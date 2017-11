Alonso espera que los pactos con el PNV en Euskadi desbloqueen los Presupuestos de Rajoy El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso. / EFE El presidente del PP vasco sugiere que la reforma del IRPF será indispensable antes de abrir futuras negociaciones con Urkullu OCTAVIO IGEA Jueves, 30 noviembre 2017, 13:13

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, se ha felicitado esta mañana por los pactos para la reforma fiscal y la aprobación de las Cuentas autonómicas firmados con PNV y PSE durante los últimos días, y ha expresado su deseo de que los acuerdos permitan desbloquear a partir de ahora la negociación de los Presupuestos del Estado (PGE), en los que Rajoy necesita al Partido Nacionalista para poder sacarlos adelante. «Yo solo he negociado en clave vasca, ojalá hubiera podido cerrarlo todo, pero espero que a partir de ahora se sienten», ha dicho el líder popular.

Alonso ha comparecido en el Parlamento vasco después de que su partido haya registrado 181 enmiendas al anteproyecto de los Presupuestos, modificaciones por valor de 30 millones de euros pactadas de antemano con PNV y PSE para su inclusión en las Cuentas finales. El presidente del PP vasco ha mostrado su «satisfacción» por unos acuerdos que, a su juicio, mandan a la sociedad «un mensaje de estabilidad en momentos de incertidumbre».

Una vez cerrado el pacto fiscal que supondrá la rebaja de cuatro puntos en el Impuesto de Sociedades, Alonso ha centrado sus mensajes hoy en subrayar la necesidad de que la siguiente reforma sea la del IRPF. El acuerdo PNV-PSE-PP compromete a que el impuesto sea revisado en 2019 para su posible modificación el ejercicio siguiente, y el líder del PP vasco ha sugerido que la bajada de la presión fiscal a las rentas «medias y bajas» puede ser la base sobre la que articular futuras negociaciones con el Gobierno Urkullu.

Más allá de lo que pase en Madrid, donde el PNV no parece dispuesto a sentarse con el Ejecutivo hasta que pasen las elecciones catalanas pero a lo que no va a cerrar la puerta tras el gesto del PP en Euskadi, Alfonso Alonso sí ha dejado entrever hoy que el pacto con nacionalistas y socialistas se extenderá a la Diputación de Álava. El pacto presupuestario no consiguió incorporarse al de las Cuentas autonómicas y de la reforma fiscal, pero el presidente de los populares vascos ha expresado su «voluntad de acuerdo» con la condición de que desaparezca del presupuestos alavés «todo lo que dijo Bildu». El Gobierno foral se ha venido apoyando en la coalición soberanista los últimos años, «una apuesta equivocada para aislarnos», ha lamentado Alonso, que ahora reclama recuperar su «predominancia».

Pese al buen clima general, donde no habrá acuerdo es en el Ayuntamiento de Vitoria. El PP fue la fuerza más votada en las municipales de 2015, pero la alianza del resto de fuerzas impidió mantener la alcaldía a Javier Maroto, y los populares no lo olvida. «Es muy difícil que haya acuerdos porque las discrepancias de fondo son muy importantes», ha advertido Alfonso Alonso.