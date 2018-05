De Andrés exige a los presos de ETA que «rompan con el EPPK» para poder acceder a beneficios penitenciarios El delegado del Gobierno asegura que «no habrá excepcionalidades» en este materia, aunque asume que en el Pacto Antiterrorista se escucharán «otras sensibilidades» KOLDO DOMÍNGUEZ Lunes, 7 mayo 2018, 12:50

El itinerario que los presos de ETA deben seguir para poder acceder a beneficios penitenciarios pasa de forma obligatoria por que «rompan» con la «jerarquía» establecido por la banda y por las normas que impuso para mantener la ortodoxia dentro de las cárceles. Así lo ha asegurado esta mañana el delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, que ha señalado directamente al EPPK, el colectivo oficial que agrupa a los reclusos etarras. A su entender, cada penado «debe reivindicarse como persona y no permanecer al dictado» de una «asamblea».

Esa decisión deberá llevar aparejado además el «reconocimiento» de que lo que hizo «estuvo mal», «admitir su culpa», admitir el «daño causado» y colaborar con la Justicia. Si no cumple con estas condiciones, no podrá acceder a beneficios penitenciarios. «Quien crea que va a haber decisiones colectivas (respecto al conjunto de los reclusos), no está en el sitio adecuado. No va a haber excepcionalidades. Se tendrá en cuenta la evolución que mantenga cada preso», ha dejado claro De Andrés, quien ha insistido que ésa es la postura del Gobierno central. De esta manera, contestaba a las afirmaciones del lehendakari Urkullu sobre la especial «sensibilidad» que Rajoy va a tener en esta materia una vez ETA ha desaparecido.

De Andrés, no obstante, ha asegurado que el Ejecutivo central «está atento» a las «sensibilidades» de todos los «actores» involucrados en este tema y ha dado por hecho que quedarán patentes en la inminente reunión del Pacto Antiterrorista convocado por el ministro del Interior. «En la lucha contra ETA siempre se buscó con mayor consenso (entre los partidos) y ahora también vamos a ver si podemos entendernos en esta nueva etapa. Buscaremos puntos en común para unir al conjunto de todas las fuerzas», ha afirmado. A este respecto, el delegado ha dado por hecho que el PNV asistirá a la reunión, sobre todo tras haber estado presente en el evento de Cambo. «No concibo otra cosa. Sería muy difícil de explicar que diga que no va tras haber estado allí».

En esta «nueva etapa» que se abre tras el fin de ETA, será necesario, en opinión de De Andrés, aplicar la «misma fórmula de éxito» que ha llevado a la democracia española a derrotar a los terroristas: respetar la ley y el Estado de Derecho. «Algunas veces lo (aplicamos) bien y otras mal (en referencia a los GAL), pero es el único modelo que ha funcionado. De hecho, otros países tendrán que tomarlo en consideración», ha señalado.

De Andrés ha realizado estas declaraciones en el transcurso de la firma de un acuerdo para la cesión al Centro Memorial de Víctimas de Vitoria del fondo documental de la Delegación del Gobierno sobre informaciones periodísticas a cerca de ETA. Se trata de 50.000 registros de noticias publicadas por distintos medios de comunicación desde los años 80, que pasarán a incorporarse al archivo de esta institución, que abrirá sus puertas el próximo año. Tras esta donación, que a corto plazo también incluirá la transferencia de documentos digitalizados como todos los comunicados de ETA desde últimos 40 años, así como de otras procedentes de administraciones, el Gobierno francés, asociaciones, particulares y víctimas, el Centro Memorial será el complejo de «referencia par la investigación del terrorismo de ETA», según palabras de su director, Florencio Domínguez.