El algodón no engaña PNV y PP dejan nuevas pistas que apuntan que los jeltzales arden en deseos de dar un 'sí' a los Presupuestos de Rajoy para 2018 ALBERTO AYALA Jueves, 12 abril 2018

Los más talluditos de ustedes seguro que aún lo recuerdan. Hablo de aquel anuncio de televisión de un producto de limpieza que se hizo muy popular en los 80 en el que un mayordomo provisto de un simple algodón verificaba si las limpiadoras de una casa -siempre mujeres- habían hecho bien su trabajo. Sólo cuando se había usado el producto de marras, la vivienda quedaba sin mácula. 'El algodón no engaña', cerraba el mayordomo el spot.

En política las cosas suelen ser un poco más complejas, pero cuando los indicios apuntan en una dirección, suele confirmarse. Vamos, que blanco y en botella suele ser leche.

El PNV elude hace meses concretar si apoyará el proyecto de Presupuestos del Estado para este año, como hizo con los de 2017. El voto de sus cinco diputados en el Congreso es determinante.

Si aprietan la llave del 'sí' tendremos Cuentas y Rajoy podrá agotar la legislatura, si no le estallan más trampas-bomba en forma de corruptelas y/o mentiras universitarias. Si es 'no' sobrevolará la sombra de las elecciones.

«Sólo negociaremos nuestro apoyo a los Presupuestos si se levanta el 155 y Cataluña vuelve a tener un Govern legítimo», se han hartado de repetir Ortuzar, el lehendakari y cuanto burukide se ha puesto ante un micrófono.

Hasta estos últimos días en que a esa condición se ha añadido una petición al soberanismo catalán. El PNV no se ha atrevido a emplazarle a que deje de presentar candidatos procesados para que el juez Llarena les niegue sus derechos políticos e insistir en el victimismo. Pero sí le ha pedido que haga lo posible para que Cataluña tenga un Govern estable y no haya que ir a nuevos comicios autonómicos el 15 de julio.

El martes el presidente del EBB era meridianamente claro: si hay Govern el PNV negociará con Rajoy y el PP pese al escándalo Cifuentes. Como el año pasado lo hicieron pese a todas las corruptelas de los conservadores. El poder por encima de la ética. Una posición que aplaudió la mayoría de los votantes jeltzales, según las encuestas.

Pero a ello hay que sumar en las últimas cuarenta y ocho horas dos hechos políticos de una evidente relevancia. El miércoles el PP respaldaba en el Senado una moción en favor de la 'resocialización' de los presos de ETA a la que dijo 'no' en el Parlamento vasco. Ayer peneuvistas y populares unían sus votos en la Cámara de Vitoria para rechazar una iniciativa de Elkarrekin Podemos contra el proyecto de Presupuestos de Rajoy que respaldaron EH Bildu y PSE.

¿Simple casualidad? Perdonen que no me lo crea. A mí me huele bastante más a guiños demostrativos de que ambos partidos se mueren de ganas de pactar las Cuentas.

Dentro de dos semanas será la primera gran prueba del algodón: la votación de totalidad en el Congreso. No me extrañaría, bien al contrario, que el PNV uniera sus votos a PP y a Ciudadanos y se opusiera a la devolución del proyecto al Gobierno.

Tampoco que intentara negar lo evidente: que se trataría de un primer apoyo al proyecto, que no el definitivo, ya que la votación de aprobación o rechazo final será a final de mayo. ¿Objetivo? Conceder un poco más de tiempo a los catalanes para que se dejen de zarandajas y elijan al fin un president.

¿Qué hará el PNV si ese Govern no llega? ¿Aguantará? ¿Rectificará? Veremos.