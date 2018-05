El PP vasco advierte a Urkullu que le retirará su apoyo si el PNV mantiene su plan para reformar el Estatuto Alonso, tras su intervención en el pleno de control en el Parlamento vasco de Vitoria. / Blanca Castillo El lehendakari llama a la ponencia de autogobierno a buscar un acuerdo «amplio» que incluya a «los diferentes sentimientos» OCTAVIO IGEA Viernes, 11 mayo 2018, 13:07

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha advertido al lehendakari que su formación puede retirar el apoyo brindado al Gobierno autonómico para aprobar sus Presupuestos, pacto que se ha repetido los dos primeros años de legislatura, si el PNV no aparca la propuesta que ha presentado para la reforma del Estatuto. «Es un nubarrón, una propuesta profundamente soberanista que incluye el derecho de autodeterminación», ha resumido Alonso antes de solicitar a Urkullu que «enfríe» el debate sobre la actualización del autogobierno y que no incluya alusiones al derecho a decidir.

La petición se ha producido durante el pleno de control al Gobierno que se celebra hoy en el Parlamento vasco. Una sesión en la que el lehendakari ha tenido que responder a varias preguntas sobre el derecho a decidir y el planteamiento jeltzale para el nuevo estatus vasco. Un plan en el que el PNV señala a «Euskal Herria» como nuevo sujeto político y que plantea un nuevo vínculo «bilateral» con un Estado que, dicen los jeltzales, debe pasar a ser confederal. También apuesta por instaurar el derecho a decidir de forma unilateral si el Gobierno central no establece los cauces de participación necesarios.

Este último punto es el más discrepancias genera dentro del PNV, y Urkullu lo ha vuelto a evidenciar en la tribuna de oradores de la Cámara de Vitoria. El lehendakari ha defendido la necesidad de «normativizar» el derecho a decidir con «un procedimiento claro», aunque ha insistido en que cualquier cambio en el estatus jurídico vasco debe realizarse de forma «legal y pactada» con el Estado. Eso sí, ha advertido a La Moncloa de que debe dar cauce a reclamaciones como la del derecho a decidir «asumiendo la voluntad de la mayoría» y «no actuar de forma unilateral».

Consciente en todo caso del bloqueo que sobrevuela sobre la ponencia de Autogobierno si PNV y EH Bildu, cuya sintonía es más que evidente, no consiguen atraer a su acuerdo a Elkarrekin Podemos y PSE, el lehendakari ha llamado a los partidos a buscar un acuerdo «muy amplio». Una entente que asuma «los diferentes sentimientos de pertenencia nacional», y no solo los nacionalistas que plantea el bloque soberanista en el que se sitúa su propio partido.

EH Bildu, «alarmada»

La discrepancia que mantiene Urkullu con el ala más independentista del PNV, encabezada por Joseba Egibar, la ha subrayado también la portavoz de EH Bildu en la Cámara. Maddalen Iriarte ha mostrado su «preocupación y alarma» por lo que considera una «enmienda a la totalidad» del lehendakari a la propuesta del autogobierno del Partido Nacionalista. Según Iriarte, el líder del Ejecutivo «solo quiere que se cumpla la Constitución y no generar distorsión a su socio de Gobierno (el PSE)» y en lo que ha llamado «bloque del 155», que incluiría también al PP por su apoyo a los Presupuestos vascos.

Las quejas de EH Bildu tienen su razón de ser en las declaraciones que ha hecho Urkullu durante los días posteriores a la disolución de ETA asegurando que el derecho a decidir es «perverso» y se debe «reformular» después de que la banda aludiera a esa figura en su comunicado final. «¿Qué perversión ve en el derecho a decidir?», ha requerido Maddalen Iriarte al lehendakari, «¿acaso solo quiere como el PSE que se limite a lo que pasa en las elecciones?», ha añadido.

Como ya hiciera en la entrevista publicada por EL CORREO el pasado domingo, Urkullu ha asegurado que la alusión de ETA al derecho a decidir no ayuda a su aplicación. «Lo perverso no es el principio sino la apelación y la utilización que hacen algunos», ha dicho en alusión a la banda terrorista. «Debe servir para reforzar el autogobierno y buscar consensos, no para echar por tierra todo lo que se ha hecho hasta ahora».