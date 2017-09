¿Armas fuera de servicio?

No cabe duda de que la polémica decisión del Departamento vasco de Seguridad de prohibir llevar el arma reglamentaria a los ertzainas fuera de servicio ha sido una medida más que discutida por todos los agentes sindicales y al parecer hasta por el Gobierno vasco. El Ejecutivo, según el lehendakari, está barajando la posibilidad de replantearse esa orden para que los agentes puedan portar el arma cuando no estén de servicio.

Desde este artículo se pretende poner sobre la mesa las cuestiones que pueden ser las que lleven a que las personas que tienen como trabajo velar por nuestra seguridad puedan recuperar una potestad que durante años han venido realizando sin menoscabo del buen desarrollo de sus funciones, estando o no de servicio. En una orden del jefe de la Policía Foral de Navarra tras los atentados de Barcelona, se ha autorizado a los agentes de aquel territorio a portar el arma de dotación fuera de servicio como medida que implemente la seguridad de todos los navarros ante una amenaza como son los ataques yihadistas. Esa decisión ha convertido a la Ertzaintza en la única policía que no puede hacer uso de ella.

Está claro que en situaciones excepcionales se precisan medidas adecuadas y proporcionadas a las distintas amenazas que se ciernen sobre nuestra sociedad, y es por eso que de un análisis completo y exhaustivo de la situación real de amenaza que toda Europa sufre, la Policía Foral ha decidido implantar esa medida que permite a sus agentes el valorar si es necesario o no el porte del arma reglamentaria cuando no estén trabajando. Se dota así a los policías de su poder discrecional para usar una herramienta de trabajo para la que han sido formados, con el único fin de que si estiman oportuno llevarla lo puedan hacer. Este análisis realizado por parte de la Jefatura de la Policía Foral parece ser que no está en la misma línea que el de la Ertzaintza, ya que desde agosto sus efectivos no pueden llevar el arma reglamentaria estando fuera de servicio.

Si analizamos el contexto de los atentados ocurridos en Europa desde 2015 nos daremos cuenta de que tanto los modus operandi, las armas utilizadas y los escenarios seleccionados, nos llevan a observar que a diferencia con otros modelos de terrorismo, este terrorismo que invoca la falsa yihad global no señala a unos objetivos concretos, sino que amenaza a toda la sociedad y a su forma de vida con sus valores democráticos. Así que no son los policías o jueces los únicos señalados como antiguamente, sino toda la sociedad, de tal forma que cuando es la sociedad en su conjunto la que demanda seguridad y libertad son los servicios de seguridad en su más amplio concepto los que deben proporcionársela. Por este motivo a quien vela por nuestra seguridad se le tiene que dotar de las herramientas necesarias para el desempeño de ese trabajo. Hay que entender que un policía no es un funcionario con horario de trabajo de 8 a 3, ya que su formación y preparación pueden salvar muchas vidas si actúa de forma eficaz, sin contar con la mejor herramienta con la que cuenta un policía: su vocación de servicio a la sociedad a la que sirve, que en muchas ocasiones les hace entregar lo más valioso que se tiene, su propia vida.

La Ertzaintza forma parte del Citco, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, así como de la mesa de análisis de la amenaza, y sabe de primera mano que los informes que de ella emanan van encaminados a que se deben tomar todas las medidas necesarias para que no se repitan atentados como en Cataluña. De esos análisis se tomaron, por ejemplo, las decisiones para el operativo conjunto que se desarrolló en los 'sanfermines'. En materia de seguridad, el riesgo cero no existe, pero lo que no se puede hacer es tomar una decisión que va en contra de la optimización de los recursos policiales con los que uno cuenta. Los agentes fuera de servicio pueden ser y son muchas veces quienes pueden resolver acciones como los atentados terroristas cometidos en Europa, ya que se trata de escenarios totalmente dinámicos y donde los atacantes no tienen intención de entregarse sino de acabar con el mayor número de víctimas. Está claro que enfrentarse ante armas de fuego, explosivos, armas blancas, vehículos en movimiento y sobre todo con personas con una voluntad clara de seguir haciendo daño, pase lo que pase, requiere respuesta proporcional a la acción desarrollada.

La Ertzaintza acierta estando en foros internacionales, contando cada vez con más herramientas para la información y análisis como son los archivos policiales de Europol, Sirene y Siena o el sistema de alerta temprana, pero entiendo que se equivoca en la postura de no dotar de todas la herramientas necesarias a sus agentes para que en situaciones de un nivel de alerta 4 antiterrorista; los policías, estén de servicio o no, cuenten con los medios necesarios para salvaguardar a la sociedad vasca de las posibles amenazas que sobre ella se ciernen.