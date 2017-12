El Ministerio del Interior, aprovechando que la Navidad se acerca con sus pasos y sus pavos contados, le ha impedido a algunos empresarios del negocio de matar a distancia que vendan municiones. El veto solo afecta a Cataluña y se aplicará a lo largo de 2017, que cada día es menos ancho. Los Mossos no pueden comprar proyectiles porque nadie se los vende. Ni una sola bala, excepto las que utilicen en sus entrenamientos. Nadie les teme a esas vertiginosas bellotas cuando están en la canana. El peligro comienza cuando se hurga en el avispero. En el resto de comunidades autónomas sí se pueden adquirir y esa desigualdad va a ser corregida. Armas para todos los que tengan licencia, aunque las cargue el diablo, que para eso es maestro armero. En España dicen que hay muchas. Estamos armados hasta los dientes y las dentaduras postizas porque todavía hay personas a las que les gustaría usar el gatillo.

Cuando el gran Erich Maria Remarque, que además de pacifista era alemán, escribió ‘Sin novedad en el frente’, aumentó el odio de Hitler. Ahora, por fortuna, son más leves nuestros peligros y Londres acepta las exigencias de Bruselas para dejar la UE, mientras nosotros queremos mejorar las relaciones bilaterales en la llamada nueva fase. Lo más grave de las balas perdidas es que siempre las encuentra alguien, pero es el pacto de no agresión entre los separatistas lo más agobiante. ¿Quién debe ser el futuro presidente de la Generalitat? Los separatistas no se ponen de acuerdo ni siquiera entre ellos mismos, ya que cada uno quiere imponer su criterio sobre lo que debe ser una buena separación, ya que cada uno quiere imponer sus criterio sobre lo que debe ser una buena separación, de esas que no tienen vuelta de hoja, por más que se mueva el calendario. ¿Carles Puigdemont debe regresar a la presidencia? Ser a la vez president y prófugo es una verdadera novedad. Depende de que haya mayoría soberanista y de que se encuentren las balas perdidas y no maten a nadie.