat que dejara «tranquilos a los alcaldes». La regidora de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y número dos del PSC coincidió con Puigdemont en la tradicional ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova que se celebra con motivo de la Diada y aprovechó para pedirle que rebaje la tensión y no aliente a los catalanes a encararse con los alcaldes que han anunciado que no facilitarán espacios municipales para el referéndum. «Tenemos una buena relación, pero no me gustó ese gesto y en cuanto tuve la ocasión se lo hice saber», explica. No se lo dijo tanto por ella, admite. «Sino por muchos compañeros que están recibiendo fuertes presiones». «Bueno, al final haréis lo que queráis», le respondió en ese momento el president. «’Sí’, le comenté yo, ‘pero dejadnos’», insistió.

Hospitalet de Llobregat Provincia: Barcelona. Habitantes: 254.804, la segunda ciudad más poblada de Barcelona. Alcaldía: PSC. Pacto con Guanyem.

Marín es alcaldesa de la segunda ciudad más grande de Cataluña. Supera los 250.000 habitantes. Se da la circunstancia de que los vecinos del municipio son «más proclives a situarse mayoritariamente en contra del referéndum o en el ‘no’ a la independencia, lo que, de alguna manera, refuerza mi posición», explica. El ambiente que se respira en Hospitalet de Llobregat nada tiene con ver con el de municipios más pequeños en los que, reconoce, «los vecinos opinan de forma diferente y la situación se vive con preocupación». Tras recibir la carta de la Generalitat en la que se pedía la colaboración a los ayuntamientos de cara al 1 de octubre, Nuria Marín puso el tema en manos de la Secretaría General para que realizara un informe jurídico. En ese espacio de tiempo se produjo la suspensión por parte del Constitucional de la ley del referéndum. «No había nada más que hablar. La ley es la ley», expresa.

La regidora socialista es tajante. «Si la Generalitat quiere convocar la consulta puede hacerlo sin meternos a nosotros. En Hospitalet -añade- no necesitan espacios municipales porque tienen sus propios locales: institutos, centros cívicos, de asistencia primaria...», enumera. Con la vista puesta en el 1 de octubre, todo son incógnitas. «Lo único que espero es que no haya ningún conflicto y que llegue ya el día 2».