El Athletic se suma a la «reivindicación social» del derecho a decidir Ignacio Pérez El club rojiblanco ha mostrado a través de su cuenta oficial de Twitter su apoyo a la iniciativa de Gure Esku Dago SILVIA CANTERA Domingo, 10 junio 2018, 14:25

El Athletic Club está a favor de derecho a decidir. Así lo ha hecho saber el club rojiblanco tras la cadena humana que ha atravesado Euskadi a lo largo de algo más de 200 kilómetros. El equipo ha mostrado a través de su cuenta oficial de Twitter su apoyo a la «reivindicación social» que ha tenido lugar este domingo.

No es habitual que el club tome partido en un tema político, aunque no es la primera vez que hace un gesto a Gure Esku Dago. El 21 de junio de 2015, San Mamés abrió sus puertas para acoger uno de los principales actos de la plataforma, que pretendía llenar el campo para reivindicar la necesidad de posicionarse acerca de la independencia de Euskadi. En aquel evento participó el exportero del Athletic José Ángel Iribar. Anoeta también acogió una movilización similar, y en ambos campos se completó la mitad del aforo.

Aunque el Athletic siempre ha medido su posicionamiento en este tipo de causas, el Barça sí que ha reivindicado en multitud de ocasiones su apoyo al derecho a decidir. Algunos jugadores como el excapitán Carles Puyol o el defensa Gerard Piqué han mostrado a título particular sus deseos de poder votar acerca de la independencia de cataluña, por no hablar del continuo apoyo de Pep Guardiola. El expresidente Joan Laporta incluso se presentó a las elecciones catalanas con Solidaritat Catalana per la Independència (SI) y llegó a estar vinculado a CIU y ERC.