El PNV, arrastrado por puigdemont El lehendakari Urkullu, con su apoyo a los secesionistas catalanes, está achicando su espacio Carles Puigdemont, durante una conferencia en Helsinky. / Efe TONIA ETXARRI Lunes, 2 abril 2018, 00:29

El empecinamiento de Carles Puigdemont en seguir adelante con su república imaginaria desafiando al Estado democrático desde la prisión de Neumünster, después de haber huido de la Justicia española, está suponiendo un obstáculo para sus propios socios. Y está contaminando el ambiente político del que Euskadi tampoco se libra. En la comunidad vasca existe una amplia parroquia que comulga con los desvaríos de los secesionistas catalanes a la hora de imponer su proyecto vulnerando la legalidad. No es el caso del PNV, que sigue apostando por la vía pactada, pero qué duda cabe que el vendaval de Puigdemont le está contaminando. En su juego de equilibrios entre la defensa de lo que ya hemos conseguido y su alineación con los secesionistas catalanes que optaron por dar un golpe a la Constitución, el partido del lehendakari Urkullu está achicando su espacio.

Los independentistas catalanes están protagonizando ahora un sarampión insurreccional por el que el PNV ya pasó y superó hace tiempo. De hecho, durante los últimos años de radicalización catalana en los que el 'seny' (sentido común) degeneró en 'rauxa' (arrebato), los nacionalistas vascos han podido presumir de otra forma de hacer política. Sin abandonar sus convicciones pero sin imponer una vía al margen de la ley. Y les ha funcionado bien. Por eso ayer, en la celebración del Aberri Eguna, su presidente, Andoni Ortuzar, deambulaba, en su discurso, entre la solidaridad con los dirigentes secesionistas catalanes que se han saltado la ley y la conveniencia de defender «lo conseguido hasta ahora». Es decir: el Concierto, el cálculo del Cupo (obtenido en la negociación de los últimos presupuestos del Gobierno del PP), nuestra soberanía fiscal, el mayor grado de autonomía de Europa... Porque las cosas pueden empeorar. El PNV piensa, cuando sopesa sus razones para no facilitar los Presupuestos de Rajoy, en que un Gobierno presidido por Ciudadanos le conviene mucho menos que uno del PP . Pero esa situación, todavía, es un acontecimiento futurible. Si nos comparamos con el presente, no hay más que mirar a Cataluña. Con las instituciones paralizadas, sin Gobierno autónomo, intervenida con el artículo 155, con una notable descapitalización de empresas porque los empresarios y emprendedores que pueden huyen de la situación que han provocado los 'iluminados' de Puigdemont a pesar de que los propagandistas del 'procés' sigan negando la mayor. Así está Cataluña: bloqueada y fracturada, ingobernable y dividida.

Pero el mismo PNV que, una vez superada la etapa de Ibarretxe, apostó por la estabilidad y la legalidad, y que medió, incluso, a través del lehendakari Urkullu para que Puigdemont abandonara su actitud insurgente, está siendo ahora rehén de sus propias condiciones. El artículo 155 que a pesar del bloqueo institucional garantiza el funcionamiento normal de la administración catalana, es la línea roja que se ha autoimpuesto para restablecer negociaciones con el PP. Por lo tanto, ni hablar de negociar Presupuestos con el PP, aunque los del año pasado resultaran tan beneficiosos. Y como la cancelación del artículo 155 depende de la vuelta a la normalidad y ésta depende del expresidente catalán, el empecinado Puigdemont está perjudicando la política de entendimiento de la que hacía gala Urkullu, hasta ahora. El lehendakari quiere que Cataluña tenga un president con el que colaborar. Ya sabe cuál es el camino. Sin Puigdemont.

Pero su sombra fue tan alargada en el acto del Aberri Eguna que Ortuzar le compró su mercancía averiada. Que hay «presos políticos», dijo. Es decir, presos por sus ideas, a pesar de que todos los independentistas que no vulneran la ley disfrutan de la libertad de un Estado democrático, como todo el mundo. Que «los jueces no están por encima de la voluntad popular». Es la teoría de Puigdemont. Que dice que un juez no puede «mandar» sobre los candidatos propuestos por los partidos. Sin entender que el Parlamento catalán solo tiene poder sobre el juez como legislador. Pero las cuestiones de procedimiento , como en todas las democracias, están sometidas a control judicial. Todas estas cuestiones las entiende y comparte el PNV. ¿Existe un punto de equilibrio entre la legalidad y la ilegalidad? ¿Se puede comprimir, en democracia, dos conceptos tan antagónicos? ¿Se puede apostar por el diálogo yendo contra los jueces del Tribunal Supremo? Pero ahora, en su apoyo al desastre catalán, no puede dar marcha atrás.