El PSE apuesta por ratificar esta legislatura un nuevo Estatuto en un referéndum legal Idoia Mendia, durante su intervención en el Parlamento vasco. / Blanca Castillo Mendia se abre a debatir la propuesta del lehendakari para mejorar el autogobierno en una futura reforma constitucional LORENA GIL Jueves, 21 septiembre 2017, 16:19

El PSE ha apostado esta tarde por lograr que, «en esta legislatura», «los vascos y vascas voten un Estatuto renovado en un referéndum legal». «Un Estatuto que no sea socialista, ni del PNV, ni de Podemos ni de EH Bildu ni del PP. Se trata de actualizarlo y que nadie se sienta excluido, vote a quien vote». Idoia Mendia se ha pronunciado en este sentido durante su intervención en el pleno de política general que alberga el Parlamento vasco y que ha estado marcado por la situación que atraviesa Cataluña. La secretaria general de los socialistas ha reinvindicado el autogobierno y el acuerdo entre diferentes. «Vamos a vetar los vetos», ha sentenciado.

Mendia ha reivindicado el papel de su partido como garante de que el Gobierno vasco «responderá a las necesidades ciudadanas y a principios de legalidad, frente a las incertidumbres y temeridades del pasado, y a las que vemos en otros lugares». «Certezas y seguridad». «Queremos que hoy más que nunca los ciudadanos sepan que un Gobierno en el que estemos los socialistas no les va a llevar al abismo. No se van a tomar decisiones ilegales, pero tampoco se van a pudrir los problemas», ha añadido. La líder del PSE ha querido trasladar su «solidaridad» hacia «el conjunto de los catalanes, nacionalistas y no nacionalistas, porque han sido abandonados por las instituciones». Ha acusado al PP de «despreciar la ambición» de Cataluña de «mejorar su autogobierno» y a los independentistas de «saltarse las normas más elementales de la democracia». Ahora bien, ha querido marcar distancias con la realidad catalana al afirmar que en Euskadi, tanto en el Gobierno vasco como en el Parlamento, hay una «voluntad mayoritaria por fortalecer el autogobierno como la herramienta más útil para garantizar los derechos y la mejor manera de organizar nuestra convivencia».

Mendia ha defendido una reforma de la Constitución en sentido federal, «que aclare las competencias de cada uno y garantice la lealtad entre las diferentes administraciones». En este sentido se ha mostrado abierta a debatir sobre la propuesta que el lehendakari ha puesto hoy sobre la mesa. Iñigo Urkullu ha reivindicado de nuevo la vía vasca, apostando por convivir dentro del Estado, pero avanzando hacia un modelo cofederal. Además, aunque sin expresarlo, ha defendido reformar la Constitución de cara a legalizar las consultas de autodeterminación.

Mendia no ha querido, ahora bien, que la estelada «tape» el debate vasco. Así ha destinado buena parte de su discurso a desgranar los compromisos de su formación de cara a esta legislatura. Entre otros objetivos, ha enumerado la reforma de la RGI, eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres, trabajar en una ley sobre violencia de género, impulsar la ponencia de memoria -ha vuelto a invitar al PP a sumarse al foro- y la defensa de una industria turística de calidad, frente a la polémica que ha azotado al sector este verano.