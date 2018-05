El PNV arranca al Gobierno Rajoy 70 millones en inversiones en Euskadi hasta 2020 Esteban charla con el ministro Montoro en el Congreso. / EFE El EBB ratificará el lunes su voto favorable al dictamen final de los Presupuestos, que salvo sorpresa se aprobarán el miércoles OLATZ BARRIUSO Sábado, 19 mayo 2018, 01:01

El PNV llega al final del trámite de enmiendas en la comisión de Presupuestos del Congreso sin sorpresas reseñables en el camino. El guión va cumpliéndose según lo esperado y, aunque el partido no lo da oficialmente por hecho porque el 155 sigue en vigor a la espera de que Quim Torra constituya su Gabinete, los jeltzales votarán a favor los próximos martes y miércoles de todas y cada una de las secciones de las Cuentas, que quedarán previsiblemente aprobadas el día 23 en la Cámara baja, a la espera únicamente del trámite en el Senado en junio.

Los últimos movimientos de Albert Rivera, que endosa al PSOE la responsabilidad de dejar el proyecto en manos de los nacionalistas al no optar por abstenerse, confirman que el líder naranja no romperá la baraja de momento. UPN se resiste a confirmar el pacto pero los 50 millones que ha logrado movilizar en dirección a Navarra en el trámite final sugieren que votará a favor del dictamen pese a que eso le obligará a coincidir con el PNV. El EBB oficializará el lunes, previsiblemente, su plácet definitivo a las Cuentas y avanza que, si por una cuestión de plazos, el 155 no ha decaído automáticamente en el momento de las votaciones -las Cuentas se votarán en tres bloques desde la tarde noche del martes- actuará con «inteligencia política» si el fin de las medidas de intervención en Cataluña es solo cuestión de tiempo.

Al detalle I+D Diez millones de euros. De ellos, 3 millones van a parar al Biscay Marine Energy Platform, un centro de investigación auspiciado por el EVE para aprovechar la energía de las olas. Otro millón y medio será para el laboratorio de investigación de la Universidad de Mondragón y 5,5 millones para equipamiento de investigación en el centro tecnológico guipuzcoano Cidetec. Todas estas inversiones se incluirán en los Presupuestos de este año. Infraestructuras Casi 37 millones en partidas plurianuales. Para este año, se incluirán 3,5 millones para recuperar el H24 en el aeropuerto de Foronda y modernizar la terminal de pasajeros y la zona franca. Hasta 2020 se destinarán 6 millones para el intercambiador deUrbinaga y 9,4 para el de Riberas de Loiola. En el puerto de Pasaia se invertirán 4.260 millones este año , 6.845 el próximo y el resto hasta completar 12,3 millones en los ejercicios sucesivos hasta 2021. Además, se recuperará la playa de vías de Irún y los pasos a nivel de Balmaseda, Aranguren y Urnieta. Costas y medioambiente 21 millones en total. 750.000 euros para dos regadíos en Álava, 1,5 millones para la barandilla de La Concha y 18,6 millones hasta 2020 para renovar la depuradora de Galindo. Regeneración Se invertirán 1,7 millones en reformar el entorno del Banco de España, en Vitoria, donde se ubica el Memorial de Víctimas. 250.000 euros para el astillero de Mendieta en Lekeitio.

Los jeltzales, según confirmaron ayer fuentes del grupo parlamentario, han logrado finalmente arrancar casi 70 millones más en inversiones para Euskadi -en concreto, 69,85-, que se suman a los 509 millones que ya incluía el proyecto original por los compromisos pendientes del acuerdo presupuestario de 2017. Esa inversión ya suponía aumentar en un 32% la inyectada en Euskadi el ejercicio anterior.

Los «intereses» de Euskadi

Fuentes jeltzales aseguran que no todas sus enmiendas parciales ha sido aceptadas y que el Gobierno, que tiene capacidad de rechazar las que descuadren el proyecto, ha vetado algunas que proponían partidas relacionadas con la energía o para la UPV. «Ha habido cosas que no nos han gustado», observan, aunque la impresión general es de satisfacción al haber logrado otro importante pellizco para «defender los intereses de Euskadi» y ver aprobadas «el grueso de nuestras enmiendas». La suma de todas ellas asciende a casi 70 millones de euros hasta 2020, de los cuales casi 37 se destinarán a construir y mejorar infraestructuras. En ese bloque, la partida más impotante es para el puerto de Pasaia -en ese único caso los desembolsos son hasta 2021- aunque la mayor parte de la inversión, unos diez millones, se liberarán entre este año y el próximo. Los intercambiadores ferroviarios de Riberas de Loiola, en San Sebastián, y Urbinaga en Sestao, también recibirán un espaldarazo: más de nueve millones para el primero y otros seis para el segundo en los tres próximos años. Ese apartado se completa con 3,5 millones de inversión en el aerouerto de Foronda, que servirán para garantizar su apertura las 24 horas y modernizar la terminal de pasajeros y la zona franca.

Importante es también la inversión para renovar la depuradora de Galindo, que recibirá 18,6 millones hasta 2020, y los diez millones logrados para impulsar proyectos de I+D+I, entre ellos el centro Biscay Marine, que busca aprovechar la energía de las olas, el laboratorio de investigación de la Universidad de Mondragón o el centro tecnológico guipuzcoano Cidetec.