Vitoria denuncia ante la Fiscalía el anunciado homenaje al asesino de Buesa y su escolta Pancartas en homenaje a terroristas que fueron retiradas en las fiestas del barrio vitoriano de Judimendi en 2017. / Covite El Ayuntamiento retirará la subvención a la asociación organizadora de las fiestas del barrio de Judimendi por «enaltecimiento del terrorismo»

El Ayuntamiento de Vitoria va a poner en conocimiento de la Fiscalía el anunciado homenaje al asesino de Fernando Buesa y su escolta, el ertzaina Jorge Díez. Además, el Consistorio retirará la subvención a la asociación organizadora de las fiestas de Judimendi si «legalmente es posible», después de que ese colectivo vecinal haya programado para el viernes un acto a favor de los presos de ETA que incluye el recuerdo explícito a Diego Ugarte, uno de los asesinos del político alavés y su escolta. Tras la cascada de críticas que generó ayer esa propuesta, y que encabezó el propio Gorka Urtaran calificando el hecho de «apología del terrorismo», su teniente de alcalde, Peio López de Munain ha planteado este martes la voluntad del Consistorio de la capital alavesa de retirar la ayuda municipal puesto que «no se puede financiar con dinero público el enaltecimiento del terrorismo».

«Creo que las subvenciones y los recursos públicos nunca pueden ir destinados a actividades que ensalcen a las figuras de los asesinos, y en este caso es de eso de lo que estamos hablando», ha insistido el concejal socialista refiriéndose también al tremendo impacto que tuvo en Vitoria y en toda Euskadi el asesinato en 2000 del que fuera parlamentario del PSE y vicelehendakari. «Estamos estudiando todas las medidas posibles con los datos que se tienen para ver si se puede hacer esto con dinero público y si legalmente no se puede hacer, cortaremos», enfatizó en referencia a la retirada de la subvención al colectivo organizador de las fiestas de Judimendi.

López de Munain ha recordado que no es la primera vez que en las fiestas de este barrio, que coinciden con la celebración de San Juan, se hace apología del terrorismo. «El año pasado se exhibieron fotografías de presos y ya se les advirtió». En la revista editada por esta asociación se incluye además un artículo sobre tres presos sin citar su pertenencia a ETA en el que se destaca su «trayectoria llena de compromiso».

Por su parte, el sindicato mayoritario de la Ertzaintza Erne ha requerido al Departamento de Seguridad y a la Fiscalía que impidan «el insulto y la ilegalidad que representan» ese homenaje planteado en el barrio vitoriano. «No podemos mirar para otro lado ante hechos que enaltecen a terroristas y humillan a las víctimas», asegura Erne en un comunicado en el que subrayan su «perplejidad y repulsa» ante un hecho que «devuelve a épocas negras».

El Partido Popular, por su parte, había instado al nuevo delegado del Gobierno en Euskadi, Jesús Loza, a «actuar contra» ese homenaje. Poco después, el recién nombrado máximo representante del Ejecutivo Sánchez en el País Vasco ha solicitado a los servicios jurídicos de la Delegación un informe sobre la posibilidad de prohibir el acto en apoyo a los presos de ETA al entender que «puede ser contrario a las leyes de reconocimiento y protección de las víctimas del terrorismo».

Comunicado de la asociación de vecinos

La asociación vecinal Judimendikoak Auzo Elkartea ha intentado salir al paso de las acusaciones con un comunicado enviado esta mañana a los medios de comunicación en el que asegura que «no organiza ni celebra homenajes a personas que atenten contra estos derechos fundamentales, sean o no vecinos de nuestro barrio. Nuestra asociación no defiende, apoya ni trabaja para organizaciones políticas o no concretas, ya que como asociación entendemos que debemos estar al margen de partidos políticos y defender eso sí las iniciativas que ayuden a mejorar nuestro barrio en los foros donde lo creemos necesario»

En esa misma nota de prensa aseguran «solidarizarse con las víctimas de la violencia, de cualquier tipo, quedando siempre a su disposición para colaborar en las actividades que apoyen la superación de las secuelas que ella produce».